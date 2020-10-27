https://ria.ru/20201027/premiya-1581810224.html

Начался прием заявок на премию по благоустройству Москвы

Начался прием заявок на премии правительства Москвы за лучший проект благоустройства зеленых территорий столицы и в области охраны окружающей среды, заявки... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T18:11

2020-10-27T18:11

2020-10-27T18:11

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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.</strong> Начался прием заявок на премии правительства <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> за лучший проект благоустройства зеленых территорий столицы и в области охраны окружающей среды, заявки принимаются до 19 ноября включительно, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."Объявляется прием заявок на соискание премии правительства Москвы за лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных территорий города Москвы в 2020 году. К участию приглашаются проектные организации, студенты профильных вузов, аспиранты, преподаватели архитектурных и других профильных вузов", — говорится в сообщении.Отмечается, что данный конкурс направлен на поиск инновационных решений в вопросах комплексного благоустройства, сохранения, восстановления и развития природных и озелененных территорий города Москвы, а также поощрения участников.По информации пресс-службы, конкурс предусматривает 6 премий в следующем размере: для сотрудников проектных организаций – авторов проекта – 3 премии по 100 тысяч рублей каждая; для студентов, аспирантов и научно-педагогических работников архитектурных, строительных и других профильных профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования – 3 премии по 70 тысяч рублей каждая. Лауреатам конкурса также вручаются дипломы, участникам конкурса вручаются сертификаты.Кроме того, объявляется прием заявок на соискание премии правительства Москвы 2020 в области охраны окружающей среды. Конкурс направлен на развитие экологических практик, привлечение внимания к вопросам окружающей среды."К участию приглашаются представители московского бизнеса, крупных корпораций и промышленных предприятий, муниципальных организаций, образовательных экологических организаций, локальных активистов НКО и городских сообществ, вузов, СМИ, экологических экспертов, архитекторов. Ключевые критерии оценки конкурсных проектов – инновационность, актуальность и эффективность предложенных решений", — говорится в сообщении.Отмечается, что все участники премии становятся частью экологического нетворкинга Москвы, авторы лучших проектов получат денежные вознаграждения. Также им будет вручено удостоверение лауреата, специальный приз в виде статуэтки и нагрудный знак. Конкурс предусматривает 8 премий в следующем размере: первое место – 4 премии в размере 200 тысяч рублей, за второе место – 4 премии в размере 100 тысяч рублей. Лауреатам конкурса также вручаются нагрудный знак, удостоверение лауреата премии правительства Москвы в области охраны окружающей среды и наградная статуэтка.В пресс-службе добавили, что конкурс проводится в номинациях: лучший реализованный проект с использованием экологически чистых и энергосберегающих технологий, лучший эколого-образовательный и эколого-просветительский проект, лучшие журналистские материалы, теле- и радиопередачи об экологии Москвы, лучшие достижения в области охраны окружающей среды представителей общественных экологических объединений.Отмечается, что заявки по обеим премиям принимаются до 19 ноября включительно, награждение победителей состоится в декабре 2020 года. "С учетом сложившейся в 2020 году эпидемиологической ситуации все заявки принимаются только в электронном виде на сайте экопремия.москва", — говорится в сообщении об обеих премиях.

https://realty.ria.ru/20200630/1573701097.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва