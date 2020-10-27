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Итальянский сенатор призвал Евросоюз отменить антироссийские санкции
Антироссийские санкции ЕС незаслуженно наказывают малые и средние итальянские предприятия, Рим продолжает призывать Брюссель к отмене экономических ограничений, РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T14:43
2020-10-27T14:43
россия
винченцо трани
европа
италия
в мире
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<strong>МОСКВА, 27 окт – РИА Новости.</strong> Антироссийские санкции ЕС незаслуженно наказывают малые и средние итальянские предприятия, Рим продолжает призывать Брюссель к отмене экономических ограничений, заявил член комитета сената <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италии</a> по международным делам и вопросам миграции Джанлука Феррара.Как сообщал в интервью РИА Новости президент Итало-российской торговой палаты (ИРТП) <a href="http://ria.ru/person_vinchentso-trani/" target="_blank" data-auto="true">Винченцо Трани</a>, Италия ежегодно теряет от антироссийских санкций 3 миллиарда евро. По его словам, санкции против РФ стали огромнейшим ударом для самой Европы, она потеряла из-за экономических ограничений 250 тысяч рабочих мест.Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
https://radiosputnik.ria.ru/20201025/politika-1581486494.html
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россия
европа
италия
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россия, винченцо трани, европа, италия, в мире

Итальянский сенатор призвал Евросоюз отменить антироссийские санкции

14:43 27.10.2020
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПриспущенный государственный флаг у посольства Италии в Москве
Приспущенный государственный флаг у посольства Италии в Москве - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Антироссийские санкции ЕС незаслуженно наказывают малые и средние итальянские предприятия, Рим продолжает призывать Брюссель к отмене экономических ограничений, заявил член комитета сената Италии по международным делам и вопросам миграции Джанлука Феррара.
"Россия является для нас очень важной страной в торгово-экономическом плане, которая притягивала всегда наши компании, которые работают на российском рынке. Мы продолжаем призывать ЕС к отмене санкций, которые незаслуженным образом наказывают малые и средние итальянские предприятия, являющиеся основой экономики Италии", - сказал Феррара в ходе совместного заседания комитета СФ по международным делам и комиссии по иностранным делам и вопросам миграции Сената Итальянской Республики в режиме видеоконференции.
Как сообщал в интервью РИА Новости президент Итало-российской торговой палаты (ИРТП) Винченцо Трани, Италия ежегодно теряет от антироссийских санкций 3 миллиарда евро. По его словам, санкции против РФ стали огромнейшим ударом для самой Европы, она потеряла из-за экономических ограничений 250 тысяч рабочих мест.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
25 октября, 20:52
Уже перебор? В США увидели проблему с санкциями против России
 
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РоссияВинченцо ТраниЕвропаИталияВ мире
 
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