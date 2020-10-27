https://ria.ru/20201027/porcha-1581720426.html

Москвичка "сняла порчу" за два миллиона рублей

Полиция задержала мошенницу, "снявшую порчу", а заодно обокравшая 87-летнюю москвичку на сумму свыше 2 миллионов рублей, и выяснилось, что псевдоцелительница... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T11:33

2020-10-27T11:33

2020-10-27T11:33

ирина волк

люберцы

происшествия

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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Полиция задержала мошенницу, "снявшую порчу", а заодно обокравшая 87-летнюю москвичку на сумму свыше 2 миллионов рублей, и выяснилось, что псевдоцелительница уже отбывала срок за аналогичное преступление, сообщила официальный представитель МВД РФ <a href="http://ria.ru/person_Irina_Volk/" target="_blank" data-auto="true">Ирина Волк</a>.Накануне в полицию обратилась пенсионерка, рассказавшая, что на выходе из поликлиники встретила неизвестную женщину, убедившую ее, что все болезни связаны с наведенной порчей.Злоумышленница похитила сверток и ушла. Бабушка обнаружила пропажу только по возвращении домой, ущерб превысил 2 миллиона рублей. А на следующий день в <a href="http://ria.ru/location_Ljubercy/" target="_blank" data-auto="true">Люберцах</a> задержали подозреваемую, ее 34-летнего сына и их общего знакомого. Похищенные ценности нашлись по месту их проживания.

https://ria.ru/20200911/peterburg-1577080313.html

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люберцы

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина волк, люберцы, происшествия