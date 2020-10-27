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https://ria.ru/20201027/politsiya-1581703953.html
В Госдуме поддержали проект о расширении полномочий полиции
Комитет по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал Госдуме принять в первом чтении проект о новых полномочиях полицейских. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T10:11
2020-10-27T15:21
василий пискарев
госдума рф
общество
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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.</strong> Комитет по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуме</a> принять в первом чтении проект о новых полномочиях полицейских.Документ поступил в нижнюю палату в середине мая. Если его примут, полицейские смогут вскрывать автомобили для спасения жизни или задержания преступников, обеспечения безопасности при массовых беспорядках, ЧС и угрозе теракта. При этом хозяина машины должны будут оповестить о случившемся в течение суток. Кроме того, полиция гарантирует сохранность транспортного средства.В пояснительной записке сказано, что это направлено "на усиление прав и законных интересов граждан"."Концепция поддержанного сегодня комитетом законопроекта была также одобрена в ходе проведенного несколько дней назад круглого стола с участием правозащитников, представителей адвокатского сообщества, депутатов и сенаторов, а также уполномоченного по правам человека", — рассказал журналистам глава комитета <u><a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Piskarev/">Василий Пискарев</a></u>.Депутаты отметили, что ко второму чтению необходимо более четко прописать некоторые положения законопроекта.
https://ria.ru/20201018/reyd-1580401054.html
Как только совести хватает мотивировать такое "интересами граждан"?
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Предлагается разрешить полиции вскрывать автомобили для? А ремонт за чей счёт ?
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РИА Новости
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василий пискарев, госдума рф, общество

В Госдуме поддержали проект о расширении полномочий полиции

10:11 27.10.2020 (обновлено: 15:21 27.10.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Комитет по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал Госдуме принять в первом чтении проект о новых полномочиях полицейских.
Документ поступил в нижнюю палату в середине мая. Если его примут, полицейские смогут вскрывать автомобили для спасения жизни или задержания преступников, обеспечения безопасности при массовых беспорядках, ЧС и угрозе теракта. При этом хозяина машины должны будут оповестить о случившемся в течение суток. Кроме того, полиция гарантирует сохранность транспортного средства.
В пояснительной записке сказано, что это направлено "на усиление прав и законных интересов граждан".
"Концепция поддержанного сегодня комитетом законопроекта была также одобрена в ходе проведенного несколько дней назад круглого стола с участием правозащитников, представителей адвокатского сообщества, депутатов и сенаторов, а также уполномоченного по правам человека", — рассказал журналистам глава комитета Василий Пискарев.
Депутаты отметили, что ко второму чтению необходимо более четко прописать некоторые положения законопроекта.
Беспроводной алкотестер - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
18 октября, 23:05
Едем, продуваемся: московская полиция устроила рейд на пьяных водителей
 
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Василий ПискаревГосдума РФОбщество
 
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