https://ria.ru/20201027/rezistentnost-1581841874.html

Эпидемиолог заявил о способности ряда людей не заражаться коронавирусом

Некоторые люди не заболевают COVID-19 даже при многократных контактах с инфицированными, сообщил на форуме "Здоровое общество 2020" в пресс-центре МИА "Россия... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T21:43

2020-10-27T21:43

2020-10-27T21:43

арег тотолян

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

общество

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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.</strong> Некоторые люди не заболевают COVID-19 даже при многократных контактах с инфицированными, сообщил на форуме "Здоровое общество 2020" в пресс-центре МИА "Россия сегодня" директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера <a href="http://ria.ru/person_areg-totolyan/" target="_blank" data-auto="true">Арег Тотолян</a>.Он подчеркнул, что речь идет о взаимодействии не просто с больными, а с вирусовыделителями. Специалисты пока не могут определить биомаркеры этой резистентности, добавил директор Института. Тотолян уточнил, что этот феномен нельзя объяснить соблюдением всех правил и ношением масок и перчаток. Также, по его словам, иммунная система человека после перенесенного коронавируса восстанавливается, "катастрофических последствий" для иммунитета эта инфекция не вызывает.По данным оперативного штаба, за сутки число случаев COVID-19 в России выросло на 16 550. За все время в стране зарегистрировали 1 547 774 случаев заболевания.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201027/maski-1581830338.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арег тотолян, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество