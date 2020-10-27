https://ria.ru/20201027/putin-1581803398.html
Путин пошутил про возникновение коронавируса
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по культуре пошутил о распространенной гипотезе возникновения коронавируса. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T17:42
2020-10-27T17:42
2020-10-27T18:13
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581798826_85:0:640:312_1400x0_80_0_0_1241126cb7d82b35892674f0c3e619f0.png
<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на заседании Совета по культуре пошутил о распространенной гипотезе возникновения <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">коронавируса.</a>"Животные, конечно, ни в чем не виноваты. А летучие мыши тоже ни в чем не виноваты? Ладно, шучу", — заявил президент во время обсуждения финансирования цирков со зверями.Так российский лидер отреагировал на просьбу советника президента Владимира Толстого рассмотреть возможность оказания помощи циркам, в том числе и с животными, работники которых остались без оплаты. Путин заявил, что Министерство культуры и аппарат правительства решают эту проблему.В августе сообщалось, что <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзор</a> начал исследования на наличие коронавируса у летучих мышей, которые обитают в разных регионах страны. Ожидается, что это позволит оценить пути распространения вирусов и эпидемические риски.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201022/putin-1581053707.html
Дмитрий Жарков
Уровень юмора в шутке как то обнулился
41
Роман Пнр
Ну прям хохотнул.
29
14
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581798826_224:0:640:312_1400x0_80_0_0_d270f6a66a091cf34de577a6141646b3.png
Путин: "А летучие мыши тоже ни в чем не виноваты?"
Совет по культуре обсуждает финансирование цирков со зверями. Путин шутит.
2020-10-27T17:42
true
PT0M09S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, общество