https://ria.ru/20201027/otstavka-1581739920.html
Глава Российского экологического оператора Гудков покинул свой пост
Генеральный директор Российского экологического оператора Илья Гудков покинул свой пост после восьми месяцев работы, говорится в сообщении Минприроды. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T13:09
2020-10-27T13:09
2020-10-27T13:22
илья гудков
российский экологический оператор
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Генеральный директор <a href="http://ria.ru/organization_rossiyskiy-ekologicheskiy-operator/" target="_blank" data-auto="true">Российского экологического оператора</a> <a href="http://ria.ru/person_ilya-gudkov/" target="_blank" data-auto="true">Илья Гудков</a> покинул свой пост после восьми месяцев работы, говорится в сообщении <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_prirodnykh_resursov_i_ehkologii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минприроды</a>.Ранее РЭО, отвечающий за проведение мусорной реформы, подвергся критике на обсуждении результатов работы в правительстве.
https://ria.ru/20201027/reforma-1581623226.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
илья гудков, российский экологический оператор, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), общество