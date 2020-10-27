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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201027/shklyarov-1581816793.html
Политтехнолог Шкляров временно уехал из Белоруссии
Власти Белоруссии удовлетворили ходатайство гражданина США, политтехнолога Виталия Шклярова на выезд из страны, сейчас он находится за границей, заявил РИА... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T18:41
2020-10-27T18:56
майк помпео
александр лукашенко
минск
протесты в белоруссии
белоруссия
сша
в мире
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<strong>МИНСК, 27 окт – РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> удовлетворили ходатайство гражданина <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, политтехнолога Виталия Шклярова на выезд из страны, сейчас он находится за границей, заявил РИА Новости его адвокат Антон Гашинский.По словам защитника, мать Шклярова, которая страдает от онкологического заболевания, осталась лечиться в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, сейчас она находится в больнице.Он добавил, что удовлетворение ходатайства политтехнолога о разрешении на выезд – "безусловно, следствие звонка" госсекретаря США <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майка Помпео</a> президенту Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александру Лукашенко</a>, который состоялся недавно."Именно освобождение Виталия было основной целью и причиной этого звонка", - отметил Гашинский. На вопрос о том, в какие сроки стоит ожидать возвращения Шклярова в Белоруссию, он сказал: "в ближайшем будущем вернется".
https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html
https://ria.ru/20201027/protest-1581756257.html
"Временно" можете вычёркивать...
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майк помпео, александр лукашенко, минск, белоруссия, сша, в мире

Политтехнолог Шкляров временно уехал из Белоруссии

18:41 27.10.2020 (обновлено: 18:56 27.10.2020)
 
CC BY-SA 2.0 / Катерина Преснецова / Политтехнолог Виталий Шкляров
Политтехнолог Виталий Шкляров - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
CC BY-SA 2.0 / Катерина Преснецова /
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МИНСК, 27 окт – РИА Новости. Власти Белоруссии удовлетворили ходатайство гражданина США, политтехнолога Виталия Шклярова на выезд из страны, сейчас он находится за границей, заявил РИА Новости его адвокат Антон Гашинский.

"Следствие еще не закончено, уголовное дело - тоже. Мы написали ходатайство о разрешении на выезд Виталия из Белоруссии. Его удовлетворили, поэтому Виталий уехал к семье – к супруге с ребенком, и поправить свое здоровье после перенесенного коронавируса", - рассказал Гашинский.

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По словам защитника, мать Шклярова, которая страдает от онкологического заболевания, осталась лечиться в Минске, сейчас она находится в больнице.

"Виталий вернется к ней, потому что на самом деле ничего не изменилось: он все еще под следствием и под подпиской о неразглашении", - сообщил адвокат.

Он добавил, что удовлетворение ходатайства политтехнолога о разрешении на выезд – "безусловно, следствие звонка" госсекретаря США Майка Помпео президенту Белоруссии Александру Лукашенко, который состоялся недавно.
"Именно освобождение Виталия было основной целью и причиной этого звонка", - отметил Гашинский. На вопрос о том, в какие сроки стоит ожидать возвращения Шклярова в Белоруссию, он сказал: "в ближайшем будущем вернется".
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