https://ria.ru/20201027/progulka-1581687618.html
Диетолог объяснила, когда прогулка полезнее спорта
Чтобы максимально активно сжечь жир во время обычных прогулок, надо подобрать для этого правильное время, рассказала в интервью радио Sputnik диетолог Елена... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T04:26
2020-10-27T04:26
2020-10-27T04:26
елена соломатина
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Чтобы максимально активно сжечь жир во время обычных прогулок, надо подобрать для этого правильное время, рассказала в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20201027/progulka-1581593915.html">радио Sputnik</a> диетолог <a href="http://ria.ru/person_elena-solomatina/" target="_blank" data-auto="true">Елена Соломатина</a>. По ее словам, эффективнее всего гулять сразу после приема пищи.После еды человеку хочется расслабиться и прилечь, но диетологи считают такое поведение ошибочным и вредным для здоровья. Елена Соломатина уверяет, что если пойти на поводу у желаний, то все съеденное сразу отложится в виде жира, а если пойти погулять, то организм очистится.При этом Елена Соломатина особенно подчеркивает, что это должна быть обычная прогулка, а не активные физические упражнения."Для нормального, здорового организма лучше не сидеть после еды, чтобы быстро потратить энергию и калории. Объедаться и ложиться на диван - это не самая хорошая привычка. Если мы едим нормально, едим умеренно, питаемся нормальной пищей и у нас нет никаких хронических заболеваний, то прогулка полезна всегда. Это должны быть не тяжелые занятия спортом в зале. Если вы хорошо и плотно поели, то нельзя сразу начать заниматься какими-нибудь активными видами спорта, но прогулка в нормальном темпе не повредит", – уточнила Елена Соломатина в интервью радио Sputnik.
https://radiosputnik.ria.ru/20201026/kovid-1581557260.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
елена соломатина, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.
Чтобы максимально активно сжечь жир во время обычных прогулок, надо подобрать для этого правильное время, рассказала в интервью радио Sputnik
диетолог Елена Соломатина
. По ее словам, эффективнее всего гулять сразу после приема пищи.
После еды человеку хочется расслабиться и прилечь, но диетологи считают такое поведение ошибочным и вредным для здоровья. Елена Соломатина уверяет, что если пойти на поводу у желаний, то все съеденное сразу отложится в виде жира, а если пойти погулять, то организм очистится.
"Нельзя сидеть после еды, нужно обязательно выйти на улицу и постараться полученную энергию сжечь. Также хорошо выветривается алкоголь. Это все происходит, поскольку от движения ускоряются обменные процессы, ускоряется кровообращение в организме, стимулируется выработка многих ферментов, еда переваривается быстрее и не так активно откладывается в жир", – рассказала радио Sputnik диетолог.
При этом Елена Соломатина особенно подчеркивает, что это должна быть обычная прогулка, а не активные физические упражнения.
"Для нормального, здорового организма лучше не сидеть после еды, чтобы быстро потратить энергию и калории. Объедаться и ложиться на диван - это не самая хорошая привычка. Если мы едим нормально, едим умеренно, питаемся нормальной пищей и у нас нет никаких хронических заболеваний, то прогулка полезна всегда. Это должны быть не тяжелые занятия спортом в зале. Если вы хорошо и плотно поели, то нельзя сразу начать заниматься какими-нибудь активными видами спорта, но прогулка в нормальном темпе не повредит", – уточнила Елена Соломатина в интервью радио Sputnik.