https://ria.ru/20201027/pozner-1581685766.html

Познер резко высказался об отношении россиян к коронавирусу

Журналист и телеведущий Владимир Познер в эфире НСН резко высказался о тех гражданах, кто отрицает существование коронавируса. РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T02:40

2020-10-27T02:40

2020-10-27T02:40

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

владимир познер

общество

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<strong>МОСКВА, 27 окт – РИА Новости.</strong> Журналист и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Pozner/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Познер</a> в эфире <a href="https://nsn.fm/" target="_blank">НСН</a> резко высказался о тех гражданах, кто отрицает существование <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>."Люди, которые говорят о том, что никакого коронавируса нет – это либо дебилы в клиническом плане, либо провокаторы. Здесь одно из двух", - заявил телеведущий.Познер напомнил, что необходимо соблюдать меры предосторожности."Моя жена заболела коронавирусом, поэтому я разговариваю об этом и с личной точки зрения", - добавил он.Ранее журналист заявлял, что COVID-диссиденты угрожают не только своему здоровью, но и окружающим, предлагая таким людям поселиться в вольерах. Также он называл "идиотством" отказ носить маски и перчатки во время пандемии.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>. </em>

https://ria.ru/20201006/solovev-1578393843.html

Аты-баты! Шли... Познер прав на все 100% 33

Владимир Белогорский Есть и третий вариант, представляющий собой соединение первых двух. И он, надо сказать, очень даже распространён. 20

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, владимир познер, общество