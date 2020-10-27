https://ria.ru/20201027/shkola-1581704587.html

В ЛДПР предложили на месяц отменить занятия в школах

Депутат ГД от ЛДПР Василий Власов предложил еще на месяц отменить занятия в школах из-за распространения коронавируса. РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T10:15

2020-10-27T10:15

2020-10-27T10:15

василий власов

лдпр

госдума рф

общество

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<strong>МОСКВА, 27 окт – РИА Новости.</strong> Депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">ГД</a> от <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Vlasov/" target="_blank" data-auto="true">Василий Власов</a> предложил еще на месяц отменить занятия в школах из-за распространения коронавируса.Власов выразил недоумение, зачем в некоторых регионах "на 20 дней школьников вернули за парты, а потом отправили на каникулы". Также он добавил, что от того, что школьники младших классов ходят в школу, "могут пострадать их бабушки и дедушки, которые отводят их туда"."От того, что наши школьники пропустят лишний месяц, учитывая, что на кону стоит жизнь их родителей, дедушек и бабушек, думаю, от этого никто не пострадает", - заключил политик. По его мнению, школьную программу "всегда можно будет нагнать".

https://ria.ru/20201020/shkola-1580602033.html

Антивирус Кроме как обсуждения, что бы еще закрыть, больше им заняться нечем? Тогда пора всем на выход с вещами. 10

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий власов, лдпр, госдума рф, общество