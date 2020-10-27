https://ria.ru/20201027/resursy-1581794093.html

Толстой заявил, что культурные учреждения исчерпали накопленные ресурсы

Культурные учреждения исчерпали накопленные ранее внебюджетные ресурсы, заявил советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой. РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T17:13

2020-10-27T17:13

2020-10-27T17:18

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владимир толстой

общество

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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Культурные учреждения исчерпали накопленные ранее внебюджетные ресурсы, заявил советник президента РФ по вопросам культуры <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Tolstojj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Толстой</a>."За время полного карантина (из-за коронавируса) даже наши самые крупные театры - и <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennyjj_akademicheskijj_Bolshojj_teatr/" target="_blank" data-auto="true">Большой театр</a> этому конкретный пример - и музеи исчерпали все накопленные ранее внебюджетные ресурсы. Субсидия из бюджета на 2020 год заведомо не покрыла всех необходимых расходов", - рассказал Толстой на заседании совета при президенте РФ по культуре и искусству.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201027/covid-1581795142.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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