https://ria.ru/20201027/pomosch-1581749991.html

В Алтайском крае мобильные бригады помогли четырем тысячам пенсионеров

Около 4 тысяч пожилых людей в Алтайском крае получили помощь мобильных бригад в рамках регионального проекта "Старшее поколение" национального проекта... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T13:45

2020-10-27T13:45

2020-10-27T13:45

алтайский край

здоровье - общество

алтайский край

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/131969/05/1319690529_0:335:2048:1487_1400x0_80_0_0_6a5d65335457b26354fe1469f9e9a9d7.jpg

<strong>БАРНАУЛ, 27 окт – РИА Новости.</strong> Около 4 тысяч пожилых людей в <a href="https://ria.ru/location_Altajjskijj_krajj" target="_blank">Алтайском крае</a> получили помощь мобильных бригад в рамках регионального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография", сообщает во вторник краевое правительство.В состав мобильных бригад входят медицинские работники центральных районных больниц и специалисты комплексных центров социального обслуживания населения, уточнили в министерстве социальной защиты Алтайского края. В частности, медработники проводят плановое обследование, дают рекомендации по лечению."Пожилые люди остались довольны работой специалистов. Их радует, что не нужно стоять в очереди, тратить время и деньги на поездку в поликлинику. Выезд мобильной бригады на дом позволяет решить проблему доступности социальных и медицинских услуг для людей пожилого возраста и маломобильных граждан", - приводятся в сообщении слова директора Комплексного центра социального обслуживания населения Михайловского района Ольги Гейбель.В правительстве добавили, что всего в системе социального обслуживания в Алтайском крае создано 150 мобильных бригад. Для обеспечения их работы используют 137 машин. За девять месяцев этого года 27524 жителям региона оказана неотложная социальная помощь, из них 15260 - пожилые люди. Кроме того, 219 гражданам пожилого возраста и инвалидам специалисты оказали содействие в размещении в стационары соцобслуживания.

https://ria.ru/20201013/tomograf-1579525918.html

https://ria.ru/20201021/pomosch-1580840532.html

алтайский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, алтайский край, общество