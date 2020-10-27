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Россиян ждет последний нерабочий праздник в этом году
Россиян ожидает последний нерабочий праздничный день в 2020 году 4 ноября, в День народного единства. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T06:03
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россия
общество
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">Россиян</a> ожидает последний нерабочий праздничный день в 2020 году 4 ноября, в День народного единства.Согласно Трудовому кодексу, 4 ноября, когда отмечается День народного единства, является в РФ праздничным нерабочим днем. В текущем году этот день выпадает на среду.Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения заработной платы работникам, получающим оклад (должностной оклад), отмечается в Трудовом кодексе. Продолжительность рабочего дня 3 ноября сокращается на один час, так как он непосредственно предшествует нерабочему праздничному дню.
https://ria.ru/20201026/prazdnik-1581042086.html
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россия, общество

Россиян ждет последний нерабочий праздник в этом году

06:03 27.10.2020 (обновлено: 06:04 27.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр КондратюкПразднование Дня народного единства в Челябинске
Празднование Дня народного единства в Челябинске - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россиян ожидает последний нерабочий праздничный день в 2020 году 4 ноября, в День народного единства.
Согласно Трудовому кодексу, 4 ноября, когда отмечается День народного единства, является в РФ праздничным нерабочим днем. В текущем году этот день выпадает на среду.
Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения заработной платы работникам, получающим оклад (должностной оклад), отмечается в Трудовом кодексе. Продолжительность рабочего дня 3 ноября сокращается на один час, так как он непосредственно предшествует нерабочему праздничному дню.
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