https://ria.ru/20201027/qr-kod-1581806814.html

Московские власти допустили расширение действия системы QR-кодов

Систему QR-кодов при входе в ночные заведения Москвы, возможно, распространят на другие предприятия торговли, сообщил журналистам глава столичного департамента... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T17:54

2020-10-27T17:54

2020-10-27T18:53

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

алексей немерюк

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.</strong> Систему QR-кодов при входе в ночные заведения <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, возможно, распространят на другие предприятия торговли, сообщил журналистам глава столичного департамента торговли и услуг <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Nemerjuk/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Немерюк</a>. Он уточнил, что не знает, повлияло ли введение системы кодов на посещаемость ночных заведений.Немерюк добавил, что QR-коды получили и используют уже более полутора тысяч предприятий. За прошедшую неделю в среднем количество чек-инов колебалось от 40 до 60 тысяч ежедневно.По данным чиновника, СМС о возможном контакте с больными COVID-19 получили уже около 1700 посетителей ночных заведений. В среду вступает в силу постановление главного государственного санитарного врача с рекомендацией субъектам усилить меры по борьбе с коронавирусом, в том числе, запретить развлекательные мероприятия и услуги по общественному питанию с 23:00 до 06:00. По словам пресс-секретаря мэра Москвы <a href="http://ria.ru/person_Gulnara_Penkova/" target="_blank" data-auto="true">Гульнары Пеньковой</a>, в столице приняли меры по цифровому контролю за посещением ночных заведений. Она добавила, что наблюдается значительное снижение динамики роста заболеваемости, поэтому власти не планируют ограничивать работу таких организаций. Согласно указу мэра Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Собянина</a>, с 19 октября работники и посетители дискотек, ночных клубов, баров и других развлекательных заведений, работающих с 23:00 до 06:00, могут попасть туда только при регистрации номера телефона по QR-коду или SMS.В случае выявления инфекции у кого-то из посетителей заведения всех присутствовавших оповестят, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тестирование на COVID-19.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201027/zabolevaemost-1581736447.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201019/qr-kod-1580412193.html

Сергей Смирнов Ну, если кто-то в оппозиции хотел вызвать раздражение властью, то вот оно. Без них. Наше региональное руководство само справляется с задачей приручить людей находиться в постоянном стрессе, обязать носить не защищающие, но мешающие дышать и ухудшающие состояние здоровья маски, отменило бесплатное образование (ведь компьютеры, интернет и достаточный метраж для комфортного обучения дома не был обеспечен), провести фактический отказ от нормальной медицины, ведь все теперь посвящено ковиду, душит предприятия проверками, штрафами и кодами. В общем, консервативное большинство будет такими темпами переведено в оппозицию. Возможно, это одна из целей всей это истерии. 49

Я В ТАНКЕ Это не будет карантином, как весной, просто, будешь говорить, куда и зачем идёшь. Тот же карантин, только в профиль. 44

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алексей немерюк, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество