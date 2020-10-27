https://ria.ru/20201027/rol-1581763517.html

Недопустимо ставить под сомнение роль ООН, заявил Володин

Попытки выстроить однополярный мир, поставить под сомнение роль ООН в международных делах и обеспечении безопасности недопустимы, заявил председатель Госдумы... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T14:45

2020-10-27T14:45

2020-10-27T14:45

брикс

госдума рф

вячеслав володин

оон

в мире

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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Попытки выстроить однополярный мир, поставить под сомнение роль ООН в международных делах и обеспечении безопасности недопустимы, заявил председатель <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Володин</a> на парламентском форуме <a href="http://ria.ru/organization_BRIKS/" target="_blank" data-auto="true">БРИКС</a>.Шестой парламентский форум стран БРИКС проходит во вторник в режиме видеоконференцсвязи под председательством Володина."Нам важно сделать все, чтобы отношения между государствами строились на принципах взаимного уважения, отсутствия двойных стандартов, невмешательства во внутренние дела", - подчеркнул председатель Госдумы.Он отметил, что государствам необходимо вместе работать над обеспечением равноправного сотрудничества в рамках <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, международных институтов и организаций.

https://radiosputnik.ria.ru/20201027/luna-1581758101.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брикс, госдума рф, вячеслав володин, оон, в мире