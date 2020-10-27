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https://ria.ru/20201027/putin-1581803398.html
Путин пошутил про возникновение коронавируса
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по культуре пошутил о распространенной гипотезе возникновения коронавируса. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T17:42
2020-10-27T18:13
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на заседании Совета по культуре пошутил о распространенной гипотезе возникновения <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">коронавируса.</a>"Животные, конечно, ни в чем не виноваты. А летучие мыши тоже ни в чем не виноваты? Ладно, шучу", — заявил президент во время обсуждения финансирования цирков со зверями.Так российский лидер отреагировал на просьбу советника президента Владимира Толстого рассмотреть возможность оказания помощи циркам, в том числе и с животными, работники которых остались без оплаты. Путин заявил, что Министерство культуры и аппарат правительства решают эту проблему.В августе сообщалось, что <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзор</a> начал исследования на наличие коронавируса у летучих мышей, которые обитают в разных регионах страны. Ожидается, что это позволит оценить пути распространения вирусов и эпидемические риски.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201022/putin-1581053707.html
Уровень юмора в шутке как то обнулился
41
Ну прям хохотнул.
29
14
россия
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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60
Путин: "А летучие мыши тоже ни в чем не виноваты?"
Совет по культуре обсуждает финансирование цирков со зверями. Путин шутит.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, общество

Путин пошутил про возникновение коронавируса

17:42 27.10.2020 (обновлено: 18:13 27.10.2020)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по культуре пошутил о распространенной гипотезе возникновения коронавируса.
"Животные, конечно, ни в чем не виноваты. А летучие мыши тоже ни в чем не виноваты? Ладно, шучу", — заявил президент во время обсуждения финансирования цирков со зверями.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании дискуссионного клуба Валдай в режиме видеосвязи - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
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Путин пошутил о простуде на похоронах оппонентов России
Так российский лидер отреагировал на просьбу советника президента Владимира Толстого рассмотреть возможность оказания помощи циркам, в том числе и с животными, работники которых остались без оплаты. Путин заявил, что Министерство культуры и аппарат правительства решают эту проблему.
В августе сообщалось, что Роспотребнадзор начал исследования на наличие коронавируса у летучих мышей, которые обитают в разных регионах страны. Ожидается, что это позволит оценить пути распространения вирусов и эпидемические риски.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Владимир ПутинОбщество
 
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