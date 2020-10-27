https://ria.ru/20201027/protesty-1581736978.html
Милиция сообщила о задержании более 500 участников протестов в Белоруссии
Более 500 участников несанкционированных акций протеста задержаны за минувшие сутки в различных регионах Белоруссии, под стражей до суда останутся 434 из них,... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T12:57
2020-10-27T12:57
2020-10-27T13:48
протесты в белоруссии
светлана тихановская
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 27 окт - РИА Новости.</strong> Более 500 участников несанкционированных акций протеста задержаны за минувшие сутки в различных регионах Белоруссии, под стражей до суда останутся 434 из них, заявила <a href="https://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь</a> пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.Согласно обнародованной впоследствии информации МВД Белоруссии, общее число задержанных протестующих за минувшие сутки составило 581, из них в Минске - 486. Всего в различных населенных пунктах страны зафиксировано "несколько десятков очагов социально-политической активности", в которых приняли участие около 3,6 тысячи человек.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.В ночь на 26 октября истек срок объявленного экс-кандидатом в президенты Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланой Тихановской</a> властям страны "ультиматума". Ожидалось, что после этого в понедельник начнутся забастовки на промышленных гигантах, однако они свою работу продолжили.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20201027/belorussiya-1581742394.html
https://ria.ru/20201027/zaderzhanie-1581719621.html
atukov40
И правильно сделали, а то толпа будет страной руководить.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, белоруссия, в мире
МИНСК, 27 окт - РИА Новости.
Более 500 участников несанкционированных акций протеста задержаны за минувшие сутки в различных регионах Белоруссии, под стражей до суда останутся 434 из них, заявила Sputnik Беларусь
пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.
"В Минске разрозненные группы людей образовали колонну и прошли от площади Независимости до площади Якуба Коласа. Основную массу участников составили студенты и пенсионеры. Вечером зафиксированы массовые сборы и групповые шествий на центральных улицах столицы агрессивно настроенных граждан. Всего за нарушения законодательства о массовых мероприятиях в Беларуси задержаны более 500 человек. До рассмотрения дел в суде по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 434 человека", - сказала Чемоданова.
Согласно обнародованной впоследствии информации МВД Белоруссии, общее число задержанных протестующих за минувшие сутки составило 581, из них в Минске - 486. Всего в различных населенных пунктах страны зафиксировано "несколько десятков очагов социально-политической активности", в которых приняли участие около 3,6 тысячи человек.
"МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности их проведения", - сообщили в ведомстве.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
В ночь на 26 октября истек срок объявленного экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской
властям страны "ультиматума". Ожидалось, что после этого в понедельник начнутся забастовки на промышленных гигантах, однако они свою работу продолжили.
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