https://ria.ru/20201027/putin-1581807300.html
Путин оценил предложение запретить сравнение действий СССР и нацистов
Президент РФ Владимир Путин согласился с предложением подумать о запрете публично сравнивать и отождествлять действия советского руководства и немцев во времена РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T17:57
2020-10-27T17:57
2020-10-27T19:58
культура
елена ямпольская
госдума рф
владимир путин
ссср
общество
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> согласился с предложением подумать о запрете публично сравнивать и отождествлять действия советского руководства и немцев во времена Великой Отечественной войны, отметив, что здесь действовать нужно аккуратно.На данную проблему в ходе заседания совета по культуре и искусства обратила внимание глава комитета Госдумы по культуре <a href="https://ria.ru/person_Elena_JAmpolskaja" target="_blank">Елена Ямпольская</a>. Она подчеркнула, что книги, где публично отождествляются действия советских воинов и нацистов, публикуются в РФ и пользуются популярностью у молодежи.Она подчеркнула, что готовит соответствующую законодательную инициативу, и сейчас в комитете подбирают правильную формулировку для проектаПрезидент идею поддержал, отметив, что действовать нужно максимально аккуратно.
https://ria.ru/20201027/genotsid-1581781036.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200619/1573165894.html
Мудрый К.
Скоро примут закон о Божественном происхождении некоторых руководителей...
17
Andrei Shkuro
"Нашей", это он кого имеет в виду? Тех, о которых и я подумал?)
10
4
ссср
РИА Новости
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7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Путин: "Нам сам Бог велел включать механизмы для защиты совсем недавнего прошлого"
В ходе заседания совета по культуре и искусства Владимир Путин согласился с предложением подумать о запрете публично сравнивать и отождествлять действия советского руководства и немцев во времена Великой Отечественной войны, отметив, что здесь действовать нужно аккуратно.
2020-10-27T17:57
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PT0M21S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
елена ямпольская, госдума рф, владимир путин, ссср, общество