Счетная палата оценила изменение расчета прожиточного минимума пенсионера
07:06 27.10.2020 (обновлено: 08:40 27.10.2020)
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Изменение методики расчета прожиточного минимума (ПМ) с 2021 года не обеспечит ежегодный рост прожиточного минимума пенсионера (ПМП). Об этом говорится в заключении Счетной палаты к проекту бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Оно опубликовано на сайте Госдумы.
По мнению аудиторов, если ПМП не растет в регионе в течение продолжительного времени, то это может привести к сокращению размера пенсионных выплат. Отмечается, что в 2020 году величина ПМП осталась на уровне предыдущего года в 24 субъектах, в результате чего общий прирост пенсий там составил от нуля до десяти рублей.
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В конце сентября правительство внесло в Госдуму законопроект о новой методике расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и ПМ. С 2021 года планируется отказаться от расчета ПМ как статистической стоимости корзины потребления и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода. Заместитель министра труда Ольга Баталина заявила, что ПМП в России занижен, но это исправят благодаря новой методике расчета.
В понедельник первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев на встрече депутатов с членами правительства призвал министров активизировать работу по разъяснению новой методики расчета МРОТ.
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Из проекта основных характеристик бюджета Пенсионного фонда следует, что средний размер пенсии в следующем году может вырасти до 17 432 рублей.
Размер индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров в 2021 году составит 6,3%, в 2022-м — 5,9% (до 18 357 рублей), в 2023-м — 5,6% (до 19 283 рублей).
Размер индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров в 2021 году составит 6,3%, в 2022-м — 5,9% (до 18 357 рублей), в 2023-м — 5,6% (до 19 283 рублей).