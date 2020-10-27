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https://ria.ru/20201027/ostrovskiy-1581818401.html
Путин поручил подготовить указ о праздновании 200-летия Островского
Президент России Владимир Путин поручил администрации подготовить проект указа о праздновании 200-летия со дня рождения писателя Александра Островского в 2023... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T18:50
2020-10-27T18:51
культура
александр островский
et cetera
александр калягин
владимир путин
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поручил администрации подготовить проект указа о праздновании 200-летия со дня рождения писателя <a href="http://ria.ru/person_Ostrovskijj_Aleksandr/" target="_blank" data-auto="true">Александра Островского</a> в 2023 году.Путин во вторник провел заседание совета по культуре и искусству в режиме видеоконференцииХудожественный руководитель московского театра <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_teatr_Et_Cetera/" target="_blank" data-auto="true">Et Cetera</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Kaljagin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Калягин</a> попросил президента в честь 200-летия Островского издать указ о праздновании, поручить правительству образовать организационный комитет и подготовить соответствующий план мероприятий."Творческое наследие Александра Николаевича Островского, безусловно, относится к предметам гордости. Такие авторы, безусловно, составляют гордость отечественной культуры, литературы. Поэтому согласен сразу. Прошу администрацию президента подготовить соответствующий проект указа", — сказал Путин.
https://ria.ru/20201027/kultura-1581794351.html
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александр островский , et cetera, александр калягин, владимир путин

Путин поручил подготовить указ о праздновании 200-летия Островского

18:50 27.10.2020 (обновлено: 18:51 27.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай" в режиме видеосвязи
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании дискуссионного клуба Валдай в режиме видеосвязи - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил администрации подготовить проект указа о праздновании 200-летия со дня рождения писателя Александра Островского в 2023 году.
Путин во вторник провел заседание совета по культуре и искусству в режиме видеоконференции
Художественный руководитель московского театра Et Cetera Александр Калягин попросил президента в честь 200-летия Островского издать указ о праздновании, поручить правительству образовать организационный комитет и подготовить соответствующий план мероприятий.
"Творческое наследие Александра Николаевича Островского, безусловно, относится к предметам гордости. Такие авторы, безусловно, составляют гордость отечественной культуры, литературы. Поэтому согласен сразу. Прошу администрацию президента подготовить соответствующий проект указа", — сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
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КультураАлександр ОстровскийEt CeteraАлександр КалягинВладимир Путин
 
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