https://ria.ru/20201027/primore-1581732947.html

В Приморье бездомного заподозрили в изнасиловании школьницы

В Приморье арестовали бездомного, которого подозревают в изнасиловании школьницы, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T12:40

2020-10-27T12:40

2020-10-27T13:28

владивосток

происшествия

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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 27 окт — РИА Новости.</strong> В Приморье арестовали бездомного, которого подозревают в изнасиловании школьницы, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.По его словам, в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье против половой неприкосновенности.Как сообщало издание <a href="https://www.vl.ru/" target="_blank">vl.ru</a>, о происшествии 21 октября заявила в полицию мать девочки. По ее словам, мужчина без определенного места жительства ночью проник в их частный дом в районе Эгершельд во <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивостоке</a>. Он успел украсть несколько вещей, когда увидел 14-летнюю девочку, которая была дома одна, набросился на нее и изнасиловал.Полицейские начали розыск подозреваемого, но на следующую ночь он вернулся на место преступления и попытался снова изнасиловать девочку. На этот раз его встретила мать девочки. Она нанесла злоумышленнику несколько ударов молотком, после чего он сбежал. Вскоре его задержали.

https://ria.ru/20201027/ubiystvo-1581697617.html

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владивосток

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владивосток, происшествия