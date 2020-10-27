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https://ria.ru/20201027/pensioner-1581690395.html
Счетная палата оценила изменение расчета прожиточного минимума пенсионера
Изменение методики расчета прожиточного минимума (ПМ) с 2021 года не обеспечит ежегодный рост прожиточного минимума пенсионера (ПМП). Об этом говорится в... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T07:06
2020-10-27T08:40
россия
ольга баталина
андрей исаев
госдума рф
единая россия
счетная палата рф
общество
экономика
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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.</strong> Изменение методики расчета прожиточного минимума (ПМ) с 2021 года не обеспечит ежегодный рост прожиточного минимума пенсионера (ПМП). Об этом говорится в <a href="https://sozd.duma.gov.ru/bill/1027744-7" target="_blank">заключении </a>Счетной палаты к проекту бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Оно опубликовано на сайте <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a>.По мнению аудиторов, если ПМП не растет в регионе в течение продолжительного времени, то это может привести к сокращению размера пенсионных выплат. Отмечается, что в 2020 году величина ПМП осталась на уровне предыдущего года в 24 субъектах, в результате чего общий прирост пенсий там составил от нуля до десяти рублей.В конце сентября правительство внесло в Госдуму законопроект о новой методике расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и ПМ. С 2021 года планируется отказаться от расчета ПМ как статистической стоимости корзины потребления и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода. Заместитель министра труда <a href="http://ria.ru/person_Olga_Batalina_2/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Баталина</a> заявила, что ПМП в России занижен, но это исправят благодаря новой методике расчета. В понедельник первый замглавы фракции "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>" в Госдуме <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Isaev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Исаев</a> на встрече депутатов с членами правительства призвал министров активизировать работу по разъяснению новой методики расчета МРОТ. Из проекта основных характеристик бюджета Пенсионного фонда следует, что средний размер пенсии в следующем году может вырасти до 17 432 рублей.<br>Размер индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров в 2021 году составит 6,3%, в 2022-м — 5,9% (до 18 357 рублей), в 2023-м — 5,6% (до 19 283 рублей).
https://radiosputnik.ria.ru/20201020/pensioner-1580590101.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576063384.html
А мы то как в этом сомневаемся , и все на собственной шкуре.
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Так нам же перед голосованием по конституции обещали, что эту норму, ежегодную индексацию пенсий, пропишут и чиновникам не удастся обмануть пенсионеров.
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россия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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россия, ольга баталина, андрей исаев, госдума рф, единая россия, счетная палата рф, общество, экономика

Счетная палата оценила изменение расчета прожиточного минимума пенсионера

07:06 27.10.2020 (обновлено: 08:40 27.10.2020)
 
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкПосетительница в отделении пенсионного фонда РФ
Посетительница в отделении пенсионного фонда РФ - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Изменение методики расчета прожиточного минимума (ПМ) с 2021 года не обеспечит ежегодный рост прожиточного минимума пенсионера (ПМП). Об этом говорится в заключении Счетной палаты к проекту бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Оно опубликовано на сайте Госдумы.
По мнению аудиторов, если ПМП не растет в регионе в течение продолжительного времени, то это может привести к сокращению размера пенсионных выплат. Отмечается, что в 2020 году величина ПМП осталась на уровне предыдущего года в 24 субъектах, в результате чего общий прирост пенсий там составил от нуля до десяти рублей.
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В конце сентября правительство внесло в Госдуму законопроект о новой методике расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и ПМ. С 2021 года планируется отказаться от расчета ПМ как статистической стоимости корзины потребления и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода. Заместитель министра труда Ольга Баталина заявила, что ПМП в России занижен, но это исправят благодаря новой методике расчета.
В понедельник первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев на встрече депутатов с членами правительства призвал министров активизировать работу по разъяснению новой методики расчета МРОТ.
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Размер индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров в 2021 году составит 6,3%, в 2022-м — 5,9% (до 18 357 рублей), в 2023-м — 5,6% (до 19 283 рублей).
 
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РоссияОльга БаталинаАндрей ИсаевГосдума РФЕдиная РоссияСчетная палата РФОбществоЭкономика
 
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