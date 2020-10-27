https://ria.ru/20201027/protest-1581756257.html
Лукашенко призвал отчислять протестующих студентов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал отчислять из вузов студентов, участвующих в несанкционированных митингах. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T14:13
2020-10-27T14:13
2020-10-27T14:52
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 27 окт — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> призвал отчислять из вузов студентов, участвующих в несанкционированных митингах. Видеозапись фрагмента совещания с участием главы государства опубликовал Telegram-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе Лукашенко.Президент добавил, что то же самое касается преподавателей, "которые гадко ведут себя в вузах". Он призвал чиновников "никого не просить и не уговаривать, это бесполезно"."В лучшем случае в этой ситуации мы их загоним под плинтус и они опять потом оттуда вылезут", — добавил Лукашенко.Президент призвал родителей школьников и студентов убрать "своих детей с улиц, чтобы потом не было больно".Как сообщала <a href="https://sputnik.by" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Беларусь</a> пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова, накануне в Минске колонна людей, большинство в которой составляли студенты и пенсионеры, прошла от площади Независимости до площади Якуба Коласа. Всего белорусская милиция в различных регионах задержала более 500 участников несанкционированных митингов.В ночь на 26 октября истек срок "ультиматума", который объявила властям экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Ожидалось, что в понедельник начнутся забастовки на промышленных предприятиях, но они продолжили работать. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20201027/lukashenko-1581753024.html
https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html
Dm Pav
Правильно! Те у кого есть время вместо учебы ходить и пытаться развалить свою страну, занимают только место в ВУЗах. Тихановская уже в прошлом, тряпки красно-белые в утиль!
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минск
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Уберите детей с улиц, чтобы потом не было больно" - Лукашенко пригрозил родителям студентов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил родителям студентов и школьников, которые выходят на несанкционированные акции оппозиции. Он попросил убрать детей с улиц, чтобы потом не было больно.
2020-10-27T14:13
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 27 окт — РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
призвал отчислять из вузов студентов, участвующих в несанкционированных митингах.
Видеозапись фрагмента совещания с участием главы государства опубликовал Telegram-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе Лукашенко.
"Студенты. Пришли учиться — учитесь, кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции — он лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, — кого в армию, а кого на улицу. Пусть ходят по улице, но они должны быть отчислены из вуза".
Президент добавил, что то же самое касается преподавателей, "которые гадко ведут себя в вузах".
Он призвал чиновников "никого не просить и не уговаривать, это бесполезно".
"В лучшем случае в этой ситуации мы их загоним под плинтус и они опять потом оттуда вылезут", — добавил Лукашенко.
Президент призвал родителей школьников и студентов убрать "своих детей с улиц, чтобы потом не было больно".
Как сообщала Sputnik Беларусь
пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова, накануне в Минске колонна людей, большинство в которой составляли студенты и пенсионеры, прошла от площади Независимости до площади Якуба Коласа.
Всего белорусская милиция в различных регионах задержала более 500 участников несанкционированных митингов.
В ночь на 26 октября истек срок "ультиматума", который объявила властям экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Ожидалось, что в понедельник начнутся забастовки на промышленных предприятиях, но они продолжили работать.
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