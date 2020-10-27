https://ria.ru/20201027/sanktsii-1581762828.html

Итальянский сенатор призвал Евросоюз отменить антироссийские санкции

Антироссийские санкции ЕС незаслуженно наказывают малые и средние итальянские предприятия, Рим продолжает призывать Брюссель к отмене экономических ограничений, РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T14:43

2020-10-27T14:43

2020-10-27T14:43

россия

винченцо трани

европа

италия

в мире

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<strong>МОСКВА, 27 окт – РИА Новости.</strong> Антироссийские санкции ЕС незаслуженно наказывают малые и средние итальянские предприятия, Рим продолжает призывать Брюссель к отмене экономических ограничений, заявил член комитета сената <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италии</a> по международным делам и вопросам миграции Джанлука Феррара.Как сообщал в интервью РИА Новости президент Итало-российской торговой палаты (ИРТП) <a href="http://ria.ru/person_vinchentso-trani/" target="_blank" data-auto="true">Винченцо Трани</a>, Италия ежегодно теряет от антироссийских санкций 3 миллиарда евро. По его словам, санкции против РФ стали огромнейшим ударом для самой Европы, она потеряла из-за экономических ограничений 250 тысяч рабочих мест.Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

https://radiosputnik.ria.ru/20201025/politika-1581486494.html

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россия

европа

италия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, винченцо трани, европа, италия, в мире