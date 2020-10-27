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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20201027/prioritet-1581779345.html
Руденя: в Верхневолжье приоритетом стало сохранение рабочих мест
В текущих условиях в Тверской области не только не приостановлена, а наоборот, активизирована работа по реализации в регионе инвестиционных проектов, заявил... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T16:02
2020-10-27T16:02
тверская область
игорь руденя
тверская область
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<strong>ТВЕРЬ, 27 окт – РИА Новости. </strong>В текущих условиях в <a href="http://ria.ru/location_Tverskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тверской области</a> не только не приостановлена, а наоборот, активизирована работа по реализации в регионе инвестиционных проектов, заявил губернатор области <a href="http://ria.ru/person_Igor_Rudenja/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Руденя</a>. "Для правительства Тверской области в период непростой эпидемиологической ситуации приоритетом стало создание условий для стабильной деятельности предприятий, сохранение рабочих мест. Вся система поддержки реального сектора экономики, малого и среднего бизнеса на федеральном и региональном уровнях ориентирована на сохранение трудовых коллективов. Были расширены меры поддержки граждан, оставшихся временно без работы. Принятые решения позволили сохранить стабильную ситуацию на рынке труда Верхневолжья", – глава региона, выступая во вторник на заседании регионального правительства. По его словам, в области внедряются новые инструменты развития промышленности и малого бизнеса.Как сообщает пресс-служба областного правительства, с апреля текущего года объем господдержки предприятий и организаций превысил 8 миллиардов рублей. Общее количество получателей составило около 30 тысяч субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности. С 1 июля этого года в регионе также начал действовать специальный налоговый режим для самозанятых, что позволило минимизировать теневой сектор. Сейчас в качестве самозанятых в регионе зарегистрировано более 4 тысяч человек.
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игорь руденя, тверская область

Руденя: в Верхневолжье приоритетом стало сохранение рабочих мест

16:02 27.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Губернатор Тверской области Игорь Руденя
 Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ТВЕРЬ, 27 окт – РИА Новости. В текущих условиях в Тверской области не только не приостановлена, а наоборот, активизирована работа по реализации в регионе инвестиционных проектов, заявил губернатор области Игорь Руденя.
"Для правительства Тверской области в период непростой эпидемиологической ситуации приоритетом стало создание условий для стабильной деятельности предприятий, сохранение рабочих мест. Вся система поддержки реального сектора экономики, малого и среднего бизнеса на федеральном и региональном уровнях ориентирована на сохранение трудовых коллективов. Были расширены меры поддержки граждан, оставшихся временно без работы. Принятые решения позволили сохранить стабильную ситуацию на рынке труда Верхневолжья", – глава региона, выступая во вторник на заседании регионального правительства.
По его словам, в области внедряются новые инструменты развития промышленности и малого бизнеса.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, с апреля текущего года объем господдержки предприятий и организаций превысил 8 миллиардов рублей. Общее количество получателей составило около 30 тысяч субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании регионального правительства - РИА Новости, 1920, 18.08.2020
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С 1 июля этого года в регионе также начал действовать специальный налоговый режим для самозанятых, что позволило минимизировать теневой сектор. Сейчас в качестве самозанятых в регионе зарегистрировано более 4 тысяч человек.
 
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Тверская областьИгорь РуденяТверская область
 
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