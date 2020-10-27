Недопустимо ставить под сомнение роль ООН, заявил Володин
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Попытки выстроить однополярный мир, поставить под сомнение роль ООН в международных делах и обеспечении безопасности недопустимы, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на парламентском форуме БРИКС.
Шестой парламентский форум стран БРИКС проходит во вторник в режиме видеоконференцсвязи под председательством Володина.
"Мы считаем необходимым отстаивать принципы международного права, закрепленные в Уставе Организации Объединенных Наций, – организации, 75-летие создания которой отмечает мировое сообщество в этом году. Хочу подчеркнуть, что попытки выстроить однополярный мир, основанный на "праве сильного", поставить под сомнение центральную роль Организации Объединенных Наций в международных делах, обеспечении глобальной стабильности и безопасности, недопустимы", - сказал Володин.
"Нам важно сделать все, чтобы отношения между государствами строились на принципах взаимного уважения, отсутствия двойных стандартов, невмешательства во внутренние дела", - подчеркнул председатель Госдумы.
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Он отметил, что государствам необходимо вместе работать над обеспечением равноправного сотрудничества в рамках ООН, международных институтов и организаций.
"Играя ключевую роль в архитектуре мировой безопасности, они призваны объединять страны в борьбе с терроризмом, незаконной миграцией, наркотрафиком, коррупцией", - добавил Володин.