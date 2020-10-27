https://ria.ru/20201027/plen-1581733059.html

Ереван сообщил о нахождении 17 армянских военных в плену в Азербайджане

Начальник криминалистического управления Следственного комитета Армении Рафаел Варданян заявил во вторник, что в азербайджанском плену с начала эскалации в... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T12:40

2020-10-27T12:40

2020-10-27T12:58

москва

сша

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 27 окт – РИА Новости.</strong> Начальник криминалистического управления Следственного комитета <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> Рафаел Варданян заявил во вторник, что в азербайджанском плену с начала эскалации в Карабахе оказались как минимум 17 армянских военных.По его словам, представительство Армении в ЕСПЧ и межведомственная комиссия по делам военнопленных при минобороны пытаются обеспечить защиту прав содержащихся в <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджане</a> военных.Варданян сообщил также, что по состоянию на вторник армянские следственные органы допросили двух азербайджанских пленных. "Они содержатся в соответствии со всеми международными гуманитарными нормами, получают необходимую медицинскую помощь, трехразовое питание и так далее", - заявил он.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

https://radiosputnik.ria.ru/20201025/ssha-1581474050.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, сша, азербайджан, армения, в мире