Байден призвал ввести санкции против приближенных Лукашенко
23:47 27.10.2020 (обновлено: 23:56 27.10.2020)
© REUTERS / BelTA / Nikolai PetrovПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания в Минске. 27 октября 2020
ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Кандидат демократов в президенты США Джо Байден призвал международное сообщество ввести санкции против окружения белорусского президента Александра Лукашенко.
"Международное сообщество должно значительно расширить санкции против подручных Лукашенко и заморозить офшорные счета, где они держат свое украденное богатство. В качестве президента я также буду работать с нашими европейскими партнерами и союзниками над разработкой плана экономической поддержки подлинно суверенной, демократической Белоруссии", - говорится в письменном заявлении Байдена.
"До тех пор я продолжу вместе со Светланой Тихановской и белорусским народом призывать к мирной передаче власти, освобождению всех политзаключенных и свободным и честным выборам, чтобы белорусский народ в конечном счете мог реализовать свои демократические права, за которые они принесли столько жертв", - добавил Байден.
Он также заявил, что осуждает "нарушения прав человека, совершенные режимом Лукашенко".
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
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