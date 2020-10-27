https://ria.ru/20201027/progulka-1581687618.html

Диетолог объяснила, когда прогулка полезнее спорта

Чтобы максимально активно сжечь жир во время обычных прогулок, надо подобрать для этого правильное время, рассказала в интервью радио Sputnik диетолог Елена... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T04:26

2020-10-27T04:26

2020-10-27T04:26

елена соломатина

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Чтобы максимально активно сжечь жир во время обычных прогулок, надо подобрать для этого правильное время, рассказала в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20201027/progulka-1581593915.html">радио Sputnik</a> диетолог <a href="http://ria.ru/person_elena-solomatina/" target="_blank" data-auto="true">Елена Соломатина</a>. По ее словам, эффективнее всего гулять сразу после приема пищи.После еды человеку хочется расслабиться и прилечь, но диетологи считают такое поведение ошибочным и вредным для здоровья. Елена Соломатина уверяет, что если пойти на поводу у желаний, то все съеденное сразу отложится в виде жира, а если пойти погулять, то организм очистится.При этом Елена Соломатина особенно подчеркивает, что это должна быть обычная прогулка, а не активные физические упражнения."Для нормального, здорового организма лучше не сидеть после еды, чтобы быстро потратить энергию и калории. Объедаться и ложиться на диван - это не самая хорошая привычка. Если мы едим нормально, едим умеренно, питаемся нормальной пищей и у нас нет никаких хронических заболеваний, то прогулка полезна всегда. Это должны быть не тяжелые занятия спортом в зале. Если вы хорошо и плотно поели, то нельзя сразу начать заниматься какими-нибудь активными видами спорта, но прогулка в нормальном темпе не повредит", – уточнила Елена Соломатина в интервью радио Sputnik.

https://radiosputnik.ria.ru/20201026/kovid-1581557260.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена соломатина, здоровье - общество, общество