https://ria.ru/20201027/podrostki-1581748795.html
Кузнецова призвала заняться вопросом репродуктивного здоровья подростков
Необходимо отразить в национальных проектах вопрос сохранения репродуктивного здоровья подростков, потому что большинство проблем с деторождением являются... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T13:41
2020-10-27T13:41
2020-10-27T13:41
анна кузнецова
общество
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Необходимо отразить в национальных проектах вопрос сохранения репродуктивного здоровья подростков, потому что большинство проблем с деторождением являются приобретёнными, а не врождёнными, заявила уполномоченный по правам ребёнка в РФ <a href="http://ria.ru/person_Anna_Kuznecova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Кузнецова</a>.По данным омбудсмена, в РФ примерно каждая шестая пара имеет проблемы с деторождением. Так, она отметила, что только 4% имеют проблемы, связанные с врождённым репродуктивным здоровьем.
https://ria.ru/20201026/rozhdaemost-1581549345.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анна кузнецова, общество