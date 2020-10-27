Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201027/seminariya--1581712643.html
Более 10 семинарий РПЦ перешли на удаленку с начала эпидемии
Одиннадцать из 37 семинарий Русской православной церкви (РПЦ), а также Московская и Санкт-Петербургская духовные академии перешли на дистанционное обучение,... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T10:56
2020-10-27T19:28
религия и мировоззрение
религия
telegram (приложение)
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576721936_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_2630ee9bdb3d7d775f3cc84cd698f5b9.jpg
<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Одиннадцать из 37 семинарий Русской православной церкви (РПЦ), а также Московская и Санкт-Петербургская духовные академии перешли на дистанционное обучение, сообщает в Telegram-канале рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях коронавируса.По ее данным, на дистанционную форму перешли Вологодская, Коломенская, Костромская, Оренбургская, Пензенская, Саранская, Ставропольская, Сретенская, Тамбовская, Томская, Тульская семинарииКак пояснили РИА Новости в учебном комитете РПЦ, всего в Русской церкви действуют 39 высших духовных учебных заведений, включая Московскую и Санкт-Петербургскую духовные академии.
https://ria.ru/20200915/mda-1577254969.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576721936_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_4d66ec86c225366629e2f72d7cc80c17.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
религия, telegram (приложение), новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь

Более 10 семинарий РПЦ перешли на удаленку с начала эпидемии

10:56 27.10.2020 (обновлено: 19:28 27.10.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкУчебный корпус Московской духовной академии в Сергиевом Посаде.
Учебный корпус Московской духовной академии в Сергиевом Посаде. - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Одиннадцать из 37 семинарий Русской православной церкви (РПЦ), а также Московская и Санкт-Петербургская духовные академии перешли на дистанционное обучение, сообщает в Telegram-канале рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях коронавируса.
По ее данным, на дистанционную форму перешли Вологодская, Коломенская, Костромская, Оренбургская, Пензенская, Саранская, Ставропольская, Сретенская, Тамбовская, Томская, Тульская семинарии
Как пояснили РИА Новости в учебном комитете РПЦ, всего в Русской церкви действуют 39 высших духовных учебных заведений, включая Московскую и Санкт-Петербургскую духовные академии.
Лекционный зал МДА - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября, 10:06Религия и мировоззрение
В Московской духовной академии сняли карантин
 
Обсудить0
Религия и мировоззрениеРелигияTelegram (приложение)Новости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковь
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:48Постпред в Вене призвал не верить претензиям США о "вмешательстве" России
00:39В США лидера секс-секты приговорили к 120 годам заключения
00:36Вильфанд рассказал о погоде первого ноября в центре Европейской России
00:31Росздравнадзор изучает инцидент с больными COVID-19 у омского минздрава
00:24В мире выявили рекордное число случаев COVID-19 за неделю
00:21В Индии вблизи заповедника тигрица растерзала пастуха
00:18"Дональд - боец": Меланья Трамп выступила в поддержку мужа
00:12Вильфанд назвал регион с самой необычной погодой на этой неделе
00:08Лукашенко рассказал, кто финансирует "ядро" бастующих на заводах
23:47Байден призвал ввести санкции против приближенных Лукашенко
23:44Турция отреагировала на обложку Charlie Hebdo с Эрдоганом
23:40США поддержали протестующих в Белоруссии
23:19Пашинян заявил об изменении восприятия карабахского конфликта в мире
23:10Лукашенко лично приказал пресечь акцию протеста в воскресенье в Минске
23:04В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом
23:03Всех актеров из "Суда над чикагской семеркой" выдвинут на "Оскар"
22:51СК рассказал о состоянии отравившихся газом таганрогских школьников
22:43В Омске скорая привезла пациентов с COVID-19 к зданию Минздрава
22:35Армения заявила об изменении характера боев в Карабахе
22:26Пашинян заявил о подготовке контрудара в Карабахе
Лента новостейМолния