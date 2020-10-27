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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201027/sanktsii-1581852427.html
Байден призвал ввести санкции против приближенных Лукашенко
Кандидат демократов в президенты США Джо Байден призвал международное сообщество ввести санкции против окружения белорусского президента Александра Лукашенко. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T23:47
2020-10-27T23:56
протесты в белоруссии
александр лукашенко
джо байден
белоруссия
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости.</strong> Кандидат демократов в президенты <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> призвал международное сообщество ввести санкции против окружения белорусского президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>."Международное сообщество должно значительно расширить санкции против подручных Лукашенко и заморозить офшорные счета, где они держат свое украденное богатство. В качестве президента я также буду работать с нашими европейскими партнерами и союзниками над разработкой плана экономической поддержки подлинно суверенной, демократической Белоруссии", - говорится в письменном заявлении Байдена."До тех пор я продолжу вместе со Светланой Тихановской и белорусским народом призывать к мирной передаче власти, освобождению всех политзаключенных и свободным и честным выборам, чтобы белорусский народ в конечном счете мог реализовать свои демократические права, за которые они принесли столько жертв", - добавил Байден.Он также заявил, что осуждает "нарушения прав человека, совершенные режимом Лукашенко".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20201027/belorussiya-1581742394.html
https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html
У этого старца сын извращенец,а его приближенные Лукашенко беспокоят?!
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белоруссия
сша
РИА Новости
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александр лукашенко, джо байден, белоруссия, сша, в мире

Байден призвал ввести санкции против приближенных Лукашенко

23:47 27.10.2020 (обновлено: 23:56 27.10.2020)
 
© REUTERS / BelTA / Nikolai PetrovПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания в Минске. 27 октября 2020
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания в Минске. 27 октября 2020 - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© REUTERS / BelTA / Nikolai Petrov
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ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Кандидат демократов в президенты США Джо Байден призвал международное сообщество ввести санкции против окружения белорусского президента Александра Лукашенко.
"Международное сообщество должно значительно расширить санкции против подручных Лукашенко и заморозить офшорные счета, где они держат свое украденное богатство. В качестве президента я также буду работать с нашими европейскими партнерами и союзниками над разработкой плана экономической поддержки подлинно суверенной, демократической Белоруссии", - говорится в письменном заявлении Байдена.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на женском форуме в Минске. 17 сентября 2020 - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
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"До тех пор я продолжу вместе со Светланой Тихановской и белорусским народом призывать к мирной передаче власти, освобождению всех политзаключенных и свободным и честным выборам, чтобы белорусский народ в конечном счете мог реализовать свои демократические права, за которые они принесли столько жертв", - добавил Байден.
Он также заявил, что осуждает "нарушения прав человека, совершенные режимом Лукашенко".
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоДжо БайденБелоруссияСШАВ мире
 
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