https://ria.ru/20201027/polety-1581833425.html

Власти разрешили полеты за рубеж из Уфы

Власти РФ разрешили полеты за границу из Уфы, сообщает Росавиация. РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T20:35

2020-10-27T20:35

2020-10-27T20:35

распространение нового коронавируса

приостановка авиасообщения из-за коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

уфа

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/147420/57/1474205775_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_43a24cb3a30f371d7986d809e6a5f1e5.jpg

<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Власти РФ разрешили полеты за границу из <a href="http://ria.ru/location_Ufa/" target="_blank" data-auto="true">Уфы</a>, сообщает <a href="http://ria.ru/organization_Rosaviacija/" target="_blank" data-auto="true">Росавиация</a>."В соответствии с решением правительства Российской Федерации с 27 октября в перечень пунктов Российской Федерации, из которых возобновлено международное авиасообщение, включён пункт Уфа", - сообщило ведомство.Ранее полеты за рубеж были возможны только из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда, Новосибирска, Самары, Владивостока, Грозного и Красноярска.Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.С августа Россия начала постепенно возобновлять авиасообщение с другими странами.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://radiosputnik.ria.ru/20201014/avia-1579772864.html

1

уфа

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), уфа, в мире