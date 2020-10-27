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https://ria.ru/20201027/reklama-1581681437.html
Эксперты рассказали, какая реклама раздражает россиян больше всего
Россияне наиболее негативно относятся к рекламе, которая затрагивает их личное пространство, а именно к телефонным звонкам, при этом лояльно воспринимают ее в... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T00:31
2020-10-27T00:31
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">Россияне</a> наиболее негативно относятся к рекламе, которая затрагивает их личное пространство, а именно к телефонным звонкам, при этом лояльно воспринимают ее в поисковиках и печатных СМИ, показало исследование международной консалтинговой компании Deloitte "Медиапотребление в России – 2020", которое есть в распоряжении РИА Новости.Исследование проводилось в июне 2020 года, в нем приняли участие 1,6 тысячи человек. Эксперты рассчитали индекс лояльности к рекламе как сумму долей тех, кто положительно и нейтрально относится к рекламному формату минус доля тех, кто относится отрицательно.В то же время индекс лояльности значительно ниже в отношении рекламы в социальных сетях (минус 3%), на сайтах (минус 4%), при мобильной рассылке ( минус 9%) и рассылке по электронной почте (минус 6%), где реклама воспринимается респондентами намного хуже. "Наиболее негативное восприятие рекламы — телефонные звонки потенциальным клиентам (минус 26%)", - отметили в Deloitte.Самым полезным видом рекламы респонденты считают рекламу на ТВ (18%) (в прошлом году лидером в данной категории была реклама в интернете, телевизор в 2019 году был на втором месте в рейтинге полезности). Также в среднем более полезной жители России считают поисковую рекламу (3%). Остальные виды рекламы в среднем обладают отрицательным уровнем полезности.В целом мужчины оказались менее лояльны к рекламе, наибольший негатив среди мужской части респондентов вызывает реклама на сайтах, а также по радио и телевидению. Более лояльно мужчины относятся к наружной рекламе и рекламе в печатных СМИ. Женщины также негативно воспринимают рекламу в вышеперечисленных источниках, но в целом более лояльны, отметили авторы исследования.
https://ria.ru/20201023/khrom-1581210583.html
https://ria.ru/20201021/reklama-1580754240.html
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россия
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
россия, общество

Эксперты рассказали, какая реклама раздражает россиян больше всего

00:31 27.10.2020
 
© Fotolia / DegimagesТелевизор
Телевизор - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© Fotolia / Degimages
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россияне наиболее негативно относятся к рекламе, которая затрагивает их личное пространство, а именно к телефонным звонкам, при этом лояльно воспринимают ее в поисковиках и печатных СМИ, показало исследование международной консалтинговой компании Deloitte "Медиапотребление в России – 2020", которое есть в распоряжении РИА Новости.
Исследование проводилось в июне 2020 года, в нем приняли участие 1,6 тысячи человек. Эксперты рассчитали индекс лояльности к рекламе как сумму долей тех, кто положительно и нейтрально относится к рекламному формату минус доля тех, кто относится отрицательно.
"Россияне большей частью положительно реагируют на те виды рекламы, которые не затрагивают их личного пространства. Так, респонденты достаточно лояльно относятся к наружной рекламе (11%), а также к поисковой рекламе (6%) и рекламе в печатных СМИ (6%)", - показало исследование.
В то же время индекс лояльности значительно ниже в отношении рекламы в социальных сетях (минус 3%), на сайтах (минус 4%), при мобильной рассылке ( минус 9%) и рассылке по электронной почте (минус 6%), где реклама воспринимается респондентами намного хуже. "Наиболее негативное восприятие рекламы — телефонные звонки потенциальным клиентам (минус 26%)", - отметили в Deloitte.
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Самым полезным видом рекламы респонденты считают рекламу на ТВ (18%) (в прошлом году лидером в данной категории была реклама в интернете, телевизор в 2019 году был на втором месте в рейтинге полезности). Также в среднем более полезной жители России считают поисковую рекламу (3%). Остальные виды рекламы в среднем обладают отрицательным уровнем полезности.
"Результаты опросов фокус-групп говорят о перенасыщении рекламой, особенно в интернете. Яркая и громкая реклама в аудио- и видеоконтенте вызывает скорее негативные эмоции, а большое количество различных рекламных баннеров в интернет-ресурсах делает восприятие затрудненным. В результате более 50% респондентов уже пользуются или собираются в ближайшее время подключить различные средства блокировки рекламы на своих устройствах", - прокомментировала результаты исследования партнер Deloitte Ольга Табакова.
В целом мужчины оказались менее лояльны к рекламе, наибольший негатив среди мужской части респондентов вызывает реклама на сайтах, а также по радио и телевидению. Более лояльно мужчины относятся к наружной рекламе и рекламе в печатных СМИ. Женщины также негативно воспринимают рекламу в вышеперечисленных источниках, но в целом более лояльны, отметили авторы исследования.
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