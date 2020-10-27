https://ria.ru/20201027/prazdnik-1581689398.html

Россиян ждет последний нерабочий праздник в этом году

Россиян ожидает последний нерабочий праздничный день в 2020 году 4 ноября, в День народного единства. РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T06:03

2020-10-27T06:03

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россия

общество

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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">Россиян</a> ожидает последний нерабочий праздничный день в 2020 году 4 ноября, в День народного единства.Согласно Трудовому кодексу, 4 ноября, когда отмечается День народного единства, является в РФ праздничным нерабочим днем. В текущем году этот день выпадает на среду.Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения заработной платы работникам, получающим оклад (должностной оклад), отмечается в Трудовом кодексе. Продолжительность рабочего дня 3 ноября сокращается на один час, так как он непосредственно предшествует нерабочему праздничному дню.

https://ria.ru/20201026/prazdnik-1581042086.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество