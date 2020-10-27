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https://ria.ru/20201027/putin-1581807300.html
Путин оценил предложение запретить сравнение действий СССР и нацистов
Президент РФ Владимир Путин согласился с предложением подумать о запрете публично сравнивать и отождествлять действия советского руководства и немцев во времена РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T17:57
2020-10-27T19:58
культура
елена ямпольская
госдума рф
владимир путин
ссср
общество
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> согласился с предложением подумать о запрете публично сравнивать и отождествлять действия советского руководства и немцев во времена Великой Отечественной войны, отметив, что здесь действовать нужно аккуратно.На данную проблему в ходе заседания совета по культуре и искусства обратила внимание глава комитета Госдумы по культуре <a href="https://ria.ru/person_Elena_JAmpolskaja" target="_blank">Елена Ямпольская</a>. Она подчеркнула, что книги, где публично отождествляются действия советских воинов и нацистов, публикуются в РФ и пользуются популярностью у молодежи.Она подчеркнула, что готовит соответствующую законодательную инициативу, и сейчас в комитете подбирают правильную формулировку для проектаПрезидент идею поддержал, отметив, что действовать нужно максимально аккуратно.
https://ria.ru/20201027/genotsid-1581781036.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200619/1573165894.html
Скоро примут закон о Божественном происхождении некоторых руководителей...
17
"Нашей", это он кого имеет в виду? Тех, о которых и я подумал?)
10
4
ссср
РИА Новости
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РИА Новости
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60
Путин: "Нам сам Бог велел включать механизмы для защиты совсем недавнего прошлого"
В ходе заседания совета по культуре и искусства Владимир Путин согласился с предложением подумать о запрете публично сравнивать и отождествлять действия советского руководства и немцев во времена Великой Отечественной войны, отметив, что здесь действовать нужно аккуратно.
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елена ямпольская, госдума рф, владимир путин, ссср, общество

Путин оценил предложение запретить сравнение действий СССР и нацистов

17:57 27.10.2020 (обновлено: 19:58 27.10.2020)
 
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин согласился с предложением подумать о запрете публично сравнивать и отождествлять действия советского руководства и немцев во времена Великой Отечественной войны, отметив, что здесь действовать нужно аккуратно.
На данную проблему в ходе заседания совета по культуре и искусства обратила внимание глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская. Она подчеркнула, что книги, где публично отождествляются действия советских воинов и нацистов, публикуются в РФ и пользуются популярностью у молодежи.

"Я считаю, что если редакторам у наших издательств не хватает ума, совести и брезгливости, чтобы изымать подобные пассажи, им следует помочь законодательством. Мне кажется, у нас есть моральное право ужесточать закон, когда речь идет об осквернении нашей исторической памяти", - сказала депутат.

Она подчеркнула, что готовит соответствующую законодательную инициативу, и сейчас в комитете подбирают правильную формулировку для проекта
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Президент идею поддержал, отметив, что действовать нужно максимально аккуратно.

"Согласен с вашими предложениями, нужно аккуратно, конечно, но сделать. Но если в некоторых странах за отрицание геноцида армян предусмотрено уголовное наказание, нам сам Бог велел, наверное, включать соответствующие механизмы для защиты совсем недавнего прошлого", - отметил президент.

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КультураЕлена ЯмпольскаяГосдума РФВладимир ПутинСССРОбщество
 
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