https://ria.ru/20201027/serial-1581732349.html

"Отыграть назад" с Кидман за первый день посмотрели более миллиона раз

Мини-сериал HBO "Отыграть назад" с Николь Кидман и Хью Грантом в день премьеры посмотрели более 1,4 миллиона человек на всех платформах, сообщает THR. РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T14:13

2020-10-27T14:13

2020-10-27T14:13

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хью грант

николь кидман

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<strong>МОСКВА, 27 окт – РИА Новости</strong>. Мини-сериал HBO "Отыграть назад" с Николь Кидман и Хью Грантом в день премьеры посмотрели более 1,4 миллиона человек на всех платформах, <a href="https://www.hollywoodreporter.com/live-feed/the-undoing-opens-to-solid-ratings-on-hbo" target="_blank">сообщает</a> THR.Эти показатели сравнимы со "Страной Лавкрафта", у которой в день премьеры также было 1,4 миллиона зрителей. Если говорить о других недавних проектах HBO, то похожие цифры были у "Перри Мэйсона" (1,7 миллиона), "Чужака" (1,2 миллииона) и "Хранителей" (1,5 миллиона). Со временем количество зрителей первого эпизода обычно возрастает за счет повторных просмотров и новых скачиваний. Так, дебютную серию "Страны Лавкрафта" посмотрели уже около десяти миллионов раз, а "Чужака" - около девяти миллионов. В основе проекта роман "Ты должна была знать" Джин Ханфф Корелиц. Адаптировал текст для экранизации Дэвид Э. Келли, известный по "Большой маленькой лжи". В главных ролях Николь Кидман и Хью Грант. Звезды играют идеальных супругов: она успешный психотерапевт, а он – врач онколог, их ребенок учится в частной школе. Размеренное существование омрачают два события: ужасное убийство и исчезновение мужа главной героини.

https://ria.ru/20201012/serialy-1579045833.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, hbo, хью грант, николь кидман