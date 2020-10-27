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https://ria.ru/20201027/serial-1581732349.html
"Отыграть назад" с Кидман за первый день посмотрели более миллиона раз
Мини-сериал HBO "Отыграть назад" с Николь Кидман и Хью Грантом в день премьеры посмотрели более 1,4 миллиона человек на всех платформах, сообщает THR. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T14:13
2020-10-27T14:13
культура
кино и сериалы
новости культуры
hbo
хью грант
николь кидман
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<strong>МОСКВА, 27 окт – РИА Новости</strong>. Мини-сериал HBO "Отыграть назад" с Николь Кидман и Хью Грантом в день премьеры посмотрели более 1,4 миллиона человек на всех платформах, <a href="https://www.hollywoodreporter.com/live-feed/the-undoing-opens-to-solid-ratings-on-hbo" target="_blank">сообщает</a> THR.Эти показатели сравнимы со "Страной Лавкрафта", у которой в день премьеры также было 1,4 миллиона зрителей. Если говорить о других недавних проектах HBO, то похожие цифры были у "Перри Мэйсона" (1,7 миллиона), "Чужака" (1,2 миллииона) и "Хранителей" (1,5 миллиона). Со временем количество зрителей первого эпизода обычно возрастает за счет повторных просмотров и новых скачиваний. Так, дебютную серию "Страны Лавкрафта" посмотрели уже около десяти миллионов раз, а "Чужака" - около девяти миллионов. В основе проекта роман "Ты должна была знать" Джин Ханфф Корелиц. Адаптировал текст для экранизации Дэвид Э. Келли, известный по "Большой маленькой лжи". В главных ролях Николь Кидман и Хью Грант. Звезды играют идеальных супругов: она успешный психотерапевт, а он – врач онколог, их ребенок учится в частной школе. Размеренное существование омрачают два события: ужасное убийство и исчезновение мужа главной героини.
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кино и сериалы, новости культуры, hbo, хью грант, николь кидман

"Отыграть назад" с Кидман за первый день посмотрели более миллиона раз

14:13 27.10.2020
 
© Blossom Films (2020)Кадр из сериала "Отыграть назад"
Кадр из сериала Отыграть назад - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© Blossom Films (2020)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Мини-сериал HBO "Отыграть назад" с Николь Кидман и Хью Грантом в день премьеры посмотрели более 1,4 миллиона человек на всех платформах, сообщает THR.
Эти показатели сравнимы со "Страной Лавкрафта", у которой в день премьеры также было 1,4 миллиона зрителей.
Если говорить о других недавних проектах HBO, то похожие цифры были у "Перри Мэйсона" (1,7 миллиона), "Чужака" (1,2 миллииона) и "Хранителей" (1,5 миллиона).
Со временем количество зрителей первого эпизода обычно возрастает за счет повторных просмотров и новых скачиваний. Так, дебютную серию "Страны Лавкрафта" посмотрели уже около десяти миллионов раз, а "Чужака" - около девяти миллионов.
В основе проекта роман "Ты должна была знать" Джин Ханфф Корелиц. Адаптировал текст для экранизации Дэвид Э. Келли, известный по "Большой маленькой лжи". В главных ролях Николь Кидман и Хью Грант. Звезды играют идеальных супругов: она успешный психотерапевт, а он – врач онколог, их ребенок учится в частной школе. Размеренное существование омрачают два события: ужасное убийство и исчезновение мужа главной героини.
Кадр из сериала Отыграть назад - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
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КультураКино и сериалыНовости культурыHBOХью ГрантНиколь Кидман
 
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