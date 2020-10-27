Прокуратура попросила продлить испытательный срок блогеру Егору Жукову
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Прокуратура просит отменить решение Кунцевского суда об отказе в продлении на один месяц испытательного срока блогеру Егору Жукову, осуждённому условно за призывы к экстремизму, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Назокат Эргашева.
"На постановление об отказе в продлении Жукову испытательного срока по условному осуждению прокуратурой подано апелляционное представление. Кунцевская межрайонная прокуратура просит отменить постановление и направить дело о продлении на новое рассмотрение", — сообщила собеседница агентства.
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В начале октября ФСИН просила суд увеличить испытательный срок Жукову на один месяц из-за того, что блогер не отметился в инспекции в обозначенную дату. Защита объяснила неявку тем, что молодой человек был на работе. Кунцевский суд не стал увеличивать испытательный срок, оставив в силе ранее назначенные три года.
Нарушение предписаний может грозить заменой условного срока реальным.
Егор Жуков был арестован в начале августа 2019 года по обвинению в организации беспорядков 27 июля того же года в Москве. Позже преследование по этому делу было прекращено, студенту предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в нескольких роликах на его YouTube-канале.
В декабре Кунцевский суд Москвы приговорил Жукова по обвинению в призывах к экстремизму к трем годам условно. В деле была использована только одна экспертиза, проведенная экспертом ФСБ. Впоследствии Мосгорсуд признал это решение законным.
В конце августа этого года блогера избили возле его дома в Москве. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Побои". По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, при этом у Жукова ничего не похитили. О задержании подозреваемого не сообщалось.
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