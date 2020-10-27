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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201027/protest-1581756257.html
Лукашенко призвал отчислять протестующих студентов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал отчислять из вузов студентов, участвующих в несанкционированных митингах. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T14:13
2020-10-27T14:52
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 27 окт — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> призвал отчислять из вузов студентов, участвующих в несанкционированных митингах. Видеозапись фрагмента совещания с участием главы государства опубликовал Telegram-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе Лукашенко.Президент добавил, что то же самое касается преподавателей, "которые гадко ведут себя в вузах". Он призвал чиновников "никого не просить и не уговаривать, это бесполезно"."В лучшем случае в этой ситуации мы их загоним под плинтус и они опять потом оттуда вылезут", — добавил Лукашенко.Президент призвал родителей школьников и студентов убрать "своих детей с улиц, чтобы потом не было больно".Как сообщала <a href="https://sputnik.by" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Беларусь</a> пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова, накануне в Минске колонна людей, большинство в которой составляли студенты и пенсионеры, прошла от площади Независимости до площади Якуба Коласа. Всего белорусская милиция в различных регионах задержала более 500 участников несанкционированных митингов.В ночь на 26 октября истек срок "ультиматума", который объявила властям экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Ожидалось, что в понедельник начнутся забастовки на промышленных предприятиях, но они продолжили работать. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20201027/lukashenko-1581753024.html
https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html
Правильно! Те у кого есть время вместо учебы ходить и пытаться развалить свою страну, занимают только место в ВУЗах. Тихановская уже в прошлом, тряпки красно-белые в утиль!
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Зря он так
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минск
белоруссия
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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60
"Уберите детей с улиц, чтобы потом не было больно" - Лукашенко пригрозил родителям студентов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил родителям студентов и школьников, которые выходят на несанкционированные акции оппозиции. Он попросил убрать детей с улиц, чтобы потом не было больно.
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Лукашенко призвал отчислять протестующих студентов

14:13 27.10.2020 (обновлено: 14:52 27.10.2020)
 
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МИНСК, 27 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал отчислять из вузов студентов, участвующих в несанкционированных митингах.
Видеозапись фрагмента совещания с участием главы государства опубликовал Telegram-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе Лукашенко.

"Студенты. Пришли учиться — учитесь, кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции — он лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, — кого в армию, а кого на улицу. Пусть ходят по улице, но они должны быть отчислены из вуза".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
Президент добавил, что то же самое касается преподавателей, "которые гадко ведут себя в вузах".
Он призвал чиновников "никого не просить и не уговаривать, это бесполезно".
"В лучшем случае в этой ситуации мы их загоним под плинтус и они опять потом оттуда вылезут", — добавил Лукашенко.
Президент призвал родителей школьников и студентов убрать "своих детей с улиц, чтобы потом не было больно".
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Как сообщала Sputnik Беларусь пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова, накануне в Минске колонна людей, большинство в которой составляли студенты и пенсионеры, прошла от площади Независимости до площади Якуба Коласа.
Всего белорусская милиция в различных регионах задержала более 500 участников несанкционированных митингов.
В ночь на 26 октября истек срок "ультиматума", который объявила властям экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Ожидалось, что в понедельник начнутся забастовки на промышленных предприятиях, но они продолжили работать.
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