https://ria.ru/20201027/putin-1581732648.html
Путин не планирует встречаться с президентом Абхазии в Москве
У Владимира Путина не запланировано встречи с президентом Абхазии Асланом Бжанией во время визита того в Россию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T12:38
2020-10-27T12:38
2020-10-27T12:38
аслан бжания
дмитрий песков
владимир путин
абхазия
политика
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> У <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимира Путина</a> не запланировано встречи с президентом Абхазии <a href="https://ria.ru/person_Aslan_Bzhanija" target="_blank">Асланом Бжанией</a> во время визита того в Россию, сообщил пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>.Ранее сообщалось, что глава Абхазии летит с рабочим визитом в Москву.Однако, как уточнил пресс-секретарь президента РФ, "это не означает, что не может быть каких-то деловых контактов по другим направлениям".
https://ria.ru/20200703/1573856465.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аслан бжания, дмитрий песков, владимир путин, абхазия, политика