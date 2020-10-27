https://ria.ru/20201027/putin-1581803398.html

Путин пошутил про возникновение коронавируса

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по культуре пошутил о распространенной гипотезе возникновения коронавируса. РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T17:42

2020-10-27T17:42

2020-10-27T18:13

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на заседании Совета по культуре пошутил о распространенной гипотезе возникновения <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">коронавируса.</a>"Животные, конечно, ни в чем не виноваты. А летучие мыши тоже ни в чем не виноваты? Ладно, шучу", — заявил президент во время обсуждения финансирования цирков со зверями.Так российский лидер отреагировал на просьбу советника президента Владимира Толстого рассмотреть возможность оказания помощи циркам, в том числе и с животными, работники которых остались без оплаты. Путин заявил, что Министерство культуры и аппарат правительства решают эту проблему.В августе сообщалось, что <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзор</a> начал исследования на наличие коронавируса у летучих мышей, которые обитают в разных регионах страны. Ожидается, что это позволит оценить пути распространения вирусов и эпидемические риски.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201022/putin-1581053707.html

Дмитрий Жарков Уровень юмора в шутке как то обнулился 41

Роман Пнр Ну прям хохотнул. 29

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин: "А летучие мыши тоже ни в чем не виноваты?" Совет по культуре обсуждает финансирование цирков со зверями. Путин шутит. 2020-10-27T17:42 true PT0M09S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, общество