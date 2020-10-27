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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201027/pozner-1581685766.html
Познер резко высказался об отношении россиян к коронавирусу
Журналист и телеведущий Владимир Познер в эфире НСН резко высказался о тех гражданах, кто отрицает существование коронавируса. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T02:40
2020-10-27T02:40
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
владимир познер
общество
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<strong>МОСКВА, 27 окт – РИА Новости.</strong> Журналист и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Pozner/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Познер</a> в эфире <a href="https://nsn.fm/" target="_blank">НСН</a> резко высказался о тех гражданах, кто отрицает существование <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>."Люди, которые говорят о том, что никакого коронавируса нет – это либо дебилы в клиническом плане, либо провокаторы. Здесь одно из двух", - заявил телеведущий.Познер напомнил, что необходимо соблюдать меры предосторожности."Моя жена заболела коронавирусом, поэтому я разговариваю об этом и с личной точки зрения", - добавил он.Ранее журналист заявлял, что COVID-диссиденты угрожают не только своему здоровью, но и окружающим, предлагая таким людям поселиться в вольерах. Также он называл "идиотством" отказ носить маски и перчатки во время пандемии.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>. </em>
https://ria.ru/20201006/solovev-1578393843.html
Познер прав на все 100%
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Есть и третий вариант, представляющий собой соединение первых двух. И он, надо сказать, очень даже распространён.
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россия
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, владимир познер, общество

Познер резко высказался об отношении россиян к коронавирусу

02:40 27.10.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВладимир Познер
Владимир Познер - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Журналист и телеведущий Владимир Познер в эфире НСН резко высказался о тех гражданах, кто отрицает существование коронавируса.
"Люди, которые говорят о том, что никакого коронавируса нет – это либо дебилы в клиническом плане, либо провокаторы. Здесь одно из двух", - заявил телеведущий.
Познер напомнил, что необходимо соблюдать меры предосторожности.
"Моя жена заболела коронавирусом, поэтому я разговариваю об этом и с личной точки зрения", - добавил он.
Ранее журналист заявлял, что COVID-диссиденты угрожают не только своему здоровью, но и окружающим, предлагая таким людям поселиться в вольерах. Также он называл "идиотством" отказ носить маски и перчатки во время пандемии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВладимир ПознерОбщество
 
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