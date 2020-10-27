https://ria.ru/20201027/produkty-1581780894.html

В России вырос импорт чеснока и имбиря

Импорт свежего имбиря в Россию за неполные 10 месяцев текущего года увеличился на 36% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, а ввоз... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T16:12

2020-10-27T16:12

2020-10-27T16:12

имбирь

чеснок

россия

еда

экономика

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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Импорт свежего имбиря в <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">Россию</a> за неполные 10 месяцев текущего года увеличился на 36% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, а ввоз чеснока - на 25%, поставки товаров в октябре также выше прошлогодних уровней, говорится в сообщении <a href="http://ria.ru/organization_Rosselkhoznadzor/" target="_blank" data-auto="true">Россельхознадзора</a> со ссылкой на данные информационной системы ведомства "Аргус-Фито"."С 1 января по 25 октября в Россию ввезли 10,4 тысячи тонн свежего имбиря, что на 36% больше, чем было поставлено за аналогичный период прошлого года (6,6 тысячи тонн). Более 50% от всего объема импорта имбиря в этом году было ввезено в марте-апреле", - говорится в сообщении. По данным системы, импорт имбиря за неполный октябрь составил 666 тонн, что на 21% выше, чем в октябре прошлого года (552 тонны) и на 35% больше, чем в сентябре 2020 года (495 тонн).В свою очередь, ввоз в Россию свежего чеснока за неполные 10 месяцев вырос на 25% - до 59,1 тысячи тонн на 25 октября. "Особенно интенсивный прирост объемов фиксировался в марте-апреле этого года. В первые летние месяцы наблюдалось сокращение поставок до прошлогоднего уровня, однако с августа импорт вновь на 50% превысил показатели 2019 года", - отмечает ведомство.Так, в октябре импорт чеснока составил 4 тысячи тонн против 2,4 тысячи тонн в октябре прошлого года (рост почти в 1,7 раза). По сравнению с сентябрем текущего года поставки снизились на 35%: в прошлом месяце в РФ было ввезено 6,2 тысячи тонн чеснока."В отличие от имбиря и чеснока, общий объем импорта лимонов в Россию остался практически на прежнем уровне и к 25 октября составил 183,2 тысячи тонн (плюс 2% к аналогичному периоду прошлого года). Однако в отдельные месяцы наблюдалось значительное увеличение объемов поставок. Так, в марте импорт превысил показатели 2019 года на 11%, в мае - на 21%, в августе - на 40%", - добавляет Россельхознадзор.Поставки лимонов за неполный октябрь составили 14,7 тысячи тонн, что на 9,3% меньше показателя октября прошлого года (16,2 тысячи тонн). Однако импорт по сравнению с сентябрем текущего года (когда ввоз лимонов составил 8,6 тысячи тонн) вырос в 1,7 раза.

https://ria.ru/20200915/pokhudenie-1577243848.html

https://ria.ru/20200831/immunitet-1576544606.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

имбирь, чеснок, россия, еда, экономика