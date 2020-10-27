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В Кремле не считают реформу здравоохранения своим делом
Вопросы реформирования системы здравоохранения России должны оставаться профессионалам, если этим будет заниматься Кремль или журналисты, ничего хорошего не... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T12:59
2020-10-27T12:59
дмитрий песков
общество
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Вопросы реформирования системы здравоохранения России должны оставаться профессионалам, если этим будет заниматься Кремль или журналисты, ничего хорошего не будет, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Он добавил, что каждая страна реагирует на эпидемию в меру своих возможностей.
https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581736588.html
Кремль уже давно жизни россиян не считает своим делом. Более важно как там дела в Сирии. Днр\лнр и прочих очень важных странах для россиян.
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РИА Новости
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дмитрий песков, общество

В Кремле не считают реформу здравоохранения своим делом

12:59 27.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкШприц с вакциной против COVID-19 в поликлинике №121 в Москве
Шприц с вакциной против COVID-19 в поликлинике №121 в Москве - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Вопросы реформирования системы здравоохранения России должны оставаться профессионалам, если этим будет заниматься Кремль или журналисты, ничего хорошего не будет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы спрашиваете, нужно ли задуматься о медицинской реформе в Кремле. Ответ очевидный - не нужно. Потому что если журналисты или работники Кремля будут заниматься медреформой, ничего хорошего не получится. Об этом должны думать специалисты, которых у нас достаточно", - сказал Песков.
Медицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в автомобильном торговом центре Москва. - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
Вчера, 12:54Распространение нового коронавируса
Песков заявил о готовности здравоохранения к эпидемиологическому стрессу
Он добавил, что каждая страна реагирует на эпидемию в меру своих возможностей.
"Это же совершенно явление новое. В новой истории мы много поколений не сталкивались с такими явлениями, эпидемией, тем более пандемией. Поэтому каждая страна реагирует в меру своих возможностей. У нас возможностей в этом плане достаточно много. И ситуация гораздо стабильнее в плане медицинского, чем во многих странах мира. Это однозначный факт. То, что есть проблемы, они неизбежны, но суть работы, чтобы не превращать их в системные проблемы. Над этим ведется работа", - добавил он.
 
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Дмитрий ПесковОбщество
 
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