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Недопустимо ставить под сомнение роль ООН, заявил Володин
Попытки выстроить однополярный мир, поставить под сомнение роль ООН в международных делах и обеспечении безопасности недопустимы, заявил председатель Госдумы... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T14:45
2020-10-27T14:45
брикс
госдума рф
вячеслав володин
оон
в мире
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Попытки выстроить однополярный мир, поставить под сомнение роль ООН в международных делах и обеспечении безопасности недопустимы, заявил председатель <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Володин</a> на парламентском форуме <a href="http://ria.ru/organization_BRIKS/" target="_blank" data-auto="true">БРИКС</a>.Шестой парламентский форум стран БРИКС проходит во вторник в режиме видеоконференцсвязи под председательством Володина."Нам важно сделать все, чтобы отношения между государствами строились на принципах взаимного уважения, отсутствия двойных стандартов, невмешательства во внутренние дела", - подчеркнул председатель Госдумы.Он отметил, что государствам необходимо вместе работать над обеспечением равноправного сотрудничества в рамках <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, международных институтов и организаций.
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брикс, госдума рф, вячеслав володин, оон, в мире

Недопустимо ставить под сомнение роль ООН, заявил Володин

14:45 27.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Попытки выстроить однополярный мир, поставить под сомнение роль ООН в международных делах и обеспечении безопасности недопустимы, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на парламентском форуме БРИКС.
Шестой парламентский форум стран БРИКС проходит во вторник в режиме видеоконференцсвязи под председательством Володина.
"Мы считаем необходимым отстаивать принципы международного права, закрепленные в Уставе Организации Объединенных Наций, – организации, 75-летие создания которой отмечает мировое сообщество в этом году. Хочу подчеркнуть, что попытки выстроить однополярный мир, основанный на "праве сильного", поставить под сомнение центральную роль Организации Объединенных Наций в международных делах, обеспечении глобальной стабильности и безопасности, недопустимы", - сказал Володин.
"Нам важно сделать все, чтобы отношения между государствами строились на принципах взаимного уважения, отсутствия двойных стандартов, невмешательства во внутренние дела", - подчеркнул председатель Госдумы.
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
Вчера, 14:22
Россия обсудит в ООН "лунные притязания" США
Он отметил, что государствам необходимо вместе работать над обеспечением равноправного сотрудничества в рамках ООН, международных институтов и организаций.
"Играя ключевую роль в архитектуре мировой безопасности, они призваны объединять страны в борьбе с терроризмом, незаконной миграцией, наркотрафиком, коррупцией", - добавил Володин.
 
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БРИКСГосдума РФВячеслав ВолодинООНВ мире
 
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