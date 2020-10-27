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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20201027/remont-1581704437.html
В Грязинском районе Липецкой области отремонтировали мост
Сдан в эксплуатацию мост через реку Байгора на пятом километре автодороги Грязи-Коробовка, которая соединяет город Грязи с несколькими селами, сообщил глава... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T10:15
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липецкая область
игорь артамонов
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<strong>ЛИПЕЦК, 27 окт — РИА Новости</strong>. Сдан в эксплуатацию мост через реку Байгора на пятом километре автодороги Грязи-Коробовка, которая соединяет город Грязи с несколькими селами, сообщил глава региона <a href="https://ria.ru/person_Igor_Artamonov" target="_blank">Игорь Артамонов</a>.По его словам, ремонт на путепроводе не проводился более 40 лет. Артамонов отметил, что работы начались в марте и проводились в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". "Мост длинной 161 метр был практически заново построен", - сказал глава региона. Подрядчики отремонтировали также подходы к мосту. Было смонтировано новое барьерное ограждение и перила из композитных материалов. Общая стоимость работ составила около 37 миллионов рублей.
https://ria.ru/20201023/remont-1581210818.html
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игорь артамонов

В Грязинском районе Липецкой области отремонтировали мост

10:15 27.10.2020 (обновлено: 10:20 27.10.2020)
 
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиМост через Байгору в Грязинском районе
Мост через Байгору в Грязинском районе - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 27 окт — РИА Новости. Сдан в эксплуатацию мост через реку Байгора на пятом километре автодороги Грязи-Коробовка, которая соединяет город Грязи с несколькими селами, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, ремонт на путепроводе не проводился более 40 лет.
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Артамонов отметил, что работы начались в марте и проводились в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
"Мост длинной 161 метр был практически заново построен", - сказал глава региона.
Подрядчики отремонтировали также подходы к мосту. Было смонтировано новое барьерное ограждение и перила из композитных материалов.
Общая стоимость работ составила около 37 миллионов рублей.
"В регионе уделяется большое внимание строительству и реконструкции мостов. Мы ежегодно увеличиваем финансирование ремонта дорог и мостов, что повышает безопасность движения", – сказал Артамонов.
 
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Липецкая областьИгорь Артамонов
 
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