https://ria.ru/20201027/pitanie-1581760102.html

Жители Подмосковья могут проверить качество школьного питания онлайн

Родители школьников Московской области могут записаться на проверку качества горячего питания детей онлайн, сообщает пресс-служба регионального минобразования. РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T14:33

2020-10-27T14:33

2020-10-27T14:33

московская область (подмосковье)

общество

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<strong>МОСКВА, 27 окт – РИА Новости.</strong> Родители школьников <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> могут записаться на проверку качества горячего питания детей онлайн, сообщает пресс-служба регионального минобразования.В начале года в Подмосковье запущен "Родительский контроль", в ходе которого родители могли посетить школу и лично оценили качество питания детей. Оценивались не только блюда, но и состояние пищеблоков.

https://ria.ru/20201026/pitanie-1581600357.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), общество