https://ria.ru/20201027/preparaty-1581701642.html

Главу хабаровской "Фармации" уволили за отказ закупать препараты от COVID

Руководитель КГБУЗ "Фармация" Денис Улыбышев отказался закупать препараты для лечения пневмоний, вызванных COVID-19, произведенные ОАО "ДАЛЬХИМФАРМ" для... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T09:52

2020-10-27T09:52

2020-10-27T11:10

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<strong>ХАБАРОВСК, 27 окт — РИА Новости.</strong> Руководитель КГБУЗ "Фармация" Денис Улыбышев отказался закупать препараты для лечения пневмоний, вызванных COVID-19, произведенные ОАО "ДАЛЬХИМФАРМ" для <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровского края</a>, за что был уволен с занимаемой должности, сообщает региональный минздрав.Как сообщили в краевом минздраве, в регионе сложилась напряженная ситуация с обеспеченностью лекарственными препаратами. В частности с пропажей из продажи антибиотиков. Препараты иностранного производства и выпускаемые за пределами края были раскуплены, и так как на федеральном уровне возникли сложности с их сертификацией, возникли и перебои с поставками антибиотиков. На федеральном уровне принято решение упростить процедуру по маркировке и наладить поставки лекарств в регионы.Исполнительный директор ОАО "ДАЛЬХИМФАРМ" <a href="http://ria.ru/person_irina-guseva/" target="_blank" data-auto="true">Ирина Гусева</a> сообщила, что в начале ноября завод выпустит дополнительную огромную партию двух антибиотиков для Хабаровского края, которые показали свою эффективность при лечении пневмоний, вызванных коронавирусом. Это Левофлоксацин и Азитромицин.На предприятии рассказали, что 23 октября краевому учреждению "Фармация" была отгружена партия двух наименований антибиотиков, чаще всего назначаемых при лечении осложнений COVID-19.В целом, ориентируясь на возросший спрос, "Дальхимфарм" нарастило выпуск лекарств, рекомендованных Минздравом РФ при лечении коронавирусной инфекции. В частности, в этом году произвели в несколько раз больше жаропонижающего средства и антибиотиков.ОАО "Дальхимфарм" – правопреемник Хабаровского химико-фармацевтического завода (был создан в 1939 году). Сегодня предприятие в десятке ведущих фармпроизводителей России. Его специализация – готовые лекарственные средства по нескольким направлениям: ампулы, таблетки, галеновые препараты (получаемые путем экстракции растительного сырья настойки и т.п.), мази и суппозитории. С 2018 года специалисты освоили производство ряда препаратов по программе импортозамещения.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://radiosputnik.ria.ru/20201024/koronavirus-1581352686.html

https://ria.ru/20201022/avifavir-1581033208.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, хабаровский край, общество