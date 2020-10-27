https://ria.ru/20201027/shklyarov-1581816793.html

Политтехнолог Шкляров временно уехал из Белоруссии

Власти Белоруссии удовлетворили ходатайство гражданина США, политтехнолога Виталия Шклярова на выезд из страны, сейчас он находится за границей, заявил РИА... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T18:41

2020-10-27T18:41

2020-10-27T18:56

майк помпео

александр лукашенко

минск

протесты в белоруссии

белоруссия

сша

в мире

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<strong>МИНСК, 27 окт – РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> удовлетворили ходатайство гражданина <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, политтехнолога Виталия Шклярова на выезд из страны, сейчас он находится за границей, заявил РИА Новости его адвокат Антон Гашинский.По словам защитника, мать Шклярова, которая страдает от онкологического заболевания, осталась лечиться в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, сейчас она находится в больнице.Он добавил, что удовлетворение ходатайства политтехнолога о разрешении на выезд – "безусловно, следствие звонка" госсекретаря США <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майка Помпео</a> президенту Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александру Лукашенко</a>, который состоялся недавно."Именно освобождение Виталия было основной целью и причиной этого звонка", - отметил Гашинский. На вопрос о том, в какие сроки стоит ожидать возвращения Шклярова в Белоруссию, он сказал: "в ближайшем будущем вернется".

https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html

https://ria.ru/20201027/protest-1581756257.html

kotofej "Временно" можете вычёркивать... 26

4

минск

белоруссия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майк помпео, александр лукашенко, минск, белоруссия, сша, в мире