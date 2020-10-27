Дерипаска спрогнозировал ужесточение США санкций против России
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Российский миллиардер Олег Дерипаска поменял свою точку зрения и теперь предрекает России ужесточение санкций со стороны США независимо от того, кто победит там на президентских выборах - Байден или Трамп.
В июле этого года он заявлял, что США введут против России новые, намного более "драконовские", экономические санкции, если к власти придут демократы.
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"Исход выборов в США ясен. Но независимо от этого, судя по увлечениям кандидатов, нас ждут ещё более насыщенные санкциями 4 года. Причина проста - отсутствие у России экономического суверенитета. Почему прошедшие 5 лет нас ничему не научили?" - написал Дерипаска в своем телеграм-канале.
К посту миллиардер приложил примеры высказываний обоих кандидатов про Россию. Например, цитата из интервью Джо Байдена: "самая большая угроза для Америки прямо сейчас с точки зрения разрушения нашей... нашей безопасности и наших союзов - это Россия".
Или цитата Дональда Трампа: "Никто не был таким жёстким в отношении России как я, в том числе в части санкций".
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось. Соперниками на выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.
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