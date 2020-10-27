В Кремле не считают реформу здравоохранения своим делом

"Это же совершенно явление новое. В новой истории мы много поколений не сталкивались с такими явлениями, эпидемией, тем более пандемией. Поэтому каждая страна реагирует в меру своих возможностей. У нас возможностей в этом плане достаточно много. И ситуация гораздо стабильнее в плане медицинского, чем во многих странах мира. Это однозначный факт. То, что есть проблемы, они неизбежны, но суть работы, чтобы не превращать их в системные проблемы. Над этим ведется работа", - добавил он.