https://ria.ru/20201027/pravila-1581831460.html

Попова заявила, что 85% заболевших COVID-19 нарушали правила профилактики

По данным опроса заболевших коронавирусом, 85% нарушали правила профилактики распространения вируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T20:18

2020-10-27T20:18

2020-10-27T20:18

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> По данным опроса заболевших коронавирусом, 85% нарушали правила профилактики распространения вируса, заявила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>."При опросе, мы опрашиваем всех заболевших, 85% из них говорят о том, что они нарушали существующие сегодня правила - не носили маски, не мыли руки",- сказала Попова в эфире канала <a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank">"Россия 24"</a>.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

Иван Чугайнов Так и представил, как человек под ИВЛ исповедуется Поповой: не носил маску, не мыл руки... нарушал другие правила профилактики. 13

Вероника Верю! Из моих знакомых, кто жестко все соблюдал и чьи близкие не из группы риска, никто не заболел. А вот кто очень сильно смеялся над коронавирусом, не соблюдал масочный режим - заболели, кое-кто даже в реанимации побывал. 13

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество