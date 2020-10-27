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США работают над гиперзвуковой ракетой для запуска с палубных самолетов
США работают над гиперзвуковой крылатой ракетой для запуска с палубных самолетов ВМС США McDonnell Douglas F/A-18, заявила директор офиса по переходу к... РИА Новости, 27.10.2020
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министерство обороны сша
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> работают над гиперзвуковой крылатой ракетой для запуска с палубных самолетов <a href="http://ria.ru/organization_Voenno_morskie_sily_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВМС США</a> McDonnell Douglas <a href="http://ria.ru/product_FA-18_Super_Hornet/" target="_blank" data-auto="true">F/A-18</a>, заявила директор офиса по переходу к гиперзвуковым технологиям при <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Пентагоне</a> Джиллиан Басси.В свою очередь и.о. зампомощника министра обороны по исследованиям и инженерии Марк Льюис заявил, что поставки гиперзвуковых ракет в войска следует ожидать к 2028 году.
https://radiosputnik.ria.ru/20201023/pvo-1581189322.html
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министерство обороны сша, сша, в мире

США работают над гиперзвуковой ракетой для запуска с палубных самолетов

01:36 27.10.2020
 
© AP Photo / Hasan JamaliИстребители США F / A-18 вылетают с летной палубы авианосца США USS George H.W. Bush в Персидском заливе
Истребители США F / A-18 вылетают с летной палубы авианосца США USS George H.W. Bush в Персидском заливе - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© AP Photo / Hasan Jamali
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ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. США работают над гиперзвуковой крылатой ракетой для запуска с палубных самолетов ВМС США McDonnell Douglas F/A-18, заявила директор офиса по переходу к гиперзвуковым технологиям при Пентагоне Джиллиан Басси.
"Мы работаем над вариантом для ВМС, который совместим с операциями F-18, взлетающих c авианосцев. У нас есть контракт с Boeing для создания продвинутого двухрежимного гипперзвукового дизайна", - сказала Бассии, выступая в Вашингтоне.
В свою очередь и.о. зампомощника министра обороны по исследованиям и инженерии Марк Льюис заявил, что поставки гиперзвуковых ракет в войска следует ожидать к 2028 году.
Антена радара - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 14:17Сказано в эфире
Военный эксперт рассказал о сбивающей гиперзвуковые ракеты системе ПВО Российская ПВО научилась сбивать гиперзвуковые ракеты, сообщили СМИ. В эфире радио Sputnik военный эксперт Игорь Коротченко прокомментировал эту информацию.
 
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