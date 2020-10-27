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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201027/protest-1581851818.html
США поддержали протестующих в Белоруссии
США продолжат поддерживать стремления белорусских граждан, которые с августа выходят на акции протеста против действующего президента Александра Лукашенко,... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T23:40
2020-10-27T23:40
протесты в белоруссии
морган ортагус
александр лукашенко
государственный департамент сша
белоруссия
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 27 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> продолжат поддерживать стремления белорусских граждан, которые с августа выходят на акции протеста против действующего президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>, заявила официальный представитель госдепартамента <a href="http://ria.ru/person_morgan-ortagus/" target="_blank" data-auto="true">Морган Ортагус</a>."Соединенные Штаты и весь мир солидарны с народом <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>. Он продемонстрировал поразительную смелость и силу перед лицом жестоких репрессий. Мы продолжим поддерживать их законные стремления", - сообщила она в своем <a href="https://twitter.com/statedeptspox" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-auto="true">Twitter</a>.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.В воскресенье истек срок ультиматума, который экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ранее предъявила властям республики. Она объявила, что с понедельника в стране началась общенациональная забастовка. Среди требований были отставка президента Лукашенко, освобождение всех политзаключенных и прекращение "насилия на улицах" со стороны силовиков по отношению к протестующим. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20201027/belorussiya-1581718337.html
https://ria.ru/20201027/belorussiya-1581742394.html
Эти хоть молчали бы. В преддверии своих собственных беспорядков после выборов между двух, как бы это сказать, - между двух пердендентов на должность Пердзидента.
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белоруссия
сша
РИА Новости
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РИА Новости
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морган ортагус, александр лукашенко, государственный департамент сша, белоруссия, сша, в мире

США поддержали протестующих в Белоруссии

23:40 27.10.2020
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста оппозиции "Народный ультиматум" в Минске
Участники акции протеста оппозиции Народный ультиматум в Минске - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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ВАШИНГТОН, 27 окт – РИА Новости. США продолжат поддерживать стремления белорусских граждан, которые с августа выходят на акции протеста против действующего президента Александра Лукашенко, заявила официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.
"Соединенные Штаты и весь мир солидарны с народом Белоруссии. Он продемонстрировал поразительную смелость и силу перед лицом жестоких репрессий. Мы продолжим поддерживать их законные стремления", - сообщила она в своем Twitter.
Участники акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
Вчера, 11:22Союзное государство
Шойгу назвал цель попытки "цветной революции" в Белоруссии
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
В воскресенье истек срок ультиматума, который экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ранее предъявила властям республики. Она объявила, что с понедельника в стране началась общенациональная забастовка. Среди требований были отставка президента Лукашенко, освобождение всех политзаключенных и прекращение "насилия на улицах" со стороны силовиков по отношению к протестующим.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на женском форуме в Минске. 17 сентября 2020 - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
Вчера, 13:16Протесты в Белоруссии
Лукашенко заявил, что Белоруссия столкнулась с террористическими угрозами
 
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Протесты в БелоруссииМорган ОртагусАлександр ЛукашенкоГосударственный департамент СШАБелоруссияСШАВ мире
 
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