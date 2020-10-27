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https://ria.ru/20201027/sanktsii-1581794652.html
Дерипаска спрогнозировал ужесточение США санкций против России
Российский миллиардер Олег Дерипаска поменял свою точку зрения и теперь предрекает России ужесточение санкций со стороны США независимо от того, кто победит там РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T17:15
2020-10-27T17:15
дональд трамп
джо байден
олег дерипаска
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Российский миллиардер <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Deripaska/" target="_blank" data-auto="true">Олег Дерипаска</a> поменял свою точку зрения и теперь предрекает России ужесточение санкций со стороны США независимо от того, кто победит там на президентских выборах - Байден или Трамп.В июле этого года он заявлял, что США введут против России новые, намного более "драконовские", экономические санкции, если к власти придут демократы.К посту миллиардер приложил примеры высказываний обоих кандидатов про Россию. Например, цитата из интервью <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a>: "самая большая угроза для <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">Америки</a> прямо сейчас с точки зрения разрушения нашей... нашей безопасности и наших союзов - это Россия".Или цитата <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a>: "Никто не был таким жёстким в отношении России как я, в том числе в части санкций".Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось. Соперниками на выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.
https://radiosputnik.ria.ru/20201025/politika-1581486494.html
https://ria.ru/20201022/sanktsii-1581061198.html
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дональд трамп, джо байден, олег дерипаска, сша, в мире

Дерипаска спрогнозировал ужесточение США санкций против России

17:15 27.10.2020
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкОлег Дерипаска
Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Российский миллиардер Олег Дерипаска поменял свою точку зрения и теперь предрекает России ужесточение санкций со стороны США независимо от того, кто победит там на президентских выборах - Байден или Трамп.
В июле этого года он заявлял, что США введут против России новые, намного более "драконовские", экономические санкции, если к власти придут демократы.
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
25 октября, 20:52
Уже перебор? В США увидели проблему с санкциями против России

"Исход выборов в США ясен. Но независимо от этого, судя по увлечениям кандидатов, нас ждут ещё более насыщенные санкциями 4 года. Причина проста - отсутствие у России экономического суверенитета. Почему прошедшие 5 лет нас ничему не научили?" - написал Дерипаска в своем телеграм-канале.

К посту миллиардер приложил примеры высказываний обоих кандидатов про Россию. Например, цитата из интервью Джо Байдена: "самая большая угроза для Америки прямо сейчас с точки зрения разрушения нашей... нашей безопасности и наших союзов - это Россия".
Или цитата Дональда Трампа: "Никто не был таким жёстким в отношении России как я, в том числе в части санкций".
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось. Соперниками на выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
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Дональд ТрампДжо БайденОлег ДерипаскаСШАВ мире
 
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