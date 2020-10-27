https://ria.ru/20201027/putin-1581807300.html

Путин оценил предложение запретить сравнение действий СССР и нацистов

Президент РФ Владимир Путин согласился с предложением подумать о запрете публично сравнивать и отождествлять действия советского руководства и немцев во времена РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T17:57

2020-10-27T17:57

2020-10-27T19:58

культура

елена ямпольская

госдума рф

владимир путин

ссср

общество

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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> согласился с предложением подумать о запрете публично сравнивать и отождествлять действия советского руководства и немцев во времена Великой Отечественной войны, отметив, что здесь действовать нужно аккуратно.На данную проблему в ходе заседания совета по культуре и искусства обратила внимание глава комитета Госдумы по культуре <a href="https://ria.ru/person_Elena_JAmpolskaja" target="_blank">Елена Ямпольская</a>. Она подчеркнула, что книги, где публично отождествляются действия советских воинов и нацистов, публикуются в РФ и пользуются популярностью у молодежи.Она подчеркнула, что готовит соответствующую законодательную инициативу, и сейчас в комитете подбирают правильную формулировку для проектаПрезидент идею поддержал, отметив, что действовать нужно максимально аккуратно.

https://ria.ru/20201027/genotsid-1581781036.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200619/1573165894.html

Мудрый К. Скоро примут закон о Божественном происхождении некоторых руководителей... 17

Andrei Shkuro "Нашей", это он кого имеет в виду? Тех, о которых и я подумал?) 10

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ссср

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин: "Нам сам Бог велел включать механизмы для защиты совсем недавнего прошлого" В ходе заседания совета по культуре и искусства Владимир Путин согласился с предложением подумать о запрете публично сравнивать и отождествлять действия советского руководства и немцев во времена Великой Отечественной войны, отметив, что здесь действовать нужно аккуратно. 2020-10-27T17:57 true PT0M21S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена ямпольская, госдума рф, владимир путин, ссср, общество