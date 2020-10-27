https://ria.ru/20201027/provokatsiya-1581828559.html

Муфтий назвал действия Макрона провокацией в отношении исламского мира

Решение президента Франции Эммануэля Макрона не отказываться от публикации карикатур на пророка Мухаммеда - провокация по отношению ко всему исламскому миру,... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T19:50

2020-10-27T19:50

2020-10-27T19:50

убийство учителя во франции

эммануэль макрон

альбир крганов

франция

в мире

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<strong>МОСКВА, 27 окт – РИА Новости.</strong> Решение президента Франции <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэля Макрона</a> не отказываться от публикации карикатур на пророка Мухаммеда - провокация по отношению ко всему исламскому миру, заявил РИА Новости председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий <a href="http://ria.ru/person_Albir_Krganov/" target="_blank" data-auto="true">Альбир Крганов</a>.Ранее в СМИ появилась информация о том, что президент Франции Эммануэль Макрон призвал "не отказываться от карикатур на пророка Мухаммеда", из-за демонстрации которых на уроке истории ранее был убит французский учитель. Заявление французского президента вызвало негативную реакцию в исламском мире. Так, например, муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев назвал действия французского лидера "атакой на ислам". По данным муфтия, Макрон дал поручение повесить карикатуры на пророка Мухаммеда на правительственные здания страны.По его словам, весь исламский мир "возмущен этим поступком". По мнению Крганова, лидеры других конфессий также могли бы выказать свою озабоченность в связи с ситуацией во Франции.При этом он отметил, что мусульмане осуждают убийцу учителя, поскольку "убийство людей запрещено в нашей религии". По его мнению, верующие мусульмане могут быть союзниками государства, поскольку они негативно относятся к преступникам, ведь последние фактически "выступают против традиционных исламских ценностей".Он указал на то, что межрелигиозные отношения можно удерживать в рамках морали и закона, если относиться к конфессиям с уважением. "Мы можем поделиться с властями Франции опытом выстраивания межконфессиональных отношений в России", - подытожил собеседник агентства.

https://ria.ru/20201019/uchitel-1580356935.html

https://ria.ru/20201027/kadyrov-1581744114.html

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франция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

В пригороде Парижа обезглавлен учитель: жестокое убийство из-за шаржа Возле школы на окраине Парижа обезглавлен учитель. По данным СМИ, он показал карикатуру на пророка Мухаммеда на уроке по теме свободы слова. Это вызвало гнев у ряда родителей-мусульман. Преступник был вооружен ножом. Он отрезал голову жертве и выложил кадры в интернет. Им оказался российский гражданин чеченского происхождения Абдуллах Анзоров. В ходе расследования уже задержаны девять человек. В ближайшие дни в Париже состоится национальная церемония прощания с учителем. 2020-10-27T19:50 true PT3M04S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

убийство учителя во франции, эммануэль макрон, альбир крганов, франция, в мире