Ереван сообщил о нахождении 17 армянских военных в плену в Азербайджане
12:40 27.10.2020 (обновлено: 12:58 27.10.2020)
ЕРЕВАН, 27 окт – РИА Новости. Начальник криминалистического управления Следственного комитета Армении Рафаел Варданян заявил во вторник, что в азербайджанском плену с начала эскалации в Карабахе оказались как минимум 17 армянских военных.
"В плену в Азербайджане находятся 17 армянских военнослужащих, данные по еще двум уточняются", - сказал Варданян на пресс-конференции.
25 октября, 18:55Всеми усилиями. На что США подталкивают Баку и Ереван в Карабахе?
По его словам, представительство Армении в ЕСПЧ и межведомственная комиссия по делам военнопленных при минобороны пытаются обеспечить защиту прав содержащихся в Азербайджане военных.
Варданян сообщил также, что по состоянию на вторник армянские следственные органы допросили двух азербайджанских пленных. "Они содержатся в соответствии со всеми международными гуманитарными нормами, получают необходимую медицинскую помощь, трехразовое питание и так далее", - заявил он.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
13 октября, 12:16ИнфографикаНагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.