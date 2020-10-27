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Прокуратура попросила продлить испытательный срок блогеру Егору Жукову
Прокуратура просит отменить решение Кунцевского суда об отказе в продлении на один месяц испытательного срока блогеру Егору Жукову, осуждённому условно за... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T15:05
2020-10-27T15:05
дело егора жукова
егор жуков
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
генеральная прокуратура рф
происшествия
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Прокуратура просит отменить решение Кунцевского суда об отказе в продлении на один месяц испытательного срока блогеру <a href="http://ria.ru/person_egor-zhukov/" target="_blank" data-auto="true">Егору Жукову</a>, осуждённому условно за призывы к экстремизму, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Назокат Эргашева."На постановление об отказе в продлении Жукову испытательного срока по условному осуждению прокуратурой подано апелляционное представление. Кунцевская межрайонная прокуратура просит отменить постановление и направить дело о продлении на новое рассмотрение", — сообщила собеседница агентства.В начале октября <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_ispolnenija_nakazanijj_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСИН</a> просила суд увеличить испытательный срок Жукову на один месяц из-за того, что блогер не отметился в инспекции в обозначенную дату. Защита объяснила неявку тем, что молодой человек был на работе. Кунцевский суд не стал увеличивать испытательный срок, оставив в силе ранее назначенные три года.Нарушение предписаний может грозить заменой условного срока реальным.Егор Жуков был арестован в начале августа 2019 года по обвинению в организации беспорядков 27 июля того же года в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>. Позже преследование по этому делу было прекращено, студенту предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в нескольких роликах на его YouTube-канале.В декабре Кунцевский суд Москвы приговорил Жукова по обвинению в призывах к экстремизму к трем годам условно. В деле была использована только одна экспертиза, проведенная экспертом <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a>. Впоследствии Мосгорсуд признал это решение законным.В конце августа этого года блогера избили возле его дома в Москве. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Побои". По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, при этом у Жукова ничего не похитили. О задержании подозреваемого не сообщалось.
https://ria.ru/20200830/zhukov-1576502042.html
https://ria.ru/20200929/zhukov-1577961664.html
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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дело егора жукова, егор жуков, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), генеральная прокуратура рф, происшествия

Прокуратура попросила продлить испытательный срок блогеру Егору Жукову

15:05 27.10.2020
 
© Блог ЖуковаСнимок экрана видео блога Егора Жукова
Снимок экрана видео блога Егора Жукова - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© Блог Жукова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Прокуратура просит отменить решение Кунцевского суда об отказе в продлении на один месяц испытательного срока блогеру Егору Жукову, осуждённому условно за призывы к экстремизму, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Назокат Эргашева.
"На постановление об отказе в продлении Жукову испытательного срока по условному осуждению прокуратурой подано апелляционное представление. Кунцевская межрайонная прокуратура просит отменить постановление и направить дело о продлении на новое рассмотрение", — сообщила собеседница агентства.
Блогер Егор Жуков у здания Кунцевского суда - РИА Новости, 1920, 30.08.2020
30 августа, 22:44
В Москве избили блогера Егора Жукова
В начале октября ФСИН просила суд увеличить испытательный срок Жукову на один месяц из-за того, что блогер не отметился в инспекции в обозначенную дату. Защита объяснила неявку тем, что молодой человек был на работе. Кунцевский суд не стал увеличивать испытательный срок, оставив в силе ранее назначенные три года.
Нарушение предписаний может грозить заменой условного срока реальным.
Егор Жуков был арестован в начале августа 2019 года по обвинению в организации беспорядков 27 июля того же года в Москве. Позже преследование по этому делу было прекращено, студенту предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в нескольких роликах на его YouTube-канале.
В декабре Кунцевский суд Москвы приговорил Жукова по обвинению в призывах к экстремизму к трем годам условно. В деле была использована только одна экспертиза, проведенная экспертом ФСБ. Впоследствии Мосгорсуд признал это решение законным.
В конце августа этого года блогера избили возле его дома в Москве. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Побои". По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, при этом у Жукова ничего не похитили. О задержании подозреваемого не сообщалось.
Блогер Егор Жуков у здания Кунцевского суда - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
29 сентября, 17:59
ФСИН объяснила, почему решила продлить испытательный срок Егору Жукову
 
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Дело Егора ЖуковаЕгор ЖуковФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Генеральная прокуратура РФПроисшествия
 
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