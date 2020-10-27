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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201027/razrusheniya-1581828947.html
В Карабахе рассказали о разрушениях в городе Бердзор из-за обстрела
Госслужба по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщила о разрушениях в результате артиллерийского обстрела азербайджанскими... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T19:53
2020-10-27T19:53
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 27 окт – РИА Новости.</strong> Госслужба по чрезвычайным ситуациям непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> сообщила о разрушениях в результате артиллерийского обстрела азербайджанскими вооруженными силами города Бердзор (Лачин), через который проходит автотрасса, связывающая <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армению</a> с Карабахом."Днем был обстрелян артиллерией город Бердзор Кашатагского района, там много разрушений. Во второй половине военная авиация противника бомбардировала город Мартуни. Был нанесен удар по гражданским инфраструктурам, общественным и хозяйственным объектам. Жертв нет, нанесен значительный материальный ущерб", - говорится в сообщении на странице службы в <a href="https://www.facebook.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
https://ria.ru/20201019/karabakh-1580451085.html
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578064265.html
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нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
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нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

В Карабахе рассказали о разрушениях в городе Бердзор из-за обстрела

19:53 27.10.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкМост в районе города Лачин, разрушенный в результате обстрела азербайджанскими войсками, на трассе Степанакерт – Горис
Мост в районе города Лачин, разрушенный в результате обстрела азербайджанскими войсками, на трассе Степанакерт – Горис - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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ЕРЕВАН, 27 окт – РИА Новости. Госслужба по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщила о разрушениях в результате артиллерийского обстрела азербайджанскими вооруженными силами города Бердзор (Лачин), через который проходит автотрасса, связывающая Армению с Карабахом.
"Днем был обстрелян артиллерией город Бердзор Кашатагского района, там много разрушений. Во второй половине военная авиация противника бомбардировала город Мартуни. Был нанесен удар по гражданским инфраструктурам, общественным и хозяйственным объектам. Жертв нет, нанесен значительный материальный ущерб", - говорится в сообщении на странице службы в Facebook.
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19 октября, 14:35Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
"Это очень тяжелое зрелище": обстрелы в Карабахе
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
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2 октября, 10:44Инфографика
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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