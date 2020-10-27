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https://ria.ru/20201027/oslozhnenie-1581825006.html
"Думал, что мертв": подросток пережил редкое осложнение после COVID-19
Семнадцатилетний американец рассказал, как пережил мультисистемный воспалительный синдром MIS-C, проявившийся у него после перенесенной коронавирусной инфекции. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T19:24
2020-10-27T19:53
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
сша
техас
в мире
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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. </strong>Семнадцатилетний американец рассказал, как пережил мультисистемный воспалительный синдром MIS-C, проявившийся у него после перенесенной коронавирусной инфекции.По данным издания <a href="https://www.mirror.co.uk/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Mirror</a>, житель <a href="http://ria.ru/location_StateofTexas/" target="_blank" data-auto="true">Техаса</a> заразился коронавирусом еще в августе. Он перенес заболевание практически бессимптомно, но спустя пару недель, по словам матери, резко почувствовал себя хуже.Врачи выявили у американца мультисистемный воспалительный синдром. Сообщается, что подросток страдал от тошноты и диареи, температура его тела поднималась выше 39 градусов, а позже он попал в реанимацию из-за сердечной недостаточности, вызванной множественными воспалениями органов."Я лежал там (в больнице. — Прим. ред.) и чувствовал, будто падаю. В какой-то момент я подумал, что уже мертв", — приводит издание слова американца.Мать подростка назвала выздоровление сына настоящим чудом. Как сообщается, сейчас он смог вернуться к дистанционному обучению.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201027/pandemiya-1581698868.html
Еще какие методы придумаем, чтоб запугать народ? Уже детей подключили?
20
"Пугалки" в действии! Стариков уже запугали, за молодежь взялись...
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сша
техас
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коронавирус covid-19, коронавирусы, сша, техас, в мире

"Думал, что мертв": подросток пережил редкое осложнение после COVID-19

19:24 27.10.2020 (обновлено: 19:53 27.10.2020)
 
© Depositphotos / sudok1Врач с результатом кардиограммы в коридоре больницы
Врач с результатом кардиограммы в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© Depositphotos / sudok1
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Семнадцатилетний американец рассказал, как пережил мультисистемный воспалительный синдром MIS-C, проявившийся у него после перенесенной коронавирусной инфекции.
По данным издания Mirror, житель Техаса заразился коронавирусом еще в августе. Он перенес заболевание практически бессимптомно, но спустя пару недель, по словам матери, резко почувствовал себя хуже.
Медицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в ледовом дворце Крылатское в Москве - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
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Врачи выявили у американца мультисистемный воспалительный синдром. Сообщается, что подросток страдал от тошноты и диареи, температура его тела поднималась выше 39 градусов, а позже он попал в реанимацию из-за сердечной недостаточности, вызванной множественными воспалениями органов.
"Я лежал там (в больнице. — Прим. ред.) и чувствовал, будто падаю. В какой-то момент я подумал, что уже мертв", — приводит издание слова американца.
Мать подростка назвала выздоровление сына настоящим чудом. Как сообщается, сейчас он смог вернуться к дистанционному обучению.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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