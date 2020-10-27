https://ria.ru/20201027/serdtse-1581767193.html

Ученые доказали пользу кетогенной диеты для сердца

Американские ученые доказали, что диета с высоким содержанием жиров может предотвратить или даже обратить вспять развитие сердечной недостаточности, связанной с РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T15:06

2020-10-27T15:06

2020-10-27T18:11

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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. </strong>Американские ученые доказали, что диета с высоким содержанием жиров может предотвратить или даже обратить вспять развитие сердечной недостаточности, связанной с нарушениями метаболизма. Результаты исследования <a href="https://www.nature.com/articles/s42255-020-00296-1" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликованы</a> в журнале Nature Metabolism.Миокарду сердца для поддержания сердечного сокращения требуется огромное количество химической энергии. Чтобы поддерживать эту высокую метаболическую способность, сердце гибко адаптируется к различным условиям питания. Однако при заболеваниях, связанных с нарушениями метаболизма, такими как диабет, может развиться сердечная недостаточность.Исследователи из Медицинских школ Вашингтонского университета и Университета Сент-Луиса обнаружили в экспериментах на лабораторных мышах, что диета с высоким содержанием жиров, или кетогенная диета, полностью предотвращает сердечную недостаточность."Наша работа предполагает, что диета с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов может рассматриваться как лечебное питание при сердечной недостаточности", — приводятся в пресс-релизе слова руководителя исследования Кайле МакКоммиса (Kyle McCommis), доцента кафедры биохимии и молекулярной биологии Университета Сент-Луиса.Для нормального получения сердцем метаболической энергии к митохондриям клеток должны вовремя доставляться пируваты — соли пировиноградной кислоты, которые представляют собой конечный продукт метаболизма глюкозы. Эту роль выполняет белковый комплекс MPC (mitochondrial pyruvate carrier — митохондриальный переносчик пирувата). Авторы выявили, что при сердечной недостаточности у человека и мыши снижается экспрессия MPC, что приводит к генетической делеции MPC и нарушению функции сердца."Такую сердечную недостаточность можно предотвратить или даже обратить вспять, обеспечив кетогенную диету с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов, — говорит МакКоммис. — Интересно, что 24-часовое голодание также обеспечило у мышей значительное улучшение ремоделирования сердца".Как и кетогенная диета, длительное голодание увеличивает зависимость сердца от окисления жирных кислот и снижает кетолитический поток, несмотря на повышенную доставку кетоновых тел в сердце. Двадцатичетырехчасовое голодание снизило уровень глюкозы в крови и сильно повысило концентрацию в плазме неэтерифицированных жирных кислот и кетоновых тел.Значительное улучшение сердечной деятельности ученые наблюдали и у животных с отсутствием сердечной экспрессии MPC, которым давали диету с повышенным содержанием жира, но с достаточным количеством углеводов для ограничения кетоза."Наше исследование показывает критическую роль митохондриального пирувата в сердечной функции и подчеркивает потенциал диетических вмешательств для улучшения метаболизма сердечного жира, чтобы предотвратить или обратить вспять сердечную дисфункцию и ремоделирование в условиях дефицита MPC", — отмечает ученый. Результаты предполагают, что кетогенные диеты не усиливают метаболизм сердечных кетоновых тел, а скорее стимулируют окисление жирных кислот, что, по мнению ученых, обеспечивает работоспособность сердца.

https://ria.ru/20200623/1573375965.html

https://ria.ru/20200302/1566982004.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

биология, здоровье, сша, диета, питание