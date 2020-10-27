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Москвичка "сняла порчу" за два миллиона рублей
Полиция задержала мошенницу, "снявшую порчу", а заодно обокравшая 87-летнюю москвичку на сумму свыше 2 миллионов рублей, и выяснилось, что псевдоцелительница... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T11:33
2020-10-27T11:33
ирина волк
люберцы
происшествия
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Полиция задержала мошенницу, "снявшую порчу", а заодно обокравшая 87-летнюю москвичку на сумму свыше 2 миллионов рублей, и выяснилось, что псевдоцелительница уже отбывала срок за аналогичное преступление, сообщила официальный представитель МВД РФ <a href="http://ria.ru/person_Irina_Volk/" target="_blank" data-auto="true">Ирина Волк</a>.Накануне в полицию обратилась пенсионерка, рассказавшая, что на выходе из поликлиники встретила неизвестную женщину, убедившую ее, что все болезни связаны с наведенной порчей.Злоумышленница похитила сверток и ушла. Бабушка обнаружила пропажу только по возвращении домой, ущерб превысил 2 миллиона рублей. А на следующий день в <a href="http://ria.ru/location_Ljubercy/" target="_blank" data-auto="true">Люберцах</a> задержали подозреваемую, ее 34-летнего сына и их общего знакомого. Похищенные ценности нашлись по месту их проживания.
https://ria.ru/20200911/peterburg-1577080313.html
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60
ирина волк, люберцы, происшествия

Москвичка "сняла порчу" за два миллиона рублей

11:33 27.10.2020
 
© Fotolia / Africa StudioСеанс гадания
Сеанс гадания - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© Fotolia / Africa Studio
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Полиция задержала мошенницу, "снявшую порчу", а заодно обокравшая 87-летнюю москвичку на сумму свыше 2 миллионов рублей, и выяснилось, что псевдоцелительница уже отбывала срок за аналогичное преступление, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Накануне в полицию обратилась пенсионерка, рассказавшая, что на выходе из поликлиники встретила неизвестную женщину, убедившую ее, что все болезни связаны с наведенной порчей.
"Пожилая женщина привела незнакомку к себе в квартиру и согласилась провести магический обряд. Для этого якобы требовалось собрать все имеющиеся дома деньги и ювелирные изделия, завернуть их в платок, положить под подушку и на полчаса выйти на улицу", - сказала Волк.
Злоумышленница похитила сверток и ушла. Бабушка обнаружила пропажу только по возвращении домой, ущерб превысил 2 миллиона рублей. А на следующий день в Люберцах задержали подозреваемую, ее 34-летнего сына и их общего знакомого. Похищенные ценности нашлись по месту их проживания.
Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
11 сентября, 11:43
В Петербурге мошенницы похитили у блокадницы миллион рублей
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ранее женщина уже была судима за аналогичное преступление и провела в местах лишения свободы 2,5 года", - добавила Волк.
 
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Ирина ВолкЛюберцыПроисшествия
 
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