https://ria.ru/20201027/prazdnik-1581689398.html
Россиян ждет последний нерабочий праздник в этом году
Россиян ожидает последний нерабочий праздничный день в 2020 году 4 ноября, в День народного единства. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T06:03
2020-10-27T06:03
2020-10-27T06:04
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">Россиян</a> ожидает последний нерабочий праздничный день в 2020 году 4 ноября, в День народного единства.Согласно Трудовому кодексу, 4 ноября, когда отмечается День народного единства, является в РФ праздничным нерабочим днем. В текущем году этот день выпадает на среду.Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения заработной платы работникам, получающим оклад (должностной оклад), отмечается в Трудовом кодексе. Продолжительность рабочего дня 3 ноября сокращается на один час, так как он непосредственно предшествует нерабочему праздничному дню.
https://ria.ru/20201026/prazdnik-1581042086.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество