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Толстой заявил, что культурные учреждения исчерпали накопленные ресурсы
Культурные учреждения исчерпали накопленные ранее внебюджетные ресурсы, заявил советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T17:13
2020-10-27T17:18
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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большой театр
владимир толстой
общество
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Культурные учреждения исчерпали накопленные ранее внебюджетные ресурсы, заявил советник президента РФ по вопросам культуры <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Tolstojj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Толстой</a>."За время полного карантина (из-за коронавируса) даже наши самые крупные театры - и <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennyjj_akademicheskijj_Bolshojj_teatr/" target="_blank" data-auto="true">Большой театр</a> этому конкретный пример - и музеи исчерпали все накопленные ранее внебюджетные ресурсы. Субсидия из бюджета на 2020 год заведомо не покрыла всех необходимых расходов", - рассказал Толстой на заседании совета при президенте РФ по культуре и искусству.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, большой театр, владимир толстой, общество

Толстой заявил, что культурные учреждения исчерпали накопленные ресурсы

17:13 27.10.2020 (обновлено: 17:18 27.10.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкБрифинг советника президента РФ Владимира Толстого
Брифинг советника президента РФ Владимира Толстого - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Культурные учреждения исчерпали накопленные ранее внебюджетные ресурсы, заявил советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой.
"За время полного карантина (из-за коронавируса) даже наши самые крупные театры - и Большой театр этому конкретный пример - и музеи исчерпали все накопленные ранее внебюджетные ресурсы. Субсидия из бюджета на 2020 год заведомо не покрыла всех необходимых расходов", - рассказал Толстой на заседании совета при президенте РФ по культуре и искусству.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании дискуссионного клуба Валдай в режиме видеосвязи - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыБольшой театрВладимир ТолстойОбщество
 
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