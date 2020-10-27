В Кремле не считают реформу здравоохранения своим делом
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкШприц с вакциной против COVID-19 в поликлинике №121 в Москве
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Вопросы реформирования системы здравоохранения России должны оставаться профессионалам, если этим будет заниматься Кремль или журналисты, ничего хорошего не будет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы спрашиваете, нужно ли задуматься о медицинской реформе в Кремле. Ответ очевидный - не нужно. Потому что если журналисты или работники Кремля будут заниматься медреформой, ничего хорошего не получится. Об этом должны думать специалисты, которых у нас достаточно", - сказал Песков.
Он добавил, что каждая страна реагирует на эпидемию в меру своих возможностей.
"Это же совершенно явление новое. В новой истории мы много поколений не сталкивались с такими явлениями, эпидемией, тем более пандемией. Поэтому каждая страна реагирует в меру своих возможностей. У нас возможностей в этом плане достаточно много. И ситуация гораздо стабильнее в плане медицинского, чем во многих странах мира. Это однозначный факт. То, что есть проблемы, они неизбежны, но суть работы, чтобы не превращать их в системные проблемы. Над этим ведется работа", - добавил он.