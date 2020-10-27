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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201027/putin-1581840807.html
Песков заявил, что Путин не контактировал с самоизолировавшимся Лавровым
Владимир Путин лично не общался с министром иностранных дел Сергеем Лавровым после того, как глава МИД вернулся из Греции и ушел на самоизоляцию после контакта... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T21:31
2020-10-27T22:52
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
сергей лавров
владимир путин
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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> лично не общался с министром иностранных дел <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Лавровым</a> после того, как глава МИД вернулся из <a href="http://ria.ru/location_Greece/" target="_blank" data-auto="true">Греции</a> и ушел на самоизоляцию после контакта с зараженным COVID-19. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>. Ранее в МИД сообщили, что министр чувствует себя хорошо, но все запланированные встречи и визиты переносятся. Комментируя ситуацию, официальный представитель внешнеполитического ведомства <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> отметила, что сотрудники регулярно сдают тесты на COVID-19 и соблюдают указания по борьбе с пандемией.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
Для пущей надёжности заточить Путина в бункере. Пусть сидит там пока ковид не пройдёт. Глядишь и Россия развиваться начнёт.
33
Думаю, Путина уберегут и он не заболеет.
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8
россия
РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, сергей лавров, владимир путин

Песков заявил, что Путин не контактировал с самоизолировавшимся Лавровым

21:31 27.10.2020 (обновлено: 22:52 27.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай" в режиме видеосвязи
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании дискуссионного клуба Валдай в режиме видеосвязи - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Владимир Путин лично не общался с министром иностранных дел Сергеем Лавровым после того, как глава МИД вернулся из Греции и ушел на самоизоляцию после контакта с зараженным COVID-19.
Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее в МИД сообщили, что министр чувствует себя хорошо, но все запланированные встречи и визиты переносятся.
Комментируя ситуацию, официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что сотрудники регулярно сдают тесты на COVID-19 и соблюдают указания по борьбе с пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоСергей ЛавровВладимир Путин
 
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