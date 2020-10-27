https://ria.ru/20201027/putin-1581840807.html

Песков заявил, что Путин не контактировал с самоизолировавшимся Лавровым

Владимир Путин лично не общался с министром иностранных дел Сергеем Лавровым после того, как глава МИД вернулся из Греции и ушел на самоизоляцию после контакта... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T21:31

2020-10-27T21:31

2020-10-27T22:52

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

сергей лавров

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1581086292_0:0:2959:1664_1400x0_80_0_0_b390c4650cfd5905852a517d847a0bff.jpg

<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> лично не общался с министром иностранных дел <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Лавровым</a> после того, как глава МИД вернулся из <a href="http://ria.ru/location_Greece/" target="_blank" data-auto="true">Греции</a> и ушел на самоизоляцию после контакта с зараженным COVID-19. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>. Ранее в МИД сообщили, что министр чувствует себя хорошо, но все запланированные встречи и визиты переносятся. Комментируя ситуацию, официальный представитель внешнеполитического ведомства <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> отметила, что сотрудники регулярно сдают тесты на COVID-19 и соблюдают указания по борьбе с пандемией.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

Fed BI Для пущей надёжности заточить Путина в бункере. Пусть сидит там пока ковид не пройдёт. Глядишь и Россия развиваться начнёт. 33

Руслан Тлеуж Думаю, Путина уберегут и он не заболеет. 21

8

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, сергей лавров, владимир путин