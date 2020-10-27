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Главу хабаровской "Фармации" уволили за отказ закупать препараты от COVID
Руководитель КГБУЗ "Фармация" Денис Улыбышев отказался закупать препараты для лечения пневмоний, вызванных COVID-19, произведенные ОАО "ДАЛЬХИМФАРМ" для... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T09:52
2020-10-27T11:10
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здоровье - общество
хабаровский край
общество
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<strong>ХАБАРОВСК, 27 окт — РИА Новости.</strong> Руководитель КГБУЗ "Фармация" Денис Улыбышев отказался закупать препараты для лечения пневмоний, вызванных COVID-19, произведенные ОАО "ДАЛЬХИМФАРМ" для <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровского края</a>, за что был уволен с занимаемой должности, сообщает региональный минздрав.Как сообщили в краевом минздраве, в регионе сложилась напряженная ситуация с обеспеченностью лекарственными препаратами. В частности с пропажей из продажи антибиотиков. Препараты иностранного производства и выпускаемые за пределами края были раскуплены, и так как на федеральном уровне возникли сложности с их сертификацией, возникли и перебои с поставками антибиотиков. На федеральном уровне принято решение упростить процедуру по маркировке и наладить поставки лекарств в регионы.Исполнительный директор ОАО "ДАЛЬХИМФАРМ" <a href="http://ria.ru/person_irina-guseva/" target="_blank" data-auto="true">Ирина Гусева</a> сообщила, что в начале ноября завод выпустит дополнительную огромную партию двух антибиотиков для Хабаровского края, которые показали свою эффективность при лечении пневмоний, вызванных коронавирусом. Это Левофлоксацин и Азитромицин.На предприятии рассказали, что 23 октября краевому учреждению "Фармация" была отгружена партия двух наименований антибиотиков, чаще всего назначаемых при лечении осложнений COVID-19.В целом, ориентируясь на возросший спрос, "Дальхимфарм" нарастило выпуск лекарств, рекомендованных Минздравом РФ при лечении коронавирусной инфекции. В частности, в этом году произвели в несколько раз больше жаропонижающего средства и антибиотиков.ОАО "Дальхимфарм" – правопреемник Хабаровского химико-фармацевтического завода (был создан в 1939 году). Сегодня предприятие в десятке ведущих фармпроизводителей России. Его специализация – готовые лекарственные средства по нескольким направлениям: ампулы, таблетки, галеновые препараты (получаемые путем экстракции растительного сырья настойки и т.п.), мази и суппозитории. С 2018 года специалисты освоили производство ряда препаратов по программе импортозамещения.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, хабаровский край, общество

Главу хабаровской "Фармации" уволили за отказ закупать препараты от COVID

09:52 27.10.2020 (обновлено: 11:10 27.10.2020)
 
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкТаблетки
Таблетки - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Денис Абрамов
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ХАБАРОВСК, 27 окт — РИА Новости. Руководитель КГБУЗ "Фармация" Денис Улыбышев отказался закупать препараты для лечения пневмоний, вызванных COVID-19, произведенные ОАО "ДАЛЬХИМФАРМ" для Хабаровского края, за что был уволен с занимаемой должности, сообщает региональный минздрав.
Как сообщили в краевом минздраве, в регионе сложилась напряженная ситуация с обеспеченностью лекарственными препаратами. В частности с пропажей из продажи антибиотиков. Препараты иностранного производства и выпускаемые за пределами края были раскуплены, и так как на федеральном уровне возникли сложности с их сертификацией, возникли и перебои с поставками антибиотиков. На федеральном уровне принято решение упростить процедуру по маркировке и наладить поставки лекарств в регионы.
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Исполнительный директор ОАО "ДАЛЬХИМФАРМ" Ирина Гусева сообщила, что в начале ноября завод выпустит дополнительную огромную партию двух антибиотиков для Хабаровского края, которые показали свою эффективность при лечении пневмоний, вызванных коронавирусом. Это Левофлоксацин и Азитромицин.
"Препараты для лечения пневмоний, вызванных COVID-19, были в наличии у "ДАЛЬХИМФАРМА", и руководство предприятия предлагало закупить в достаточном количестве эти лекарства для нужд Хабаровского края КГБУЗ "Фармация". Однако его руководитель Денис Улыбышев отказался закупать антибиотики, и они были отданы в другие регионы страны. За что был уволен с занимаемой должности", - рассказала пресс-служба краевого минздрава.
На предприятии рассказали, что 23 октября краевому учреждению "Фармация" была отгружена партия двух наименований антибиотиков, чаще всего назначаемых при лечении осложнений COVID-19.
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В целом, ориентируясь на возросший спрос, "Дальхимфарм" нарастило выпуск лекарств, рекомендованных Минздравом РФ при лечении коронавирусной инфекции. В частности, в этом году произвели в несколько раз больше жаропонижающего средства и антибиотиков.
ОАО "Дальхимфарм" – правопреемник Хабаровского химико-фармацевтического завода (был создан в 1939 году). Сегодня предприятие в десятке ведущих фармпроизводителей России. Его специализация – готовые лекарственные средства по нескольким направлениям: ампулы, таблетки, галеновые препараты (получаемые путем экстракции растительного сырья настойки и т.п.), мази и суппозитории. С 2018 года специалисты освоили производство ряда препаратов по программе импортозамещения.
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