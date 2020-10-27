https://ria.ru/20201027/remont-1581704437.html

В Грязинском районе Липецкой области отремонтировали мост

Сдан в эксплуатацию мост через реку Байгора на пятом километре автодороги Грязи-Коробовка, которая соединяет город Грязи с несколькими селами, сообщил глава... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T10:15

2020-10-27T10:15

2020-10-27T10:20

липецкая область

игорь артамонов

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<strong>ЛИПЕЦК, 27 окт — РИА Новости</strong>. Сдан в эксплуатацию мост через реку Байгора на пятом километре автодороги Грязи-Коробовка, которая соединяет город Грязи с несколькими селами, сообщил глава региона <a href="https://ria.ru/person_Igor_Artamonov" target="_blank">Игорь Артамонов</a>.По его словам, ремонт на путепроводе не проводился более 40 лет. Артамонов отметил, что работы начались в марте и проводились в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". "Мост длинной 161 метр был практически заново построен", - сказал глава региона. Подрядчики отремонтировали также подходы к мосту. Было смонтировано новое барьерное ограждение и перила из композитных материалов. Общая стоимость работ составила около 37 миллионов рублей.

https://ria.ru/20201023/remont-1581210818.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов