https://ria.ru/20201027/provokatsiya-1581828559.html
Муфтий назвал действия Макрона провокацией в отношении исламского мира
Решение президента Франции Эммануэля Макрона не отказываться от публикации карикатур на пророка Мухаммеда - провокация по отношению ко всему исламскому миру,... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T19:50
2020-10-27T19:50
2020-10-27T19:50
убийство учителя во франции
эммануэль макрон
альбир крганов
франция
в мире
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<strong>МОСКВА, 27 окт – РИА Новости.</strong> Решение президента Франции <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэля Макрона</a> не отказываться от публикации карикатур на пророка Мухаммеда - провокация по отношению ко всему исламскому миру, заявил РИА Новости председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий <a href="http://ria.ru/person_Albir_Krganov/" target="_blank" data-auto="true">Альбир Крганов</a>.Ранее в СМИ появилась информация о том, что президент Франции Эммануэль Макрон призвал "не отказываться от карикатур на пророка Мухаммеда", из-за демонстрации которых на уроке истории ранее был убит французский учитель. Заявление французского президента вызвало негативную реакцию в исламском мире. Так, например, муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев назвал действия французского лидера "атакой на ислам". По данным муфтия, Макрон дал поручение повесить карикатуры на пророка Мухаммеда на правительственные здания страны.По его словам, весь исламский мир "возмущен этим поступком". По мнению Крганова, лидеры других конфессий также могли бы выказать свою озабоченность в связи с ситуацией во Франции.При этом он отметил, что мусульмане осуждают убийцу учителя, поскольку "убийство людей запрещено в нашей религии". По его мнению, верующие мусульмане могут быть союзниками государства, поскольку они негативно относятся к преступникам, ведь последние фактически "выступают против традиционных исламских ценностей".Он указал на то, что межрелигиозные отношения можно удерживать в рамках морали и закона, если относиться к конфессиям с уважением. "Мы можем поделиться с властями Франции опытом выстраивания межконфессиональных отношений в России", - подытожил собеседник агентства.
https://ria.ru/20201019/uchitel-1580356935.html
https://ria.ru/20201027/kadyrov-1581744114.html
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франция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В пригороде Парижа обезглавлен учитель: жестокое убийство из-за шаржа
Возле школы на окраине Парижа обезглавлен учитель. По данным СМИ, он показал карикатуру на пророка Мухаммеда на уроке по теме свободы слова. Это вызвало гнев у ряда родителей-мусульман. Преступник был вооружен ножом. Он отрезал голову жертве и выложил кадры в интернет. Им оказался российский гражданин чеченского происхождения Абдуллах Анзоров. В ходе расследования уже задержаны девять человек. В ближайшие дни в Париже состоится национальная церемония прощания с учителем.
2020-10-27T19:50
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PT3M04S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
убийство учителя во франции, эммануэль макрон, альбир крганов, франция, в мире
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости.
Решение президента Франции Эммануэля Макрона
не отказываться от публикации карикатур на пророка Мухаммеда - провокация по отношению ко всему исламскому миру, заявил РИА Новости председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов
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Ранее в СМИ появилась информация о том, что президент Франции Эммануэль Макрон призвал "не отказываться от карикатур на пророка Мухаммеда", из-за демонстрации которых на уроке истории ранее был убит французский учитель. Заявление французского президента вызвало негативную реакцию в исламском мире. Так, например, муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев назвал действия французского лидера "атакой на ислам". По данным муфтия, Макрон дал поручение повесить карикатуры на пророка Мухаммеда на правительственные здания страны.
"Решение президента Франции не отказываться от публикации карикатур на пророка Мухаммеда в преддверии Мавлида (дня рождения пророка Мухаммеда) – провокация по отношению ко всему исламскому миру. Именно так это было воспринято", - сказал Крганов.
По его словам, весь исламский мир "возмущен этим поступком". По мнению Крганова, лидеры других конфессий также могли бы выказать свою озабоченность в связи с ситуацией во Франции.
"Вместо того чтобы взять государственный курс на защиту прав верующих и борьбу с преступниками, политики уровня Макрона принимают решения, которые оскорбляют миллиарды мусульман. Любой верующий человек осудит карикатуры на Мухаммеда, потому что любовь к Пророку – основа нашей веры", - заявил муфтий.
При этом он отметил, что мусульмане осуждают убийцу учителя, поскольку "убийство людей запрещено в нашей религии". По его мнению, верующие мусульмане могут быть союзниками государства, поскольку они негативно относятся к преступникам, ведь последние фактически "выступают против традиционных исламских ценностей".
"Я был в городах Франции, встречался с уважаемыми имамами – это законопослушные патриоты Франции. Однако такими действиями французское правительство оттолкнет и тех верующих мусульман, которые могли бы поддержать государство в борьбе с экстремистами", - подчеркнул Крганов.
Он указал на то, что межрелигиозные отношения можно удерживать в рамках морали и закона, если относиться к конфессиям с уважением. "Мы можем поделиться с властями Франции опытом выстраивания межконфессиональных отношений в России", - подытожил собеседник агентства.