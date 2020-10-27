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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201027/qr-kod-1581806814.html
Московские власти допустили расширение действия системы QR-кодов
Систему QR-кодов при входе в ночные заведения Москвы, возможно, распространят на другие предприятия торговли, сообщил журналистам глава столичного департамента... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T17:54
2020-10-27T18:53
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
алексей немерюк
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.</strong> Систему QR-кодов при входе в ночные заведения <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, возможно, распространят на другие предприятия торговли, сообщил журналистам глава столичного департамента торговли и услуг <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Nemerjuk/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Немерюк</a>. Он уточнил, что не знает, повлияло ли введение системы кодов на посещаемость ночных заведений.Немерюк добавил, что QR-коды получили и используют уже более полутора тысяч предприятий. За прошедшую неделю в среднем количество чек-инов колебалось от 40 до 60 тысяч ежедневно.По данным чиновника, СМС о возможном контакте с больными COVID-19 получили уже около 1700 посетителей ночных заведений. В среду вступает в силу постановление главного государственного санитарного врача с рекомендацией субъектам усилить меры по борьбе с коронавирусом, в том числе, запретить развлекательные мероприятия и услуги по общественному питанию с 23:00 до 06:00. По словам пресс-секретаря мэра Москвы <a href="http://ria.ru/person_Gulnara_Penkova/" target="_blank" data-auto="true">Гульнары Пеньковой</a>, в столице приняли меры по цифровому контролю за посещением ночных заведений. Она добавила, что наблюдается значительное снижение динамики роста заболеваемости, поэтому власти не планируют ограничивать работу таких организаций. Согласно указу мэра Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Собянина</a>, с 19 октября работники и посетители дискотек, ночных клубов, баров и других развлекательных заведений, работающих с 23:00 до 06:00, могут попасть туда только при регистрации номера телефона по QR-коду или SMS.В случае выявления инфекции у кого-то из посетителей заведения всех присутствовавших оповестят, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тестирование на COVID-19.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201027/zabolevaemost-1581736447.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201019/qr-kod-1580412193.html
Ну, если кто-то в оппозиции хотел вызвать раздражение властью, то вот оно. Без них. Наше региональное руководство само справляется с задачей приручить людей находиться в постоянном стрессе, обязать носить не защищающие, но мешающие дышать и ухудшающие состояние здоровья маски, отменило бесплатное образование (ведь компьютеры, интернет и достаточный метраж для комфортного обучения дома не был обеспечен), провести фактический отказ от нормальной медицины, ведь все теперь посвящено ковиду, душит предприятия проверками, штрафами и кодами. В общем, консервативное большинство будет такими темпами переведено в оппозицию. Возможно, это одна из целей всей это истерии.
49
Это не будет карантином, как весной, просто, будешь говорить, куда и зачем идёшь. Тот же карантин, только в профиль.
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москва
РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алексей немерюк, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество

Московские власти допустили расширение действия системы QR-кодов

17:54 27.10.2020 (обновлено: 18:53 27.10.2020)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПлакат с QR-кодом при входе в бар "Волчья стая" в Москве
Плакат с QR-кодом при входе в бар Волчья стая в Москве - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Систему QR-кодов при входе в ночные заведения Москвы, возможно, распространят на другие предприятия торговли, сообщил журналистам глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"На сегодняшний момент мы видим, что эта система работает, работает четко. При этом мы видим, что, помимо предприятий, которые применяют эту систему по указу мэра, ее уже добровольно применяют и многие другие предприятия общественного питания: кафе и рестораны", — добавил чиновник.

Он уточнил, что не знает, повлияло ли введение системы кодов на посещаемость ночных заведений.
Немерюк добавил, что QR-коды получили и используют уже более полутора тысяч предприятий. За прошедшую неделю в среднем количество чек-инов колебалось от 40 до 60 тысяч ежедневно.
По данным чиновника, СМС о возможном контакте с больными COVID-19 получили уже около 1700 посетителей ночных заведений.
Регионы России. Республика Северная Осетия - Алания - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
Вчера, 12:53Распространение нового коронавируса
Власти Москвы не планируют закрывать ночные клубы
В среду вступает в силу постановление главного государственного санитарного врача с рекомендацией субъектам усилить меры по борьбе с коронавирусом, в том числе, запретить развлекательные мероприятия и услуги по общественному питанию с 23:00 до 06:00.
По словам пресс-секретаря мэра Москвы Гульнары Пеньковой, в столице приняли меры по цифровому контролю за посещением ночных заведений. Она добавила, что наблюдается значительное снижение динамики роста заболеваемости, поэтому власти не планируют ограничивать работу таких организаций.
Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, с 19 октября работники и посетители дискотек, ночных клубов, баров и других развлекательных заведений, работающих с 23:00 до 06:00, могут попасть туда только при регистрации номера телефона по QR-коду или SMS.
В случае выявления инфекции у кого-то из посетителей заведения всех присутствовавших оповестят, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тестирование на COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Cмартфон - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
19 октября, 07:21
Для салонов красоты и ресторанов? Где еще в Москве могут ввести QR-коды
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Алексей НемерюкЗдоровье - ОбществоСергей СобянинМоскваОбщество
 
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