https://ria.ru/20201027/seminariya--1581712643.html

Более 10 семинарий РПЦ перешли на удаленку с начала эпидемии

Одиннадцать из 37 семинарий Русской православной церкви (РПЦ), а также Московская и Санкт-Петербургская духовные академии перешли на дистанционное обучение,... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T10:56

2020-10-27T10:56

2020-10-27T19:28

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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Одиннадцать из 37 семинарий Русской православной церкви (РПЦ), а также Московская и Санкт-Петербургская духовные академии перешли на дистанционное обучение, сообщает в Telegram-канале рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях коронавируса.По ее данным, на дистанционную форму перешли Вологодская, Коломенская, Костромская, Оренбургская, Пензенская, Саранская, Ставропольская, Сретенская, Тамбовская, Томская, Тульская семинарииКак пояснили РИА Новости в учебном комитете РПЦ, всего в Русской церкви действуют 39 высших духовных учебных заведений, включая Московскую и Санкт-Петербургскую духовные академии.

https://ria.ru/20200915/mda-1577254969.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, telegram (приложение), новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь