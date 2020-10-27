https://ria.ru/20201027/putin-1581732648.html

Путин не планирует встречаться с президентом Абхазии в Москве

У Владимира Путина не запланировано встречи с президентом Абхазии Асланом Бжанией во время визита того в Россию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T12:38

2020-10-27T12:38

2020-10-27T12:38

аслан бжания

дмитрий песков

владимир путин

абхазия

политика

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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> У <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимира Путина</a> не запланировано встречи с президентом Абхазии <a href="https://ria.ru/person_Aslan_Bzhanija" target="_blank">Асланом Бжанией</a> во время визита того в Россию, сообщил пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>.Ранее сообщалось, что глава Абхазии летит с рабочим визитом в Москву.Однако, как уточнил пресс-секретарь президента РФ, "это не означает, что не может быть каких-то деловых контактов по другим направлениям".

https://ria.ru/20200703/1573856465.html

абхазия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аслан бжания, дмитрий песков, владимир путин, абхазия, политика