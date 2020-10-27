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Путин не планирует встречаться с президентом Абхазии в Москве
У Владимира Путина не запланировано встречи с президентом Абхазии Асланом Бжанией во время визита того в Россию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T12:38
2020-10-27T12:38
аслан бжания
дмитрий песков
владимир путин
абхазия
политика
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> У <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимира Путина</a> не запланировано встречи с президентом Абхазии <a href="https://ria.ru/person_Aslan_Bzhanija" target="_blank">Асланом Бжанией</a> во время визита того в Россию, сообщил пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>.Ранее сообщалось, что глава Абхазии летит с рабочим визитом в Москву.Однако, как уточнил пресс-секретарь президента РФ, "это не означает, что не может быть каких-то деловых контактов по другим направлениям".
https://ria.ru/20200703/1573856465.html
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аслан бжания, дмитрий песков, владимир путин, абхазия, политика

Путин не планирует встречаться с президентом Абхазии в Москве

12:38 27.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин во время видеоконференции - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. У Владимира Путина не запланировано встречи с президентом Абхазии Асланом Бжанией во время визита того в Россию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее сообщалось, что глава Абхазии летит с рабочим визитом в Москву.

"Нет, в ближайшие дни каких-то контактов с президентом Абхазии (у Владимира Путина - ред.) не запланировано", - ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Однако, как уточнил пресс-секретарь президента РФ, "это не означает, что не может быть каких-то деловых контактов по другим направлениям".
Аслан Бжания - РИА Новости, 1920, 03.07.2020
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Аслан БжанияДмитрий ПесковВладимир ПутинАбхазияПолитика
 
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