https://ria.ru/20201027/podrostki-1581748795.html

Кузнецова призвала заняться вопросом репродуктивного здоровья подростков

Необходимо отразить в национальных проектах вопрос сохранения репродуктивного здоровья подростков, потому что большинство проблем с деторождением являются... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T13:41

2020-10-27T13:41

2020-10-27T13:41

анна кузнецова

общество

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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Необходимо отразить в национальных проектах вопрос сохранения репродуктивного здоровья подростков, потому что большинство проблем с деторождением являются приобретёнными, а не врождёнными, заявила уполномоченный по правам ребёнка в РФ <a href="http://ria.ru/person_Anna_Kuznecova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Кузнецова</a>.По данным омбудсмена, в РФ примерно каждая шестая пара имеет проблемы с деторождением. Так, она отметила, что только 4% имеют проблемы, связанные с врождённым репродуктивным здоровьем.

https://ria.ru/20201026/rozhdaemost-1581549345.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна кузнецова, общество