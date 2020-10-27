https://ria.ru/20201027/sanktsii-1581794652.html

Дерипаска спрогнозировал ужесточение США санкций против России

Российский миллиардер Олег Дерипаска поменял свою точку зрения и теперь предрекает России ужесточение санкций со стороны США независимо от того, кто победит там РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T17:15

2020-10-27T17:15

2020-10-27T17:15

дональд трамп

джо байден

олег дерипаска

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Российский миллиардер <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Deripaska/" target="_blank" data-auto="true">Олег Дерипаска</a> поменял свою точку зрения и теперь предрекает России ужесточение санкций со стороны США независимо от того, кто победит там на президентских выборах - Байден или Трамп.В июле этого года он заявлял, что США введут против России новые, намного более "драконовские", экономические санкции, если к власти придут демократы.К посту миллиардер приложил примеры высказываний обоих кандидатов про Россию. Например, цитата из интервью <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a>: "самая большая угроза для <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">Америки</a> прямо сейчас с точки зрения разрушения нашей... нашей безопасности и наших союзов - это Россия".Или цитата <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a>: "Никто не был таким жёстким в отношении России как я, в том числе в части санкций".Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось. Соперниками на выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.

https://radiosputnik.ria.ru/20201025/politika-1581486494.html

https://ria.ru/20201022/sanktsii-1581061198.html

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сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, олег дерипаска, сша, в мире