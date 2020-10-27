Глава Российского экологического оператора Гудков покинул свой пост

"Восемь месяцев - не такой большой срок для реализации важной задачи, которая для меня была основной. Это создание федеральной схемы сбора, обработки и утилизации мусора, которая включает расчет и оптимизацию необходимой инфраструктуры для достижения показателей, обозначенных президентом. А именно сокращение в два раза захоронения и стопроцентная обработка отходов. Для меня это был определенный вызов. Справился я с ним или нет – судить не мне. Но с моей стороны это не было спонтанным решением", - приводятся в сообщении слова Гудкова.