https://ria.ru/20201027/sanktsii-1581852427.html

Байден призвал ввести санкции против приближенных Лукашенко

Кандидат демократов в президенты США Джо Байден призвал международное сообщество ввести санкции против окружения белорусского президента Александра Лукашенко. РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T23:47

2020-10-27T23:47

2020-10-27T23:56

протесты в белоруссии

александр лукашенко

джо байден

белоруссия

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости.</strong> Кандидат демократов в президенты <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> призвал международное сообщество ввести санкции против окружения белорусского президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>."Международное сообщество должно значительно расширить санкции против подручных Лукашенко и заморозить офшорные счета, где они держат свое украденное богатство. В качестве президента я также буду работать с нашими европейскими партнерами и союзниками над разработкой плана экономической поддержки подлинно суверенной, демократической Белоруссии", - говорится в письменном заявлении Байдена."До тех пор я продолжу вместе со Светланой Тихановской и белорусским народом призывать к мирной передаче власти, освобождению всех политзаключенных и свободным и честным выборам, чтобы белорусский народ в конечном счете мог реализовать свои демократические права, за которые они принесли столько жертв", - добавил Байден.Он также заявил, что осуждает "нарушения прав человека, совершенные режимом Лукашенко".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20201027/belorussiya-1581742394.html

https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html

Владимир Воздроганов У этого старца сын извращенец,а его приближенные Лукашенко беспокоят?! 14

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белоруссия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, джо байден, белоруссия, сша, в мире