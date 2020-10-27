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Эпидемиолог заявил о способности ряда людей не заражаться коронавирусом
Некоторые люди не заболевают COVID-19 даже при многократных контактах с инфицированными, сообщил на форуме "Здоровое общество 2020" в пресс-центре МИА "Россия... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T21:43
2020-10-27T21:43
арег тотолян
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.</strong> Некоторые люди не заболевают COVID-19 даже при многократных контактах с инфицированными, сообщил на форуме "Здоровое общество 2020" в пресс-центре МИА "Россия сегодня" директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера <a href="http://ria.ru/person_areg-totolyan/" target="_blank" data-auto="true">Арег Тотолян</a>.Он подчеркнул, что речь идет о взаимодействии не просто с больными, а с вирусовыделителями. Специалисты пока не могут определить биомаркеры этой резистентности, добавил директор Института. Тотолян уточнил, что этот феномен нельзя объяснить соблюдением всех правил и ношением масок и перчаток. Также, по его словам, иммунная система человека после перенесенного коронавируса восстанавливается, "катастрофических последствий" для иммунитета эта инфекция не вызывает.По данным оперативного штаба, за сутки число случаев COVID-19 в России выросло на 16 550. За все время в стране зарегистрировали 1 547 774 случаев заболевания.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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арег тотолян, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество

Эпидемиолог заявил о способности ряда людей не заражаться коронавирусом

21:43 27.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПассажиры в защитных масках на одной из станций Московского метрополитена
Пассажиры в защитных масках на одной из станций Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Некоторые люди не заболевают COVID-19 даже при многократных контактах с инфицированными, сообщил на форуме "Здоровое общество 2020" в пресс-центре МИА "Россия сегодня" директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.
Он подчеркнул, что речь идет о взаимодействии не просто с больными, а с вирусовыделителями. Специалисты пока не могут определить биомаркеры этой резистентности, добавил директор Института.
Тотолян уточнил, что этот феномен нельзя объяснить соблюдением всех правил и ношением масок и перчаток.
Также, по его словам, иммунная система человека после перенесенного коронавируса восстанавливается, "катастрофических последствий" для иммунитета эта инфекция не вызывает.
По данным оперативного штаба, за сутки число случаев COVID-19 в России выросло на 16 550. За все время в стране зарегистрировали 1 547 774 случаев заболевания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Арег ТотолянКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
 
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