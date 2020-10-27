https://ria.ru/20201027/oslozhnenie-1581825006.html

"Думал, что мертв": подросток пережил редкое осложнение после COVID-19

Семнадцатилетний американец рассказал, как пережил мультисистемный воспалительный синдром MIS-C, проявившийся у него после перенесенной коронавирусной инфекции. РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T19:24

2020-10-27T19:24

2020-10-27T19:53

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

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техас

в мире

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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. </strong>Семнадцатилетний американец рассказал, как пережил мультисистемный воспалительный синдром MIS-C, проявившийся у него после перенесенной коронавирусной инфекции.По данным издания <a href="https://www.mirror.co.uk/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Mirror</a>, житель <a href="http://ria.ru/location_StateofTexas/" target="_blank" data-auto="true">Техаса</a> заразился коронавирусом еще в августе. Он перенес заболевание практически бессимптомно, но спустя пару недель, по словам матери, резко почувствовал себя хуже.Врачи выявили у американца мультисистемный воспалительный синдром. Сообщается, что подросток страдал от тошноты и диареи, температура его тела поднималась выше 39 градусов, а позже он попал в реанимацию из-за сердечной недостаточности, вызванной множественными воспалениями органов."Я лежал там (в больнице. — Прим. ред.) и чувствовал, будто падаю. В какой-то момент я подумал, что уже мертв", — приводит издание слова американца.Мать подростка назвала выздоровление сына настоящим чудом. Как сообщается, сейчас он смог вернуться к дистанционному обучению.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201027/pandemiya-1581698868.html

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коронавирус covid-19, коронавирусы, сша, техас, в мире