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Эксперты назвали самые опасные в период пандемии вещи в ручной клади
В ручной клади авиапассажиров есть предметы, которые могут быть переносчиками коронавируса чаще других, сообщает Express. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T03:14
2020-10-27T03:14
аэропорты
самолеты
коронавирус covid-19
пассажиры
великобритания
туризм
туризм
новости - туризм
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<strong>МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. </strong>В ручной клади авиапассажиров есть предметы, которые могут быть переносчиками коронавируса чаще других, <a href="https://www.express.co.uk/travel/articles/1351433/hand-luggage-passports-coronavirus-spread-clean-travel-holiday-advice" target="_blank">сообщает</a> Express.Британский авиаэксперт Мартин Линдсторм отмечает, что для пассажиров представляют опасность паспорта. "Место паспортного контроля — самое заразное в аэропорту, — говорит он. —<br>Продезинфицируйте руки и документ сразу после выхода из кабины пограничного контроля. Помните, что ежедневно более 235 тысяч гостей с паспортами проходят через эти стойки в каждом из десяти крупнейших международных аэропортов Великобритании".Еще один предмет, содержащий большое количество микробов, — это мобильный телефон. "Считайте смартфон продолжением руки и регулярно его дезинфицируйте", — рекомендует Линдстром.Эксперт отмечает, что обеспечить чистоту вокруг себя – задача пассажира. Потому у каждого в сумке должны быть дезинфицирующие салфетки. "Как только вы оказались у своего кресла на борту, вытрите все поверхности, с которыми будете соприкасаться: пряжку ремня безопасности, подлокотники сверху и снизу, столик и его замок, а также сенсорные экраны", — советует он.
https://ria.ru/20201024/puteshestviya-1580909670.html
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Новости
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аэропорты, самолеты, коронавирус covid-19, пассажиры, великобритания, туризм, новости - туризм

Эксперты назвали самые опасные в период пандемии вещи в ручной клади

03:14 27.10.2020
 
© Depositphotos / iakovenko123Девушка на паспортном контроле в аэропорту
Девушка на паспортном контроле в аэропорту - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© Depositphotos / iakovenko123
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. В ручной клади авиапассажиров есть предметы, которые могут быть переносчиками коронавируса чаще других, сообщает Express.
Британский авиаэксперт Мартин Линдсторм отмечает, что для пассажиров представляют опасность паспорта. "Место паспортного контроля — самое заразное в аэропорту, — говорит он. —
Продезинфицируйте руки и документ сразу после выхода из кабины пограничного контроля. Помните, что ежедневно более 235 тысяч гостей с паспортами проходят через эти стойки в каждом из десяти крупнейших международных аэропортов Великобритании".
Еще один предмет, содержащий большое количество микробов, — это мобильный телефон. "Считайте смартфон продолжением руки и регулярно его дезинфицируйте", — рекомендует Линдстром.
Эксперт отмечает, что обеспечить чистоту вокруг себя – задача пассажира. Потому у каждого в сумке должны быть дезинфицирующие салфетки. "Как только вы оказались у своего кресла на борту, вытрите все поверхности, с которыми будете соприкасаться: пряжку ремня безопасности, подлокотники сверху и снизу, столик и его замок, а также сенсорные экраны", — советует он.
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