https://ria.ru/20201027/ostrovskiy-1581818401.html

Путин поручил подготовить указ о праздновании 200-летия Островского

Президент России Владимир Путин поручил администрации подготовить проект указа о праздновании 200-летия со дня рождения писателя Александра Островского в 2023... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T18:50

2020-10-27T18:50

2020-10-27T18:51

культура

александр островский

et cetera

александр калягин

владимир путин

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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поручил администрации подготовить проект указа о праздновании 200-летия со дня рождения писателя <a href="http://ria.ru/person_Ostrovskijj_Aleksandr/" target="_blank" data-auto="true">Александра Островского</a> в 2023 году.Путин во вторник провел заседание совета по культуре и искусству в режиме видеоконференцииХудожественный руководитель московского театра <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_teatr_Et_Cetera/" target="_blank" data-auto="true">Et Cetera</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Kaljagin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Калягин</a> попросил президента в честь 200-летия Островского издать указ о праздновании, поручить правительству образовать организационный комитет и подготовить соответствующий план мероприятий."Творческое наследие Александра Николаевича Островского, безусловно, относится к предметам гордости. Такие авторы, безусловно, составляют гордость отечественной культуры, литературы. Поэтому согласен сразу. Прошу администрацию президента подготовить соответствующий проект указа", — сказал Путин.

https://ria.ru/20201027/kultura-1581794351.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр островский , et cetera, александр калягин, владимир путин