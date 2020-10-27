https://ria.ru/20201027/pitanie-1581760102.html
Жители Подмосковья могут проверить качество школьного питания онлайн
Родители школьников Московской области могут записаться на проверку качества горячего питания детей онлайн, сообщает пресс-служба регионального минобразования. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T14:33
2020-10-27T14:33
2020-10-27T14:33
московская область (подмосковье)
общество
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<strong>МОСКВА, 27 окт – РИА Новости.</strong> Родители школьников <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> могут записаться на проверку качества горячего питания детей онлайн, сообщает пресс-служба регионального минобразования.В начале года в Подмосковье запущен "Родительский контроль", в ходе которого родители могли посетить школу и лично оценили качество питания детей. Оценивались не только блюда, но и состояние пищеблоков.
https://ria.ru/20201026/pitanie-1581600357.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), общество