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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201027/polety-1581833425.html
Власти разрешили полеты за рубеж из Уфы
Власти РФ разрешили полеты за границу из Уфы, сообщает Росавиация. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T20:35
2020-10-27T20:35
распространение нового коронавируса
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
уфа
в мире
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Власти РФ разрешили полеты за границу из <a href="http://ria.ru/location_Ufa/" target="_blank" data-auto="true">Уфы</a>, сообщает <a href="http://ria.ru/organization_Rosaviacija/" target="_blank" data-auto="true">Росавиация</a>."В соответствии с решением правительства Российской Федерации с 27 октября в перечень пунктов Российской Федерации, из которых возобновлено международное авиасообщение, включён пункт Уфа", - сообщило ведомство.Ранее полеты за рубеж были возможны только из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда, Новосибирска, Самары, Владивостока, Грозного и Красноярска.Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.С августа Россия начала постепенно возобновлять авиасообщение с другими странами.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://radiosputnik.ria.ru/20201014/avia-1579772864.html
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приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), уфа, в мире

Власти разрешили полеты за рубеж из Уфы

20:35 27.10.2020
 
© РИА Новости / Вадим Брайдов / Перейти в фотобанкЗдание международного аэропорта "Уфа"
Здание международного аэропорта Уфа - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Вадим Брайдов
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Власти РФ разрешили полеты за границу из Уфы, сообщает Росавиация.
"В соответствии с решением правительства Российской Федерации с 27 октября в перечень пунктов Российской Федерации, из которых возобновлено международное авиасообщение, включён пункт Уфа", - сообщило ведомство.
Ранее полеты за рубеж были возможны только из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда, Новосибирска, Самары, Владивостока, Грозного и Красноярска.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)УфаВ мире
 
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