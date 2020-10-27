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Глава Российского экологического оператора Гудков покинул свой пост
Генеральный директор Российского экологического оператора Илья Гудков покинул свой пост после восьми месяцев работы, говорится в сообщении Минприроды. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T13:09
2020-10-27T13:22
илья гудков
российский экологический оператор
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Генеральный директор <a href="http://ria.ru/organization_rossiyskiy-ekologicheskiy-operator/" target="_blank" data-auto="true">Российского экологического оператора</a> <a href="http://ria.ru/person_ilya-gudkov/" target="_blank" data-auto="true">Илья Гудков</a> покинул свой пост после восьми месяцев работы, говорится в сообщении <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_prirodnykh_resursov_i_ehkologii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минприроды</a>.Ранее РЭО, отвечающий за проведение мусорной реформы, подвергся критике на обсуждении результатов работы в правительстве.
https://ria.ru/20201027/reforma-1581623226.html
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илья гудков, российский экологический оператор, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), общество

Глава Российского экологического оператора Гудков покинул свой пост

13:09 27.10.2020 (обновлено: 13:22 27.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкИлья Гудков
Илья Гудков - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Генеральный директор Российского экологического оператора Илья Гудков покинул свой пост после восьми месяцев работы, говорится в сообщении Минприроды.
Ранее РЭО, отвечающий за проведение мусорной реформы, подвергся критике на обсуждении результатов работы в правительстве.
Глава Российского экологического оператора Илья Гудков - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
Вчера, 10:00
Илья Гудков: мусорная реформа требует дополнительной господдержки
"Восемь месяцев - не такой большой срок для реализации важной задачи, которая для меня была основной. Это создание федеральной схемы сбора, обработки и утилизации мусора, которая включает расчет и оптимизацию необходимой инфраструктуры для достижения показателей, обозначенных президентом. А именно сокращение в два раза захоронения и стопроцентная обработка отходов. Для меня это был определенный вызов. Справился я с ним или нет – судить не мне. Но с моей стороны это не было спонтанным решением", - приводятся в сообщении слова Гудкова.
 
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Илья ГудковРоссийский экологический операторМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Общество
 
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