https://ria.ru/20201027/pensioner-1581690395.html

Счетная палата оценила изменение расчета прожиточного минимума пенсионера

Изменение методики расчета прожиточного минимума (ПМ) с 2021 года не обеспечит ежегодный рост прожиточного минимума пенсионера (ПМП). Об этом говорится в... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T07:06

2020-10-27T07:06

2020-10-27T08:40

россия

ольга баталина

андрей исаев

госдума рф

единая россия

счетная палата рф

общество

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571660917_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_8813f7a07abf0ce84c5ff738d4e9a1dd.jpg

<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.</strong> Изменение методики расчета прожиточного минимума (ПМ) с 2021 года не обеспечит ежегодный рост прожиточного минимума пенсионера (ПМП). Об этом говорится в <a href="https://sozd.duma.gov.ru/bill/1027744-7" target="_blank">заключении </a>Счетной палаты к проекту бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Оно опубликовано на сайте <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a>.По мнению аудиторов, если ПМП не растет в регионе в течение продолжительного времени, то это может привести к сокращению размера пенсионных выплат. Отмечается, что в 2020 году величина ПМП осталась на уровне предыдущего года в 24 субъектах, в результате чего общий прирост пенсий там составил от нуля до десяти рублей.В конце сентября правительство внесло в Госдуму законопроект о новой методике расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и ПМ. С 2021 года планируется отказаться от расчета ПМ как статистической стоимости корзины потребления и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода. Заместитель министра труда <a href="http://ria.ru/person_Olga_Batalina_2/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Баталина</a> заявила, что ПМП в России занижен, но это исправят благодаря новой методике расчета. В понедельник первый замглавы фракции "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>" в Госдуме <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Isaev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Исаев</a> на встрече депутатов с членами правительства призвал министров активизировать работу по разъяснению новой методики расчета МРОТ. Из проекта основных характеристик бюджета Пенсионного фонда следует, что средний размер пенсии в следующем году может вырасти до 17 432 рублей.<br>Размер индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров в 2021 году составит 6,3%, в 2022-м — 5,9% (до 18 357 рублей), в 2023-м — 5,6% (до 19 283 рублей).

https://radiosputnik.ria.ru/20201020/pensioner-1580590101.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576063384.html

Cт Прапор СССР А мы то как в этом сомневаемся , и все на собственной шкуре. 43

Михаил Николанко Так нам же перед голосованием по конституции обещали, что эту норму, ежегодную индексацию пенсий, пропишут и чиновникам не удастся обмануть пенсионеров. 33

11

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ольга баталина, андрей исаев, госдума рф, единая россия, счетная палата рф, общество, экономика