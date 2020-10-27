https://ria.ru/20201027/rakety-1581683995.html

США работают над гиперзвуковой ракетой для запуска с палубных самолетов

США работают над гиперзвуковой крылатой ракетой для запуска с палубных самолетов ВМС США McDonnell Douglas F/A-18, заявила директор офиса по переходу к... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T01:36

2020-10-27T01:36

2020-10-27T01:36

министерство обороны сша

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> работают над гиперзвуковой крылатой ракетой для запуска с палубных самолетов <a href="http://ria.ru/organization_Voenno_morskie_sily_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВМС США</a> McDonnell Douglas <a href="http://ria.ru/product_FA-18_Super_Hornet/" target="_blank" data-auto="true">F/A-18</a>, заявила директор офиса по переходу к гиперзвуковым технологиям при <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Пентагоне</a> Джиллиан Басси.В свою очередь и.о. зампомощника министра обороны по исследованиям и инженерии Марк Льюис заявил, что поставки гиперзвуковых ракет в войска следует ожидать к 2028 году.

https://radiosputnik.ria.ru/20201023/pvo-1581189322.html

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны сша, сша, в мире