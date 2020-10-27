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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201027/pravila-1581831460.html
Попова заявила, что 85% заболевших COVID-19 нарушали правила профилактики
По данным опроса заболевших коронавирусом, 85% нарушали правила профилактики распространения вируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T20:18
2020-10-27T20:18
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> По данным опроса заболевших коронавирусом, 85% нарушали правила профилактики распространения вируса, заявила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>."При опросе, мы опрашиваем всех заболевших, 85% из них говорят о том, что они нарушали существующие сегодня правила - не носили маски, не мыли руки",- сказала Попова в эфире канала <a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank">"Россия 24"</a>.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
Так и представил, как человек под ИВЛ исповедуется Поповой: не носил маску, не мыл руки... нарушал другие правила профилактики.
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Верю! Из моих знакомых, кто жестко все соблюдал и чьи близкие не из группы риска, никто не заболел. А вот кто очень сильно смеялся над коронавирусом, не соблюдал масочный режим - заболели, кое-кто даже в реанимации побывал.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Попова заявила, что 85% заболевших COVID-19 нарушали правила профилактики

20:18 27.10.2020
 
© РИА Новости / Павел БедняковЖенщина в защитной маске на остановке общественного транспорта на площади Савеловского вокзала в Москве
Женщина в защитной маске на остановке общественного транспорта на площади Савеловского вокзала в Москве - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. По данным опроса заболевших коронавирусом, 85% нарушали правила профилактики распространения вируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"При опросе, мы опрашиваем всех заболевших, 85% из них говорят о том, что они нарушали существующие сегодня правила - не носили маски, не мыли руки",- сказала Попова в эфире канала "Россия 24".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Правила использования одноразовых медицинских масок - РИА Новости, 1920, 25.03.2020
25 марта, 11:17Инфографика
Медицинские маски: инструкция по применению
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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