Итальянский сенатор призвал Евросоюз отменить антироссийские санкции
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПриспущенный государственный флаг у посольства Италии в Москве
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Антироссийские санкции ЕС незаслуженно наказывают малые и средние итальянские предприятия, Рим продолжает призывать Брюссель к отмене экономических ограничений, заявил член комитета сената Италии по международным делам и вопросам миграции Джанлука Феррара.
"Россия является для нас очень важной страной в торгово-экономическом плане, которая притягивала всегда наши компании, которые работают на российском рынке. Мы продолжаем призывать ЕС к отмене санкций, которые незаслуженным образом наказывают малые и средние итальянские предприятия, являющиеся основой экономики Италии", - сказал Феррара в ходе совместного заседания комитета СФ по международным делам и комиссии по иностранным делам и вопросам миграции Сената Итальянской Республики в режиме видеоконференции.
Как сообщал в интервью РИА Новости президент Итало-российской торговой палаты (ИРТП) Винченцо Трани, Италия ежегодно теряет от антироссийских санкций 3 миллиарда евро. По его словам, санкции против РФ стали огромнейшим ударом для самой Европы, она потеряла из-за экономических ограничений 250 тысяч рабочих мест.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
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