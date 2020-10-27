https://ria.ru/20201027/rekord-1581719856.html

В России зафиксирован рекорд по числу погибших от COVID-19 за сутки

За прошедшие сутки в 85 российских регионах скончались 320 пациентов с коронавирусной инфекцией, заявил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T11:37

2020-10-27T11:37

2020-10-27T11:37

аргентина

университет джонса хопкинса

сша

испания

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.</strong> За прошедшие сутки в 85 российских регионах скончались 320 пациентов с <a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii/" target="_blank">коронавирусной инфекцией</a>, заявил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.Это рекордный показатель с начала эпидемии <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">коронавируса</a> в стране: предыдущий максимум зафиксировали 21 октября — тогда сообщалось о 317 погибших.По последним данным, за сутки в России выявили 16 550 новых случаев COVID-19, всего в стране коронавирусом заразились 1 547 774 человека. Из них 26 589 пациентов умерли, 1 158 940 выздоровели.В мире число заболевших COVID-19 превысило 42,7 миллиона, более 1,1 миллиона человек погибли. Наиболее подверженными инфекции, согласно статистике <a href="http://ria.ru/organization_Universitet_Dzhonsa_KHopkinsa/" target="_blank" data-auto="true">Университета Джонса Хопкинса</a>, оказались <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индия</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилия</a>. Россия находится на четвертом месте, за ней следуют <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, <a href="http://ria.ru/location_Argentina/" target="_blank" data-auto="true">Аргентина</a> и <a href="http://ria.ru/location_Spain/" target="_blank" data-auto="true">Испания</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

Антон Шева забыли дописать:... больные имели коронавирус, астму, сосудистую дистонию, артрит, гайморит, простатит... а так же пили воду и дышали воздухом, средний возраст - 90+. Умерли, естественно, от коронавируса, если бы не он, то все прожили бы до 200 лет, не меньше. 75

Lisa Хитрая Чудо вакцина вроде есть. В чём секрет? 71

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аргентина

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испания

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аргентина, университет джонса хопкинса, сша, испания, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество