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В Приморье бездомного заподозрили в изнасиловании школьницы
В Приморье арестовали бездомного, которого подозревают в изнасиловании школьницы, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T12:40
2020-10-27T13:28
владивосток
происшествия
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 27 окт — РИА Новости.</strong> В Приморье арестовали бездомного, которого подозревают в изнасиловании школьницы, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.По его словам, в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье против половой неприкосновенности.Как сообщало издание <a href="https://www.vl.ru/" target="_blank">vl.ru</a>, о происшествии 21 октября заявила в полицию мать девочки. По ее словам, мужчина без определенного места жительства ночью проник в их частный дом в районе Эгершельд во <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивостоке</a>. Он успел украсть несколько вещей, когда увидел 14-летнюю девочку, которая была дома одна, набросился на нее и изнасиловал.Полицейские начали розыск подозреваемого, но на следующую ночь он вернулся на место преступления и попытался снова изнасиловать девочку. На этот раз его встретила мать девочки. Она нанесла злоумышленнику несколько ударов молотком, после чего он сбежал. Вскоре его задержали.
https://ria.ru/20201027/ubiystvo-1581697617.html
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владивосток
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владивосток, происшествия

В Приморье бездомного заподозрили в изнасиловании школьницы

12:40 27.10.2020 (обновлено: 13:28 27.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ВЛАДИВОСТОК, 27 окт — РИА Новости. В Приморье арестовали бездомного, которого подозревают в изнасиловании школьницы, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
По его словам, в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье против половой неприкосновенности.
Как сообщало издание vl.ru, о происшествии 21 октября заявила в полицию мать девочки. По ее словам, мужчина без определенного места жительства ночью проник в их частный дом в районе Эгершельд во Владивостоке. Он успел украсть несколько вещей, когда увидел 14-летнюю девочку, которая была дома одна, набросился на нее и изнасиловал.
Полицейские начали розыск подозреваемого, но на следующую ночь он вернулся на место преступления и попытался снова изнасиловать девочку. На этот раз его встретила мать девочки. Она нанесла злоумышленнику несколько ударов молотком, после чего он сбежал. Вскоре его задержали.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
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