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Алтайский край
Алтайский край
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В Алтайском крае мобильные бригады помогли четырем тысячам пенсионеров
Около 4 тысяч пожилых людей в Алтайском крае получили помощь мобильных бригад в рамках регионального проекта "Старшее поколение" национального проекта... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T13:45
2020-10-27T13:45
алтайский край
здоровье - общество
алтайский край
общество
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<strong>БАРНАУЛ, 27 окт – РИА Новости.</strong> Около 4 тысяч пожилых людей в <a href="https://ria.ru/location_Altajjskijj_krajj" target="_blank">Алтайском крае</a> получили помощь мобильных бригад в рамках регионального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография", сообщает во вторник краевое правительство.В состав мобильных бригад входят медицинские работники центральных районных больниц и специалисты комплексных центров социального обслуживания населения, уточнили в министерстве социальной защиты Алтайского края. В частности, медработники проводят плановое обследование, дают рекомендации по лечению."Пожилые люди остались довольны работой специалистов. Их радует, что не нужно стоять в очереди, тратить время и деньги на поездку в поликлинику. Выезд мобильной бригады на дом позволяет решить проблему доступности социальных и медицинских услуг для людей пожилого возраста и маломобильных граждан", - приводятся в сообщении слова директора Комплексного центра социального обслуживания населения Михайловского района Ольги Гейбель.В правительстве добавили, что всего в системе социального обслуживания в Алтайском крае создано 150 мобильных бригад. Для обеспечения их работы используют 137 машин. За девять месяцев этого года 27524 жителям региона оказана неотложная социальная помощь, из них 15260 - пожилые люди. Кроме того, 219 гражданам пожилого возраста и инвалидам специалисты оказали содействие в размещении в стационары соцобслуживания.
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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здоровье - общество, алтайский край, общество

В Алтайском крае мобильные бригады помогли четырем тысячам пенсионеров

13:45 27.10.2020
 
© Flickr / Антон БарбышевВид Барнаула
Вид Барнаула - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© Flickr / Антон Барбышев
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БАРНАУЛ, 27 окт – РИА Новости. Около 4 тысяч пожилых людей в Алтайском крае получили помощь мобильных бригад в рамках регионального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография", сообщает во вторник краевое правительство.

"Мобильные бригады оказывают медицинскую помощь жителям сельской местности старше 65 лет. В период ограничительных мер специалисты приезжают к пациентам на дом. С 11 июня они совершили 302 выезда, оказали медпомощь 3928 пожилым людям", - говорится в сообщении.

В состав мобильных бригад входят медицинские работники центральных районных больниц и специалисты комплексных центров социального обслуживания населения, уточнили в министерстве социальной защиты Алтайского края. В частности, медработники проводят плановое обследование, дают рекомендации по лечению.
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"Пожилые люди остались довольны работой специалистов. Их радует, что не нужно стоять в очереди, тратить время и деньги на поездку в поликлинику. Выезд мобильной бригады на дом позволяет решить проблему доступности социальных и медицинских услуг для людей пожилого возраста и маломобильных граждан", - приводятся в сообщении слова директора Комплексного центра социального обслуживания населения Михайловского района Ольги Гейбель.
В правительстве добавили, что всего в системе социального обслуживания в Алтайском крае создано 150 мобильных бригад. Для обеспечения их работы используют 137 машин. За девять месяцев этого года 27524 жителям региона оказана неотложная социальная помощь, из них 15260 - пожилые люди. Кроме того, 219 гражданам пожилого возраста и инвалидам специалисты оказали содействие в размещении в стационары соцобслуживания.
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