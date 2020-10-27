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Следствие возбудило дело после перестрелки в Чечне
Следствие возбудило дело по факту убийства двух и ранении трех местных жителей в результате ссоры с применением оружия в райцентре Ачхой-Мартан, сообщили РИА... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T18:02
2020-10-27T18:17
чеченская республика (чечня)
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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<strong>ГРОЗНЫЙ, 27 окт – РИА Новости.</strong> Следствие возбудило дело по факту убийства двух и ранении трех местных жителей в результате ссоры с применением оружия в райцентре Ачхой-Мартан, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СКР по <a href="https://ria.ru/chr/" target="_blank">Чечне</a>.Ранее источник в правоохранительных органах республики сообщил РИА Новости, что два человека – силовик и гражданский - погибли в результате перестрелки с участием сотрудников правоохранительных органов в <a href="http://ria.ru/location_Achkhojj_Martanovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Ачхой-Мартановском районе</a> Чечни, еще трое пострадали."В Чечне возбуждено уголовное дело по факту убийства двух и ранения трех местных жителей в результате произошедшей ссоры с применением огнестрельного оружия по статьям "убийство" и "покушение на убийство двух и более лиц", - сообщили в ведомстве.По данным следствия, 27 октября в 03:00 мск в Ачхой-Мартановскую центральную районную больницу были доставлены пять местных жителей с огнестрельными ранениями, двое из них скончались."По предварительной информации, в селе Ачхой-Мартан между местными жителями произошла ссора, переросшая в драку с применением огнестрельного оружия", - подчеркнули в управлении.Сообщается, что следствие устанавливает причины и обстоятельства совершенного преступления.
https://ria.ru/20201017/perestrelka-1580221281.html
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чеченская республика (чечня), следственный комитет россии (ск рф), происшествия

Следствие возбудило дело после перестрелки в Чечне

18:02 27.10.2020 (обновлено: 18:17 27.10.2020)
 
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
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ГРОЗНЫЙ, 27 окт – РИА Новости. Следствие возбудило дело по факту убийства двух и ранении трех местных жителей в результате ссоры с применением оружия в райцентре Ачхой-Мартан, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СКР по Чечне.
Ранее источник в правоохранительных органах республики сообщил РИА Новости, что два человека – силовик и гражданский - погибли в результате перестрелки с участием сотрудников правоохранительных органов в Ачхой-Мартановском районе Чечни, еще трое пострадали.
"В Чечне возбуждено уголовное дело по факту убийства двух и ранения трех местных жителей в результате произошедшей ссоры с применением огнестрельного оружия по статьям "убийство" и "покушение на убийство двух и более лиц", - сообщили в ведомстве.
По данным следствия, 27 октября в 03:00 мск в Ачхой-Мартановскую центральную районную больницу были доставлены пять местных жителей с огнестрельными ранениями, двое из них скончались.
"По предварительной информации, в селе Ачхой-Мартан между местными жителями произошла ссора, переросшая в драку с применением огнестрельного оружия", - подчеркнули в управлении.
Сообщается, что следствие устанавливает причины и обстоятельства совершенного преступления.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
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Источник: один человек погиб при перестрелке в Назрани
 
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Чеченская республика (Чечня)Следственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
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