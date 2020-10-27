https://ria.ru/20201027/samolety-1581601347.html

Эксперты назвали самые опасные в период пандемии вещи в ручной клади

В ручной клади авиапассажиров есть предметы, которые могут быть переносчиками коронавируса чаще других, сообщает Express. РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T03:14

2020-10-27T03:14

2020-10-27T03:14

аэропорты

самолеты

коронавирус covid-19

пассажиры

великобритания

туризм

туризм

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155053/82/1550538270_569:492:2000:1297_1400x0_80_0_0_766212adaf8f43d93191c1667d9db07f.jpg

<strong>МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. </strong>В ручной клади авиапассажиров есть предметы, которые могут быть переносчиками коронавируса чаще других, <a href="https://www.express.co.uk/travel/articles/1351433/hand-luggage-passports-coronavirus-spread-clean-travel-holiday-advice" target="_blank">сообщает</a> Express.Британский авиаэксперт Мартин Линдсторм отмечает, что для пассажиров представляют опасность паспорта. "Место паспортного контроля — самое заразное в аэропорту, — говорит он. —<br>Продезинфицируйте руки и документ сразу после выхода из кабины пограничного контроля. Помните, что ежедневно более 235 тысяч гостей с паспортами проходят через эти стойки в каждом из десяти крупнейших международных аэропортов Великобритании".Еще один предмет, содержащий большое количество микробов, — это мобильный телефон. "Считайте смартфон продолжением руки и регулярно его дезинфицируйте", — рекомендует Линдстром.Эксперт отмечает, что обеспечить чистоту вокруг себя – задача пассажира. Потому у каждого в сумке должны быть дезинфицирующие салфетки. "Как только вы оказались у своего кресла на борту, вытрите все поверхности, с которыми будете соприкасаться: пряжку ремня безопасности, подлокотники сверху и снизу, столик и его замок, а также сенсорные экраны", — советует он.

https://ria.ru/20201024/puteshestviya-1580909670.html

великобритания

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аэропорты, самолеты, коронавирус covid-19, пассажиры, великобритания, туризм, новости - туризм