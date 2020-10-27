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В ЛДПР предложили на месяц отменить занятия в школах
Депутат ГД от ЛДПР Василий Власов предложил еще на месяц отменить занятия в школах из-за распространения коронавируса. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T10:15
2020-10-27T10:15
василий власов
лдпр
госдума рф
общество
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<strong>МОСКВА, 27 окт – РИА Новости.</strong> Депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">ГД</a> от <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Vlasov/" target="_blank" data-auto="true">Василий Власов</a> предложил еще на месяц отменить занятия в школах из-за распространения коронавируса.Власов выразил недоумение, зачем в некоторых регионах "на 20 дней школьников вернули за парты, а потом отправили на каникулы". Также он добавил, что от того, что школьники младших классов ходят в школу, "могут пострадать их бабушки и дедушки, которые отводят их туда"."От того, что наши школьники пропустят лишний месяц, учитывая, что на кону стоит жизнь их родителей, дедушек и бабушек, думаю, от этого никто не пострадает", - заключил политик. По его мнению, школьную программу "всегда можно будет нагнать".
https://ria.ru/20201020/shkola-1580602033.html
Кроме как обсуждения, что бы еще закрыть, больше им заняться нечем? Тогда пора всем на выход с вещами.
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РИА Новости
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василий власов, лдпр, госдума рф, общество

В ЛДПР предложили на месяц отменить занятия в школах

10:15 27.10.2020
 
© РИА Новости / Антон Уницын / Перейти в фотобанкПустые парты в школьном классе
Пустые парты в школьном классе - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Антон Уницын
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Депутат ГД от ЛДПР Василий Власов предложил еще на месяц отменить занятия в школах из-за распространения коронавируса.
"Я считаю, что сейчас нужны более радикальные меры – на ближайший месяц отменить любые занятия в школах", - сообщил он журналистам во вторник.
Власов выразил недоумение, зачем в некоторых регионах "на 20 дней школьников вернули за парты, а потом отправили на каникулы". Также он добавил, что от того, что школьники младших классов ходят в школу, "могут пострадать их бабушки и дедушки, которые отводят их туда".
"От того, что наши школьники пропустят лишний месяц, учитывая, что на кону стоит жизнь их родителей, дедушек и бабушек, думаю, от этого никто не пострадает", - заключил политик. По его мнению, школьную программу "всегда можно будет нагнать".
Надпись Каникулы на школьной доске в учебном классе в московской школе - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
20 октября, 11:08Распространение нового коронавируса
В Минпросвещения рассказали о критериях закрытия школ на карантин
 
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