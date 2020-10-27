https://ria.ru/20201027/putin-1581683372.html

Путин поручил увеличить размер больничных родителям детей до семи лет

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность стопроцентной оплаты листков временной нетрудоспособности родителям детей до семи... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T01:24

2020-10-27T01:24

2020-10-27T06:45

егор пьяных

россия

михаил мишустин

федерация независимых профсоюзов россии

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поручил правительству рассмотреть возможность стопроцентной оплаты листков временной нетрудоспособности родителям детей до семи лет – независимо от стажа работы. Об этом говорится в списке поручений главы государства по итогам прошедшего в конце сентября заседания президиума Госсовета.Доложить о вариантах исполнения этого поручения будет необходимо до 1 декабря. Ответственным за это президент назначил премьер-министра <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Мишустина</a>.Кроме того, глава государства поручил до 1 августа 2021 года внести предложения о дополнительной адресной поддержке детей, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов.Поддержка в условиях пандемииВ условиях пандемии коронавируса президент Владимир Путин распорядился оказать поддержку семьям с детьми.С апреля по июнь родителям детей до трех лет выплатили по пять тысяч рублей, в июне семьи с детьми от трех до 16 лет единовременно получили по десять тысяч, в июле эта же сумма предназначалась всем детям в возрасте до 16 лет.Выплата назначалась на каждого ребенка соответствующего возраста, не зависит от материального положения семьи, не облагалась налогом и не учитывалась при назначении других мер социальной поддержки.Ежемесячные выплаты на детейДесятого октября правительство приняло проект распоряжения о ежемесячных выплатах на детей в возрасте от трех до семи лет включительно в тех семьях, чей среднедушевой доход не достиг прожиточного минимума..Согласно принятому документу, Минтруду выделят дополнительные средства на предоставление субсидий российским регионам и Байконуру. Проект правительства позволит в полном объеме обеспечить такие выплаты в 2020 году.На увеличение пособия для детей от трех до семи лет семьям, среднедушевой доход в которых не вырастет до прожиточного минимума при выплате пособия в половину прожиточного минимума на ребенка, потребуется 95 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба Минтруда РИА Новости.В министерстве напомнили, что в 2020 году была установлена ежемесячная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет. На нее в бюджетах всех уровней предусмотрено около 170 миллиардов рублей. Выплаты уже получают семьи, в которых воспитываются свыше 3,8 миллиона детей.Кроме того, кабмин одобрил изменения в распределении средств на выплаты многодетным семьям в регионах.Принятие проекта распоряжения позволит субъектам федерации обеспечить осуществление ежемесячных денежных выплат, назначаемых в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в полном объеме.Безработные с детьмиВ свою очередь Федерация независимых профсоюзов России (<a href="http://ria.ru/organization_Federacija_nezavisimykh_profsojuzov_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">ФНПР</a>) предложила сделать бессрочной выплату пособия для безработных с детьми. Эту идею представили в предложениях к генеральному соглашению между правительством, объединениями профсоюзов и работодателей на 2021-2023 годы.Как объяснил <a href="http://iz.ru" target="_blank">"Известиям"</a> один из советников ФНПР <a href="http://ria.ru/person_egor-pyanykh/" target="_blank" data-auto="true">Егор Пьяных</a>, предлагается не только закрепить эту меру поддержки как постоянную, но и увеличить размер выплаты до величины прожиточного минимума на ребенка.

https://ria.ru/20201021/deti-1580819407.html

https://ria.ru/20201025/sotsializatsiya-1581074581.html

https://ria.ru/20201013/vyplaty-1579575748.html

https://ria.ru/20200826/posobiya-1576346627.html

олег тугарин Дайте собакам мясо , может они подерутся . 45

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

егор пьяных, россия, михаил мишустин, федерация независимых профсоюзов россии, владимир путин, общество